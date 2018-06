Suvi valmistuu lapsuutensa unelma-ammattiin – ”Ei tullut lääkäriä, tuli sairaanhoitaja”

Perjantaiaamuna käy Mikkelin Otavassa valtava hyörinä. Suvi Valjakan äidin kotona valmistellaan lauantaista juhlaa. Omakotitalo koristellaan nätiksi ja tarjoilut ovat viimeisen päälle. Myös perheen vuoden ikäinen koira saa ruusun kaulaansa.

– Omassa 16 neliön kodissani ei olisi tullut juhlista mitään, Suvi Valjakka naurahtaa.

Sairaanhoitajapapereita juhlitaan Valjakan perheessä kunnossa. Päivällä ovat koolla perhe, ystävät ja läheiset. Illalla on vuorossa yhteiset juhlat samana päivänä valmistuvan opiskelukaverin kanssa.

– Päädyttiin pitämään yhteiset juhlat, sillä meillä on paljon yhteisiä kavereita. Voidaan tehdä valmistelut yhdessä, säästyy hieman rahaa, eikä kaveritkaan joudu valitsemaan kumman juhliin menevät.

Sata tuhatta sairaanhoitajaa

Suomessa on noin 100 000 sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinnnon suorittanutta, heistä työelämässä on noin 80 000. Sairaanhoitajista noin 90 prosenttia on naisia.

Lähde: Sairaanhoitajaliiton verkkosivut