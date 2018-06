Vertasimme parjattua metroamme Berliinin, Lontoon ja Pietarin metroihin – tulos yllättää: Luotettavuudessa on vain minimaalisia eroja

Nöykkiöläinen Arja Dahlstedt odottaa lastenlastensa kanssa Kampin asemalla metroa Espoon suuntaan.

Hän kiteyttää monen espoolaisen tunnot metrosta, joka on hänenkin kohdallaan jopa kolminkertaistanut matka-ajan Helsinkiin.

– Kai luotettavuudesta voisi antaa arvosanaksi ykkösen, mutta muuten se on ihan pyöreä nolla, Dahlstedt täräyttää.

Pidentyneiden matka-aikojen lisäksi metro on saanut tänä keväänä pyyhkeitä myös muun muassa epäsäännöllisistä vuoroväleistä ja peruuntuneista lähdöistä.

Vuosaarelainen Miro Palokallio on Kampin metroasemalla saattelemassa ystäväänsä. Palokallio sanoo, ettei enää luota metroon.

– Kun täytyy varmasti päästä ajallaan johonkin, niin käytän nykyään enemmän yksityisautoa, mitä taas en haluaisi tehdä.

Mutta millainen toinen kuva metrostamme avautuu, kun otamme rinnalle muutaman muun?

Mittaustavat vaihtelevat

Tiivistetysti voi sanoa, että "pätkämetro" ei juuri jää jäteistä jälkeen.

Metrojen täsmällisyyttä ja luotettavuutta mitataan eri maissa hieman eri tavoin. Yksi pääpiirteittäin vertailukelpoinen luku on luotettavuusprosentti, joka kertoo, mikä osuus aikataulutetuista metrovuoroista on ajettu. Meillä vastaavaa mitataan täsmällisyysprosentin nimellä.

Yle pyysi luotettavuusprosentteja kolmesta lähialueen metrosta. Joukkoon valikoituivat Pietari (siirryt toiseen palveluun), Lontoo ja Berliini. Pietarin metrosta lukua ei annettu, joten jäljelle jäivät Lontoo (siirryt toiseen palveluun) ja Berliini (siirryt toiseen palveluun).

Berliinissä luotettavuusprosentti oli viime vuonna keskimäärin 99,4 prosenttia. Berliinissä ainoastaan kokonaan ajamatta jääneet vuorot lasketaan luotettavuustilastoon.

Matkustajia nousemassa metrovaunuun Liverpool Streetin asemalla Lontoossa. Facundo Arrizabalaga / EPA

Lontoossa peruttujen vuorojen lisäksi keskiarvoa laskevat myös myöhästyneet junat. Viime vuoden huhtikuun alusta tämän vuoden maaliskuun loppuun mitatulla ajanjaksolla luotettavuusprosentin keskiarvo oli 96,7 prosenttia. Koska lukuun on huomioitu myös myöhästymiset, kertoo se Lontoon metron luottavuudesta hieman alakanttiin.

Tällä hetkellä ainoa Helsingin ja Espoon metrosta saatavilla oleva luku on täsmällisyysprosentti, joka ei suinkaan viittaa metron ajalliseen täsmällisyyteen, vaan siihen kuinka suuri osuus aikatauluun merkityistä lähdöistä lähtee päätepysäkiltä.

Ongelmista kärsineen Helsingin ja Espoon metron täsmällisyysprosentti oli tammi-toukokuussa keskimäärin 97,7 prosenttia. Luvussa on mukana myös helmikuun lakkopäivä, jolloin metroliikenne oli pysähdyksissä noin vuorokauden ajan.

Mutta mittasuhteet ovatkin erilaiset

Toki huomioon on syytä ottaa erot metrojen mittasuhteissa.

Esimerkiksi Lontoon metro on maailman vanhin metro. Siinä on raideverkostoa 402 kilometriä ja metrolinjoja 11. Berliinissä puolestaan radan pituus on 150 kilometriä ja metrolinjoja on yhteensä 10.

Helsingin ja Espoon metrossa on raiteita 33,8 kilometriä ja metrolinjoja tasan kaksi. Kokosimme jutun loppuun grafiikkaan lisää vertailutietoa metroista.

Joka tapauksessa voi kysyä, miten voi olla mahdollista, että alle 40 kilometriä pitkä metroverkkomme ei pärjää neljä tai jopa kymmenen kertaa pidemmille.

HKL:n liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi toteaa, että Helsingin metron täsmällisyysprosentti oli ennen länsimetroa normaalisti keskimäärin 99,9 prosenttia.

Länsimetron avaamisen jälkeen pahin notkahdus oli helmikuussa, jolloin täsmällisyysprosentti tippui alle 93 prosentin. Nyt ollaan taas lähempänä aikaisempaa keskiarvoa.

Ongelmien taustalla on muun muassa teknisiä vikoja, helmikuun paukkupakkasia sekä kevään krooninen kuljettajapula.

– Esimerkiksi huhtikuussa kuljettajapula oli edelleen suurin syy myöhästymisiin. Lisäksi oli jonkin verran teknisiä vikoja, Kuukankorpi kertoo.

Kuljettajapulaan saatiin hieman helpotusta huhtikuun alussa uuden kuljettajakurssin valmistuttua. Seuraava kurssi valmistuu jo heinäkuun alussa. HKL:n liikennepäällikkö Tero Hagberg kuitenkin arvioi, että kuljettajia koulutetaan syksyllä vielä lisää.

– Olemme tehneet korjaavia toimenpiteitä, jotta metron luotettavuus saadaan palautettua aikaisemmalle tasolle. Emme missään tapauksessa haluta tyytyä huonompaan, Hagberg toteaa.

Imagotappio voitoksi?

Jos HKL ja HSL tuskailevat kevään myöhästelyjen synnyttämien imago-ongelmien vuoksi, ne voisivat ottaa mallia vaikkapa Berliinistä.

Petri Kivimäki/Yle

Siellä julkista liikennettä operoiva BVG on taitavalla kampanjalla (siirryt toiseen palveluun) onnistunut tekemään ongelmista itselleen brändin. BVG kun on tunnettu myöhästelevistä metroista, epäselvistä kuulutuksista ja nytkähtelevästä ajotyylistä.

Berliiniläiset vaikuttavat hyvin tyytyväisiltä Berliinin metroon eli U-Bahniin. Alexanderplatzilla lastenvaunuja työntävä Maria Haferkorn käyttää U-bahnia ja muuta Berliinin joukkoliikennettä päivittäin. Hänen mukaansa metro on julkisista liikennevälineistä luotettavin.

– Yleisesti olen tyytyväinen. Berliiniläiset kyllä tykkäävät valittaa, kun metro tulee neljä minuuttia myöhässä, mutta se kertoo luksusongelmasta, Haferkorn kertoo.

Pietarissa ja Lontoossa metro on nopein tapa matkustaa

Pietarin metrosta Yle ei saanut pyytämiään luotettavuuslukuja, mutta ainakin haastattelemamme metron käyttäjät vakuuttavat metron olevan sujuva tapa kulkea viiden miljoonan asukkaan suurkaupungissa. Pietari on kuuluisa liikenneruuhkistaan.

Nikita Voronin kertoo käyttävänsä sekä autoa että metroa.

– Metro on nopeampi. Kaupungin toisesta päästä toiseen päähän kestää ruuhka-aikaan autolla kaksi tuntia, metrolla 40 minuuttia tai korkeintaan tunnin.

Huhtikuussa 2017 Pietarin metrossa oli terrori-isku, jossa kuoli 15 ihmistä. Sen jälkeen metrossa on oltu erityisen tarkkoja esimerkiksi metrolaiturille unohtuneista tavaroista, ja metroliikenne saatetaan pysäyttää tuntemattomien esineiden vuoksi.

Sergei Konkov / TASS / AOP

Täydellisesti toimivaa metroa tuskin on mahdollista löytääkään.

Esimerkiksi Lontoon metro, eli tuttavallisemmin Tube, kärsii lähes vuosittain lakoista, jotka halvaannuttavat melkein koko liikenteen (siirryt toiseen palveluun).

Ruuhka-aikoina tietyt asemat, kuten Oxford Circus, saatetaan sulkea väliaikaisesti liiallisen väenpaljouden pelossa. Lontoolainen Darren Bonsu kehuu metron olevan nopea liikenneväline, mutta harmittelee yllättäviä myöhästymisiä ja hintaa.

– Varsinkin ruuhka-aikaan tapahtuvat viivästymiset ovat hankalia. Lisäksi lippujen hinnat rasittavat niiden taloutta, jotka käyttävät metroa päivittäin mennäkseen töihin tai kouluun.

Alla olevassa grafiikassa "Helsinki" viittaa metroon koko sen pituudelta eli myös Espoon osuuteen metrosta.

Grafiikassa "Helsinki" viittaa metroon koko sen pituudelta eli myös Espoon osuuteen metrosta. Jyrki Lyytikkä / Yle Uutisgrafiikka

