Viro on huolissaan valeuutisten leviämisestä – kyberuhista puhutaan yhtä vakavaan sävyyn kuin sotilaallisista hyökkäyksistä

TALLINNA Viro joutuu kamppailemaan jatkuvasti valeuutisia ja propagandaa vastaan, kertoo Viron puolustusministeriön oikeus- ja hallintosihteeri Erki Kodar Ylelle.

Kodar osallistui tällä viikolla Tallinnassa Naton kyberturvallisuuskeskuksen CCDCOE:n vuosikonferenssiin yli 700 muun asiantuntijan kanssa.

Valeuutisten leviäminen on Kodarin mukaan lisääntynyt Virossa samaa tahtia sosiaalisen median käytön lisääntymisen myötä. Erityisen altis propagandalle on maan venäjänkielinen väestö, jota vironkielinen media ei tavoita.

Virolaisista neljäsosa on venäjänkielisiä, mikä tekee Kodarin mukaan maan tilanteesta poikkeavan, kun sitä verrataan esimerkiksi Suomeen.

– Yritämme koko ajan löytää keinoja kertoa kyberuhkista koko väestölle, myös niille, jotka eivät seuraa valtamediaa eivätkä puhu valtakieltä. Kriittisen ajattelun opettamisen täytyy alkaa jo koulussa, hän sanoo.

Digitalisaatio on edennyt Virossa pitkälle

Viron puolustusministeriötä huolettavat myös lisääntyvät tietomurrot. Viro on pitkälle digitalisoitunut valtio ja siksi erityisen altis kyberhyökkäyksille. Viime syksynä jopa 760 000 käyttäjää joutui hankkimaan uuden sähköisen henkilökortin, kun niiden käytössä havaittiin tietoturvariski.

Virossa digitaalisen henkilökortin haltijalla on pääsy muun muassa omiin terveys- ja eläketietoihin sekä lääkemääräyksiin. Myös äänestäminen onnistuu verkossa. Tietoturva-aukot tällaisessa järjestelmässä voivat johtaa esimerkiksi identiteettivarkauksiin.

– Kun kyse on yksilöistä, meidän on oltava erityisen avoimia. Kansalaisilla on oikeus tietää, jos heidän henkilötietonsa ovat uhattuina, Kodar sanoo.

Patrick Holmström / Yle

Tulevaisuuden kyberuhat näyttävät Kodarin mukaan Virossa samoilta kuin muuallakin maailmassa: tekoälyn kehittyminen on "musta hevonen", jonka tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta muuten työkalut kyberhyökkäysten estämiseksi ovat jo olemassa.

– Uskon, että päivittämällä nykyistä osaamistamme pystymme ehkäisemään vakavat kyberrikokset tulevaisuudessa.

Uusi kyber-Nato puolustamaan länsimaisia arvoja?

Tallinnan kyberturvallisuuskonferenssissa puhui myös Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves.

Ilves sanoi puheessaan, ettei valtioiden fyysisten rajojen puolustaminen enää riitä, sillä tietomurto, hakkerihyökkäys tai muu kyberuhka voi tulla toiselta puolelta maailmaa ja sen kohteena voivat olla maantieteellisen alueen sijaan demokraattiset vaalit, infrastruktuuri tai yleinen mielipide.

Toomas Hendrik Ilves puhui tällä viikolla kyberturvallisuuskonferenssissa Tallinnassa. CyCon 2018

Ilves esitti, että vapaiden demokratioiden pitäisi perustaa yhdessä uudenlainen kyberpuolustusorganisaatio, joka pohjautuisi länsimaisille arvoille, eräänlainen "kyber-Nato".

– Organisaation päätehtävä olisi suojata demokratiaa, oikeusvaltioita, vapaita vaaleja ja ihmisoikeuksia. Samalla se olisi viesti kaikkialle maailmaan, että on olemassa globaali yhteisö, joka ei rakennu maantieteellisten rajojen vaan yhteisten arvojen varaan, Ilves sanoi puheessaan.

Ilveksen mukaan yksittäiset valtiot eivät ole onnistuneet puolustamaan itseään tehokkaasti kyberhyökkäyksiä vastaan, ja EU:n ja Naton kaltaiset liitot ovat olleet puolustautumisessa vielä tehottomampia ja hitaampia.

– Vaikka Natossa tunnistetaan kyberriskit, niille on toistaiseksi tehty aika vähän, hän sanoi.

Nato voisi hänen mielestään esimerkiksi tehdä enemmän yhteistyötä Virossa toimivan kyberturvallisuuskeskus CCDCOE:n kanssa.

CCDCOE:n vuosikonferenssi järjestettiin nyt 10. kertaa. Se keräsi Tallinnaan yli 700 asiantuntijaa yli 40 maasta.