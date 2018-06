Luukkasen perheessä on kolme valmistujaa ja yhdet juhlat – äiti: "Saavat lapset olla ykkösiä"

Luukkasen perheessä toukokuu on hujahtanut juhlia järjestellessä. Tähtäimessä on ollut valmistujaislauantai siitä lähtien, kun tyttären valkolakki varmistui. Sen myötä varmistui myös se, että perheessä on kolme valmistunutta tänä keväänä.

Koko maassa ammatillisen tutkinnon päättötodistuksen saa Opetushallituksen arvion mukaan tänä vuonna kaikkiaan 76 200 opiskelijaa ja kevään uusia ylioppilaita on noin 27 000. Ammattiin valmistuvat löytyvät Ylen amiskoneesta.

Luukkasen perheessä on molempia. Kaksi ammattiin valmistunutta ja yksi ylioppilas.

Tutkinto päättää pänttäämisen

Riikka Luukkanen varasi juhlapaikan kevään 2018 valmistujaisviikonloppua silmällä pitäen jo puolitoista vuotta sitten. Perheen kaksosten, Milla-Marian ja Markuksen, opinnot sujuivat suunnitellusti ja molemmat valmistuivat – Markus sähköasentajaksi ja Milla-Maria ylioppilaaksi.

Markus Luukkasella on edessään armeija, mutta mielessä siintävät myös jatko-opinnot. Pieni lukupaussi ei ole nuoren miehen mielestä kuitenkaan pahitteeksi tässä vaiheessa.

Milla-Maria Luukkanen haaveilee opiskelevansa ensihoitajaksi. Vielä tänä keväänä ovi opintoihin ei auennut, mutta hänkin pitää mielellään välivuotta, sillä töitä on tiedossa ainakin kuukausiksi eteenpäin.

Äidillä, Riikka Luukkasella, on myös takana useamman vuoden opiskeluputki ja hän valmistui tänä keväänä lähihoitajaksi. Töiden ohessa opiskelu on välillä ollut työlästä, mutta myös palkitsevaa.

– Olen tykännyt opiskella, mutta nyt on niin pitkä putki erilaisia opintoja takana, että on aika vähän huilata. Tämä on kuitenkin avannut uusia ovia ja nyt on paljon mahdollisuuksia, mitä töitä voisi tehdä, hän summaa.

Riika Luukkanen on kaupungin sivistystoimessa töissä vakituisesti, mutta kouluttautumisen myötä hän on tehnyt keikkatyötä myös vanhuspuolelle ja lastensuojeluun.

Taas on valmistujaisjuhlien aika. Tiina Karjalainen

Valmisteluja riittää viimeiseen asti

Seinäjokelaisessa Luukkasen perheessä juhlien valmistelut ovat olleet paljolti äidin harteilla. Kuskaamisessa ja kantamisessa ovat saaneet juosta apuna myös muut perheenjäsenet. Isä, Rami Luukkanen, ehti myös remontoida uudet kaiteet ja portaat ulko-oven eteen, ennen kuin juhlien pito muualla varmistui.

Markus Luukanen tunnustaa, ettei ole osallistunut juhlien järjestelyyn lainkaan, mutta viimehetken rytistykseen hänkin osallistuu. Milla-Maria Luukkanen on tehnyt pitkiä päiviä töissä, eikä hänestäkään ollut avuksi. Hän on luvannut osallistua juhlapaikan siivoamiseen juhlien jälkeen.

Tarjottavien leipomiseen Riikka Luukkanen kiittelee saaneensa apua anopiltaan, talkoissa on ollut myös ystävä ja osa on tilattu leipomosta. Juhlapaikalle on tulossa apukäsiä auttamaan, että äitikin voi lauantaina iltapäivällä laittaa esiliinan kaappiin ja nauttia juhlasta.

Ylpeys näkyy ryhdissä

Vaikka Luukkasilla on kolme valmistujaa tänä keväänä, juhlien valokeilassa ovat kaksoset. Riikka Luukkanen myöntää, että olisihan siinä omassakin tutkinnon suorittamisessa ollut aihetta juhlaan, mutta jotenkin se jäi taka-alalle. Hän naurahtaa, että kun lehtikutsuunkaan ei oikein kolmas nimi ja titteli mahtunut, asia jäi sitten siihen.

– Toki se on hienoa ja pitäisi varmaan itsekin juhlia. Mutta en nyt sitten tehnyt tästä numeroa näihin juhliin, saavat lapset olla ykkösiä.

Päivät ennen juhlia venyivät pitkiksi ja vielä perjantaina on vielä monta asiaa on tehtävänä, ennen kuin on aika rauhoittua ja nauttia saavutuksista.

Juhlien valmistelutohinoissa ei kuitenkaan tärkein ole päässyt unohtumaan. Riikka Luukkasen mielestä valmistujaisjuhla on kaiken vaivan arvoinen.

–Varmaan on jotain – tai montakin asiaa tehty oikein, kun tässä nyt ollaan. Saa kyllä olla ylpeä. Ehkä se näkyy ryhdissä lauantaina, kun katsoo näitä omiaan. Se on varmaan se kohta, kun kyynelkanavat aukeaa.

