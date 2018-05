Ylivieskassa löytyi jätelastista sodanaikainen pommi – "Lumien sulettua näitä löytyy maastosta viikoittain"

Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla on löytynyt sodanaikainen palopommi jätelastin seasta. Poliisin mukaan pommi löytyi jätefirman alueella Vihannista tulleen jätekuorman käsittelyn yhteydessä. Puolustusvoimien asiantuntijat kuljettivat pommin läheiselle Tervajärven sorakuopalle ja hävittivät sen räjäyttämällä.

Poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa siitä, miten pommi on joutunut jätekuormaan. Komisario Tarmo Kangastalo Oulun johtokeskuksesta sanoo, että tapausta aletaan tutkia räjähderikoksena ja yleisvaaran tuottamuksena.

Kangastalo muistuttaa, että varsinkin vanhat räjähteet ovat arvaamattomia ja vaarallisia eikä niitä pidä missään nimessä ryhtyä itse käsittelemään, vaan niistä pitää ilmoittaa viranomaisille.

– Eihän tuollaista saa tuolla tavalla hävittää, vaan oikea tapa on ottaa viranomaisiin yhteys ja hoitaa se asianmukaisesti taivaan tuuliin, Kangastalo ohjeistaa.

Kangastalon mukaan sodanaikaisten räjähteiden löytyminen jätteiden seasta on harvinaista, mutta muuten niitä löytyy Oulun ja Lapin poliisilaitoksien alueelta vielä yleisesti.

– Maastossa meidän alueella on näitä ollut lumien sulamisen jälkeen, jos ei nyt aivan päivittäin, niin useampi per viikko. Sitä on pommia pudotettu niin paljon, että riittää raivattavaa, sanoo Kangastalo.