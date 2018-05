SVT: Ruotsin Akatemia ei täydenny ennen kesää – uusien jäsenten valinta siirtyy

Ruotsin Akatemia tilanne jatkuu epäselvänä. Ruotsin television SVT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)akatemia ei aio valita uusia jäseniä ennen kesää.

Vielä 16. päivä toukokuuta Akatemian johtaja Göran Malmqvist sanoi, että neljän eronneen jäsenen tilalle valitaan uudet henkilöt vielä toukokuussa.

Tuomioistuimen mukaan Ruotsin Akatemian on noudatettava nykyisiä sääntöjä. Päätösten tekemiseen ja uusien jäsenten valintaan vaaditaan 12 jäsentä.

Nobel-säätiön toimitusjohtaja Lars Heikenstenin on kehottanut eronneita jäseniä tarkistamaan kantaansa ja harkitsemaan, voisivatko he palata. Aiemmin eronneet jäsenet Sara Danius, Peter Englund ja Kjell Espmark ilmaisivat yhteisellä kirjeellä, että he olisivat halukkaita palaamaan töihin sillä ehdolla, että Horace Engdahl eroaisi.

Akatemian jäsenet jäävät nyt joka tapauksessa kesätauolle. Perinteisesti he tapaavat vasta syksyllä.

Ruotsin Akatemian kansliapäällikkö Anders Olsson kertoi TT:lle, että hän työskentelee vielä pari viikkoa ennen lomaa. Mahdollisia ehdokkaita pohditaan edelleen. Olssonin mielestä nyt on tärkeintä se, ettei tule mitään kiistaa sääntöjen tulkinnasta.

Ruotsin Akatemiaan on kuulunut 18 jäsentä, tällä hetkellä siinä on kymmenen. Kuusi akatemian jäsentä erosi kuukauden sisällä #metoo-kampanjan myötä paljastuneiden akatemian yhden jäsenen seksuaalisten ahdistelusyytösten vuoksi. Lisäksi kaksi paikkaa on tiettävästi jäsenillä, jotka eivät ole enää aktiivisia.

