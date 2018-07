Yle Ghanassa: Franka Andoh aloitti uransa brittikeittiön kattiloita kuuraavana siirtolaisena – nyt hän pyörittää trendikahvilaa Accrassa

ACCRA Franka Maria Andoh seisoo kassapöydän ääressä ja ohjeistaa työntekijöitään määrätietoisella äänellä. Tiukkailmeinen yrittäjä haluaa varmistaa pienintä yksityiskohtaa myöten, että kaikki hänen kahvilassaan sujuu kuten pitää.

50-vuotiaan Andohin omistama eurooppalaistyylinen kahvila sijaitsee hyvätuloisten asuinalueella Ghanan pääkaupungin Accran lentoaseman vieressä. Listalta löytyy niin avokadoleipiä, hibiskusmehua kuin kanelijääkahvia.

Myös Andohin äidillä oli oma pieni kahvila ja yksi Ghanan ensimmäisistä koneellisista leipomoista. Isä puolestaan teki uransa siirtomaa-ajan brittiläisen laivayhtiön United Africa Companyn ensimmäisenä ghanalaisena toimitusjohtajana.

– Tapaan sanoa, että tulen edelläkävijäperheestä, joka on painottanut menestymistä, Andoh virkkoo huolitellulla brittienglannilla.

Andoh kuuluu Ghanan vauraaseen ylempään keskiluokkaan. Hänen kaltaisiaan on Länsi-Afrikassa yhä enemmän.

Kaupungissa asuvien osuus on Ghanassa ylittänyt jo 50 prosenttia ja ylempi keskiluokka on kasvanut moninkertaiseksi (siirryt toiseen palveluun) 2000-luvun aikana. Köyhyys on tosin edelleen etenkin maaseudun ongelma.

Tiskiapulaiseksi Lontoon kanttiineihin

Andoh jätti kotimaansa taakseen 30 vuotta sitten, noin kaksikymppisenä. Hän päätti lähteä monien ghanalaisten tavoin Britanniaan, jonka siirtomaa Ghana ennen oli.

– Minusta ei tuntunut, että haluaisin opiskella Ghanan yliopistossa, kuten opettajani suositteli. Veljeni ja silloinen poikaystäväni asuivat Britanniassa ja tuntui hyvältä ajatukselta lähteä sinne, Andoh kertoo.

Andohin suunnitelma oli hakea opiskelemaan lakia, mutta hän myöhästyi pääsykokeista. Sen sijaan nuori ghanalaisnainen päätyi osa-aikatöihin Lontoon paikallishallinnon kanttiinien keittiöihin.

– Yksi ensimmäisistä tehtävistäni oli kuurata niin iso kattila, että olisin varmaan mahtunut hyvin sen sisään. Pohjaan oli palanut monen sentin kerros papuja. Minun piti käyttää saippuavillaa, ja sormeni menivät verille, Andoh muistelee.

Myöhemmin Andoh sai opiskelupaikan hallinto- ja viestintäalalta lontoolaisesta collegesta. Lopulta hän työskenteli koulutuksen kehittämisryhmässä saman paikallisviranomaisen toimistossa, jonka kanttiinin astioita oli aiemmin pessyt.

Yksin aterioiva nainen oli harvinaisuus

Kuuden Lontoossa vietetyn vuoden jälkeen Andoh tunsi saavuttaneensa Britanniassa riittävästi. Parisuhde kariutui, ja eläköitynyt isäkin aneli perheen kuopusta palaamaan kotiin Ghanaan.

– Päivä collegesta valmistumisen jälkeen istuin jo lentokoneessa matkalla Accraan.

Andoh sai Accrasta koulutustaan vastaavia hallintotöitä logistiikkayrityksestä. Idea oman kahvilan perustamisesta alkoi kypsyä kolmikymppisen naisen mielessä, kun hän sai yksin ravintolassa istuessaan sietää muiden asiakkaiden pitkiä katseita.

Ghanalainen yrittäjä Franka Andoh kahvilassaan Accran lentoaseman lähellä. Carlmax Gbormittah

– Naista, joka haluaa syödä rauhassa yksin, ei silloin ymmärretty Ghanassa. Halusin luoda paikan, jossa sellainen on mahdollista, Andoh kertoo.

Andoh perusti kahvilansa vuonna 1997, jolloin Ghanan ravintola- ja kahvilakulttuuri koostui pääosin paikallisia ruokia ja kebabeja myyvistä ruokapaikoista.

Andohin kahvilan idea oli jotain uutta: yhteisöllinen olohuone, jossa voi juoda kahvia ja lukea vaikkapa kirjaa.

– Aluksi oli vaikeaa. Ihmiset kyselivät, onko meillä riisiä ja sitä sun tätä, ja jouduin vastaamaan kieltävästi, Andoh muistelee.

Paluumuuttajat uusi asiakasryhmä

Ghana on yksi Länsi-Afrikan nopeimmin kasvavista talouksista. Talouskasvu oli tämän vuosikymmenen alkupuolella parhaimmillaan yli kymmenen prosenttia vuodessa.

Pienen hidastumisen jälkeen kasvu on taas kiihtynyt (siirryt toiseen palveluun) noin kahdeksaan prosenttiin, kun uusi öljy- ja maakaasukenttä on alkanut ruokkia Ghanan teollisuustuotantoa.

Samaa tahtia Accrassa kasvaa myös maksukykyisten kuluttajien määrä. Vaurastuvaan keskiluokkaan kuuluu nykyisin muitakin kuin diplomaatteja ja työn perässä länsimaista muuttaneita, jotka olivat Andohin kahvilan ensimmäinen kohderyhmä.

Andoh uskoo saavansa uusia asiakkaita etenkin ulkomailla kouluttautuneista ghanalaisista paluumuuttajista, joita on virrannut Ghanaan 2000-luvun aikana. Tämän porukan yrittäjä tuntee, kuuluuhan hän joukkoon itsekin.

Nykyään Andoh tekee kahvilan pyörittämisen ohella kirjoitustöitä. Hän on kirjoittanut esimerkiksi lastenkirjoja. Andoh myös päätoimittaa naisyrittäjien verkkolehteä.

"Ghana tarvitsee lisää brändejä"

Lisäksi Andoh tuo taidetilassaan esille nuorien taiteilijoiden töitä, kuten maalauksia, jotta nämä saisivat näkyvyyttä.

Yrittäjä toivoo, että voi toimia roolimallina muillekin Ghanaan palaajille. Hän kehottaa muitakin yrittäjiä panostamaan luovuuteen ja omiin ideoihin.

Pienistä liikeideoista voi syntyä isoja brändejä, kuten vaikkapa Hiltonista Yhdysvalloissa.

– Olkaa innovatiivisia, älkää kopioiko muita. Keksikää oma ainutlaatuinen idea ja varmistakaa, että persoonallisuutenne sopii siihen, Andoh neuvoo.

