Uhanalaisten vuorigorillojen kanta on noussut yli 1000 yksilön – katso video!

Uhanalaisten vuorigorillojen kanta on kasvanut

Uhanalaisten vuorigorillojen kanta Virungan vuoristossa on kasvanut neljänneksellä, tuore laskenta osoittaa. (siirryt toiseen palveluun)

Tämä nostaa vuorigorillojen kokonaiskannan niiden elinalueella Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa ja Ruandassa yli tuhannen yksilön ensi kertaa vuosikymmeniin.

Kanta on lähtenyt nousuun sen jälkeen, kun alueen maat yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa ovat panostaneet gorillojen suojeluun. Viranomaisten määrää gorillojen elinalueella on lisätty salametsästyksen kitkemiseksi, ja gorilla-turismia on rajoitettu.

Vuorigorillojen kantaa on vähentänyt muun muassa salametsästys sekä niiden elinalueita pitkään vaivanneet aseelliset konfliktit.

Gorillojen elinalue on myös pienentynyt ihmisasutuksen myötä, ja niitä on menehtynyt tauteihin.

Vuoristogorilloja elää kahdessa paikassa maapallolla – Ugandassa sijaitsevassa Bwindin kansallispuistossa sekä Ruandan, Kongon demokraattisen tasavallan ja Ugandan raja-alueella sijaitsevalla Virungan alueella.

Lähteet: Reuters