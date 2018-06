Uusi Mein Schiff 2 laskettiin vesille – tuotannon tahti ja laivojen koko kasvavat Turun telakalla

Meyerin Turun telakalla on laskettu vesille uusi risteilijä Mein Schiff 2. Laiva valmistuu vuoden 2019 alkupuolella. Kyseessä on kuudes saksalaiselle TUI Cruises -varustamolle Turussa rakennettu risteilijä.

Alus on 315 metriä pitkä, ja sen matkustajakapasiteetti on noin 3 100.

Laivan valmistumisen aikataulu paljastaa, että Turun telakka on jo nostanut tuotantonsa määrää vastaamaan tilauskirjan vaatimuksia.

– Lohkotuotantomme on jo samalla tasolla kuin vuonna 2010, jolloin telakalla rakennettiin silloista maailman suurinta alusta Allure of the Seasia, sanoo Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer.

Telakka on toteuttanut alueella 200 miljoonan euron investointiohjelmaa. Telakan uutta nosturia, Goliathia, on testattu, ja se otetaan käyttöön parin viikon kuluttua. Myös telakan halleja ja tuotantolinjoja nykyaikaistetaan.

Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer Petra Ristola / Yle

Risteilijöiden koko kasvaa

Tästä eteenpäin Turussa rakennettavien risteilijöiden koko kasvaa huomattavasti.

Meyerin Turun telakan tilauskirjassa on kahdeksan laivaa, ja töitä riittää vuoteen 2024 saakka. Risteilijöitä valmistuu noin kahdeksan kuukauden välein.

Mein Schiff -alukset luovutetaan Tui Cruises -varustamolle vuosina 2019 ja 2023. Costa Cruises -varustamolle rakennettavat laivat luovutetaan vuosina 2019 ja 2021. Carnival Cruise Line -varustamolle telakka rakentaa kaksi laivaa vuosiksi 2020 ja 2022. Royal Caribbean Cruises -varustamolle telakka rakentaa kaksi alusta, jotka luovutetaan vuosina 2022 ja 2024.