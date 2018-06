Hämmentävä muutos Lähi-idässä: Venäjä käskee Iranin vetäytyä Syyriassa, Israelin pyynnöstä?

Israel on tehnyt Syyrian sodan aikana useita ilmahyökkäyksiä Syyriaan. Hyökkäysten kohteena ovat useimmiten olleet Iranin ja sitä tukevien joukkojen asemat ja varastot.

Lähi-idän asiantuntijoita on mietityttänyt, miksi Syyriaa ja Irania vahvasti tukeva Venäjä on sallinut Israelin hyökkäykset. Venäjällä on Syyriassa niin nykyaikaisia hävittäjäkoneita kuin modernia ilmatorjuntakalustoakin. Venäjä ei Israelin iskujen aikaan ole tehnyt mitään, ja niiden jälkeenkin tyytynyt vain toivomaan, että maiden ristiriidat selvitettäisiin diplomaattisin keinoin.

Nyt uusi geopoliittinen asetelma alkaa valjeta. Tilannetta ovat analysoineet muiden muassa World Politics Review -lehti (siirryt toiseen palveluun) sekä Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Lähtökohtana vanhan kumppanin auttaminen

Venäjä ja Iran lähtivät Syyrian sotaan tukemaan presidentti Assadin hallintoa pitkälti vanhan kumppanuuden velvoittamana. Venäjällä on ollut tukikohta Syyriassa.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän tärkein peruste Assadin tukemiselle on jalansijan säilyttäminen Lähi-idässä, semminkin kun Yhdysvallat on ilmaissut mieluusti vetäytyvänsä alueelta.

Iranilla on Syyriassa enemmän pelissä. Maa pyrkii luomaan shiiamuslimien yhtenäisen valta-alueen, joka ulottuu Iranista Irakin, Syyrian ja Libanonin kautta Välimerelle. Näin esimerkiksi aseiden kuljetus esim. Libanonin Hizbollah-järjestölle onnistuisi vaivatta. Iran toivoo myös saavansa vahvan vaikutusvallan Syyrian johtoon.

Israel on Iranin perinteinen verivihollinen ja pitänyt tavoitteenaan Israelin tuhoamista. Ei ole täsmällisesti tiedossa, mitä Iranin johto käytännössä aikoo tehdä Israelin suhteen, mutta Iranin joukkojen siirtyminen Israelin rajan tuntumaan olisi selkeästi Iranin johdon mieleen.

Israel toimii niin diplomaattisin kuin sotilaallisinkin keinoin

Israel ei ole jättänyt epäselväksi, ettei se hyväksy Iranin sotilaallisen mahdin kasvua lähialueellaan. Israel on tuhonnut etenkin Hizbollah-järjestön tukikohtia ja asekuljetuksia.

Toukokuun alussa käytiin toistaiseksi merkittävin Israelin ja Iranin, tai Irania tukevien voimien välinen tulitaistelu, kun Israelin hallitsemalle Golanin alueelle ammuttiin noin 20 rakettia. Israel vastasi massiivisella ilmahyökkäyksellä kymmeniin Iranin asemiin Syyriassa.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjä huolestui tässä vaiheessa toden teolla. Konfliktin laajenemista pidettiin suurena riskinä.

Israel ja Venäjä ovat olleet hyvissä puheväleissä ja viime päivinä Israelin johto on ahkerasti tavannut venäläisiä virkaveljiään. Yhteistä linjaa on haettu.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu tapasi presidentti Vladimir Putinin toukokuun alussa ja puhui hänen kanssaan muutama päivä sitten puhelimessa. Puolustusministeri Avigdor Liebermann tapasi kollegansa Sergei Shoigun torstaina Moskovassa.

Israelilaisten viesti on selvä: Iranin tai sitä tukevien tahojen saapumista Israelin rajalle ei saa tapahtua.

Venäjällä on kuunneltu Israelin toivetta. Ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi keskiviikkona, että mitään ei-syyrialaisia asevoimia ei saisi olla Israelin rajan lähellä.

Putin on jopa vaatinut kaikkien ulkomaisten asevoimien poistumista Syyriasta.

Iranin pettymys

Israelin televisio on kertonut, että Israelin ja Venäjän välillä olisi jopa sopimus, että Venäjä pitää iranilaisjoukot, mukaan lukien Hizbollahin poissa Israelin rajan läheltä. Israel sallii Syyrian hallituksen joukkojen tulon rajalleen.

Nämä vaatimukset ovat hankala paikka Iranin johdolle, jonka tilanne Yhdysvaltain uusien pakotteidenkin takia on vaikea. Iranista on jo kuulunut ärtyneitä kannanottoja.

– Kukaan ei voi pakottaa Irania. Kukaan ei voi pakottaa meitä lähtemään Syyriasta, totesi Iranin ulkoministeriön tiedottaja.

World Politics Review'n mukaan on myös merkkejä siitä, että Syyrian ja Iranin asevoimien välillä olisi kitkaa. Syyrian opposition sanomalehti Zaman al-Wassul kertoo tapauksesta, jossa Syyrian armeijan joukot ovat häätäneet Iranin ja Hizbollahin joukkoja pois niiden käyttämästä lentotukikohdasta. Lentokonesuojia on käytetty ammusvarastoina, mutta syyrialaiset ovat halunneet tyhjentää suojat, koska ne olisivat maali Israelin pommikoneille. Tästä ei ole riippumattomia lähteitä käytettävissä.

Venäjän, Yhdysvaltain ja Jordanian kesken on käyty neuvotteluja Syyrian eteläosan järjestämisestä. Sanomalehti Jerusalem Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Iranin tukemat joukot, mukaan lukien Hizbollah, valmistautuvat vetäytymään Daran ja Quneitran alueilta, Israelin rajan tuntumasta.

Asiantuntijat uskovat tilanteen Syyriassa muuttuneen sen jälkeen, kun maan hallituksen joukot ovat saaneet yliotteen kapinallisista ja ulkomaisille apujoukoille on vähemmän tarvetta. Iranin ja Venäjän intressit ovat osittain ristiriidassa, ja Iran on joutumassa väistymään.

