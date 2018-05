Iso korruptioskandaali ravisuttaa Keniaa - nuorisosäätiö hukkasi työttömien rahat

Sadat kenialaiset marssivat tänään torstaina korruptiota vastaan pääkaupunki Nairobissa. Marssin järjestäjiä on uhattu ja siepattu, mutta he haluavat luoda kansanliikkeen ja protestoida joka torstai tästä eteenpäin.

NAIROBI Pari päivää sitten Mildred “Atty” Owiso oli matkalla pois isänsä talolta, kun hänet siepattiin valkoiseen autoon.

Nyt hän seisoo Vapauden nurkassa Nairobissa valmiina marssimaan korruptiota vastaan.

- Meitä uhkailtiin niin paljon viime viikkoina, että nukuin aina eri paikoissa. Mutta he salakuuntelevat puhelimiamme ja seuraavat meitä, hän sanoo.

“Heillä” hän tarkoittaa Kenian hallitusta.

Tuttavallisesti Attyna tunnettu ihmisoikeusaktivisti oli kateissa viisi tuntia. Sinä aikana häntä kuulusteltiin ja uhattiin. Ollessaan matkalla poliisiasemalle hankkimaan torstain protestille lupaa, hänet siepattiin. Sosiaalinen media täyttyi #findatty-viesteistä.

- Ilman sosiaalista mediaa minulle olisi voinut käydä paljon pahemmin. Nyt olen traumatisoitunut ja saan paniikkikohtauksia, mutta olen fyysisesti kunnossa, hän sanoo.

Hänet dumpattiin keskustan lähelle satamakaupunki Mombasaan vievän tien laitaan.

- Se on kuvottavaa. Korruptioskandaalit tulevat yksi toisensa perään, ja tilanne vain pahenee, hän sanoo.

Presidentti Uhuru Kenyatta lupasi jo 2013, että hän kitkisi korruption. Mutta toisin on käynyt.

Nuorisosäätiö uusimman korruptioskandaalin keskiössä

- Pesa yetu! Wezi! Meidän rahamme! Varkaat!

Joukko huutaa parlamentin ulkopuolella. Kansanedustaja yrittää päästä ulos portista autollaan, mutta ei pääse liikkumaan minnekään sankan väkijoukon läpi. Valkoinen maasturi peruuttaa takaisin, ja sotilaat estävät mielenosoittajia pääsemästä parlamentin porttien läpi.

Kenian uusin korruptioskandaali koskee ensisijaisesti maan nuorisosäätiötä, National Youth Service, jota perustettiin suuren nuorisotyöttömyyden kukistamiseksi. Mutta nuorten työllistämisen sijaan rahat ovat menneet parempiin suihin. Lähes 70 miljoonaa euroa on kateissa.

Tällä viikolla Kenian poliisi pidätti useita nuorisosäätiön työntekijöitä sekä säätiön pomon Richard Ndubain. Mutta mielenosoittajat vaativat enemmän.

Nairobissa mieltä osoittava Margaret sanoo luottavansa protestien voimaan. Liselott Lindström

He tahtovat vastuussa olevan ministerin pään vadille. Keniassa korruptioskandaalit päättyvät usein pidätyksiin ja syytteisiin, mutta syytettyjen penkillä on harvoin korkeita virkamiehiä tai ministereitä, varapresidentistä tai presidentistä puhumattakaan.

- He eivät edes häpeä sitä, että kaikki tietävät että he käyttävät julkisia varoja henkilökohtaisina pankkitileinä. Syy siihen, että olemme edelleen kolmannen maailman maa on korruptio, sanoo Wanjeri Nderu Kenian ihmisoikeuskomissiosta.

Hän sanoo, että ihmisten pitää tajuta, että se on korruption syytä että koulut ovat huonot ja terveydenhuolto retuperällä. Sairaaloissa kolme ihmistä saattaa joutua jakamaan yhden sängyn. Korkeat virkamiehet ja poliitikot kouluttavat mielellään lapsiaan ulkomailla, ja sairaalahoitoon he lähtevät joko länsimaihin tai Intiaan, koska kenialaien hoito ei kelpaa.

Punainen vallankumous tulossa

Wanjeri Nderu soimaa myös länsimaisia hallituksia.

- He tietävät, että hallituksemme on korruptoitunut, mutta silti rahaa tulee. Se ei mene läpi tavallisille kenialaisille. Meillä on varkaita hallituksessa.

Nderu on yksi järjestäjistä, ja kertoo että tämän päivän marssi on vasta alkua. Nyt punaiset protestit jatkuvat joka torstai, jotta korruptiokeskustelu pysyy päivänjärjestyksessä.

- Kenialaiset unohtavat nopeasti, mutta tämä ei voi jatkua näin. Jotain suurta tapahtuu vielä tulevina viikkoina ja kuukausina.

Liselott Lindström

Nderua pahoinpideltiin pahasti kolme vuotta sitten, ja hän oli menettää toisen silmänsä. Mutta hän ei aio lopettaa.

- Jos protestoit heitä vastaan, he yrittävät tappaa sinut, niin se menee, hän sanoo.

Korruptio kulkee ruohonjuuritasolta aina korkeimpiin poliitikkoihin asti. Autoilijat ovat tottuneet maksamaan liikennepoliisille todellisista ja keksityistä rikkomuksista välttääkseen syytteitä.

Valtion tilintarkastajan maaliskuisen raportin mukaan noin 400 miljoonaa euroa julkisia varoja on kateissa.

- Kenia tarvitsee oman Occupy Wall Street-liikkeen. Oman kenialaisen kevään, Nderu sanoo.