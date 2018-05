Trump on kuntokuurilla – näin se sujuu

Lääkärin mukaan presidentti Trumpin paino lähentelee lihavuutta ja hänen on pudotettava muutama kilo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tämän vuoden alusta ollut kevyellä kunto- ja laihdutuskuurilla, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Presidentti kävi kuntotarkastuksessa, jossa todettiin hänen painavan 108 kiloa. Trumpin pituus on 190 senttiä, joten hänen painoindeksinsä on lähellä 30:ä. Painoindeksi lähentelee siis lihavuutta.

Valkoisen talon lääkäri Ronny Jackson suositteli, että presidentti alkaisi kuntoilla ja vähentäisi nauttimiensa kalorien määrää. Trump suostui ehdotukseen ja otti tavoitteekseen vähentää painostaan 4-7 kiloa.

Presidentin tavoitetta auttamaan värvättiin myös hänen perheensä ja Valkoisen talon keittiö.

Trump onkin muuttanut ruokailutottumuksiaan ainakin Valkoisessa talossa. Hänen tiedetään pitävän erityisesti kypsäksi paistetuista pihveistä. Hän on vähentänyt niiden syömistä ja siirtynyt kalaan.

Valkoisen talon ulkopuolella muutos ei ole yhtä suuri. Mar-a-Lagon huvilallaan hänellä on tapana syödä runsaasti kaloreita sisältävää ruokaa seisovasta pöydästä.

Golfkierroksen jälkeen hän usein tilaa juustohampurilaisen. Laihdutusneuvoja hän noudattaa sen verran, että hampurilainen tulee vain puolikkaalla säpylällä. Toinen sämpylän puolikas on jäänyt pois, kertoo CNN.

Trumpin lautaselle on myös ilmestynyt vihanneksia, mutta CNN:n mukaan ei ole tiedossa, syökö hän niitä todella.

Kuntoilussa kehitettävää

Terveyskuuriin sisältyvä kuntoilu ei uutiskanavan mukaan innosta Trumpia.

– Hän on innostuneempi ruokavalio-osuudesta kuin kuntoiluosuudesta, mutta toteutamme molemmat, lääkäri Jackson totesi.

Trump itse sanoo säännöllisen golfinpeluun riittävän hänen kuntoilutarpeisiinsa. Hän on myös uumoillut, saattaisiko kuntoilusta olla enemmänkin haittaa.

– Jotkut menevät juoksumatolle, minä pelaan golfia, hän sanoi.

Trumpin golfpeli ei liene erityisen tehokasta liikuntaa, sillä hän käyttää kentällä liikkuessaan autoa, kertoo CNN.

Trumpin epäterveellisistä elintavoista on aikaisemmin liikkunut vahvistamattomia tietoa. Sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun) kertoi hänen juovan päivässä jopa 12 purkkia kevyt-colaa. Tästä CNN ei mainitse mitään.