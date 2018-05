Helsinki lupasi sisäilmaongelmaisten koulujen tiedot julkisuuteen – Vanhempien kaipaamat sisäilmaraportit edelleen kiven takana

Helsinki peruu aikeensa julkaista koulujen olemassaolevat sisäilmaraportit nettisivuillaan. Alun perin Ylelle kerrottiin, että tarkoituksena oli julkaista ensimmäiset raportit jo toukokuun aikana.

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildénin mukaan raportteja ei voidakaan julkaista nettisivuilla, sillä ne pitävät sisällään sellaista tietoa, jota ei haluta turvallisuussyistä julkaista netissä. Tällaista tietoa on esimerkiksi koulujen pohjapiirustukset.

Aiemmin raporteista oli tarkoitus poistaa salassapidettävä tieto. Hildénin mukaan kaupungin resurssit eivät ole riittäneet tietojen poistamiseen. Kaupungin sivuilla julkaistiin nyt yleiskatsaus sisäilmaongelmista kouluissa (siirryt toiseen palveluun). Sivustolla ei ole koulukohtaisia tietoja, vaan ne julkaistaan koulujen omilla verkkosivuilla. Sisäilmaraportit täytyy pyytää yhä erikseen kaupungilta.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen sanoo, että aiempi suunnitelma yhteisestä sisäilmasivustosta hylättiin, koska tultiin siihen tulokseen, että tietoa tarvitsevat löytävät koulukohtaisen tiedon paremmin koulun omilta nettisivuilta.

Uudet raportit julkaistaan jatkossa

Hildén lupaa, että tulevaisuudessa valmistuvat sisäilmaraportit julkaistaan koulujen nettisivuilla, sillä ne tilataan konsulteilta jo valmiiksi sopivassa muodossa, ilman salassapidettäviä tietoja. Hänen mukaansa näitä raportteja on odotettavissa jo kesän aikana.

Hildén ei kuitenkaan pysty kertomaan tarkempaa raporttien aikataulua tai niissä käsiteltyjä kohteita. Hän arvioi, että ensimmäiset raportit julkistetaan lähiviikkoina.

Saadaanko aiemmin tehdyt raportit joskus vielä nettisivuille?

– Nehän vaativat sen kovan työstämisen, Hildén sanoo.

– Tuskin kaikkia raportteja julkaistaan, sillä niitä on kaikkiaan yli tuhat.

Hildén lupaa kehittää tiedonkulkua

Sari Hildén korostaa, että kaupunki kehittää sisäilma-asioihin liittyvää tiedonkulkua. Tänä keväänä on pidetty muun muassa tilaisuuksia yhdessä vanhempien kanssa, joissa on kerrottu millaisia toimia kouluissa on sisäilman eteen tehty.

Kouluissa on ollut erilaisia tapoja kertoa sisäilmaongelmista, joten nyt kaupungilla on yksi paikka missä on yhteiset toimintaohjeet. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi siitä millaisia oireita huono sisäilma voi aiheuttaa (siirryt toiseen palveluun).

Koulukohtaiset tiedot koulujen omilta sivuilta

Tällä hetkellä koulukohtaisia sisäilmatietoja löytyy kahden koulun sivuilta. Arabian peruskoulun (siirryt toiseen palveluun) ja Puotilan ala-asteen koulun sivuilta (siirryt toiseen palveluun) löytyy perustietojen lisäksi yhteystiedot, joiden kautta sisäilma-asioista voi kysyä lisää.

Apulaispormestari Pakarinen on peräänkuuluttanut useaan otteeseen avoimuuden lisäämistä. Onko tämä riittävä lisäys avoimuuteen ja tiedon jakamiseen?

– Tämä on nyt se alku, jolla selkiytämme toimintapaa. Toivomme saavamme palautetta vanhemmilta, mitä tietoja sivuille halutaan lisää, Pakarinen sanoo ja lupaa, että tietoja voidaan lisätä toiveiden mukaisesti.

Pakarinen kertoo, että Puotilan ala-asteen koulu ja Arabian koulu valikoituivat ensimmäisiksi kouluiksi, joiden tietoja laitetaan nettisivuille, koska niiden koulujen lasten vanhemmilta kyselyjä tulee eniten.

Koululaisten vanhemmille ja henkilökunnalle tarkoitettuja tietoja kootaan kesän aikana myös Konalan ala-asteen, Medialukion, Käpylän peruskoulun ja Lauttasaaren ala-asteen sivuille.

Lue lisää:

Homekoulusta parakkiin, jossa vettä tuli ikkunoista ja lattiakaivoista sisään – Kenen on vastuu sairastuneista?

Helsingin suurin lukio miljoonaremonttiin – Tavoitteena terve sisäilma ja lisätilaa sadalle oppilaalle

Puotilan ala-aste puretaan homelöydösten ja kosteusongelmien takia – uusi koulu tilalle