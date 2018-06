Ottaako Ruotsi käyttöön oman Yle-veronsa? Nyströmin perhe istuu enää harvoin yhdessä television ääressä

TUKHOLMA Kulmasohva on aseteltu vastapäätä televisiota Nyströmin opettajaperheen olohuoneessa Tukholman esikaupungissa Vällingbyssä.

Asetelma näyttää perinteiseltä. Median ja teknologian murros on kuitenkin muuttanut tavan katsoa televisiota myös tässä perheessä.

– Katsomme televisiota yhdessä hyvin vähän, perheenäiti Fredrika Nyström sanoo. – Kun istumme yhdessä katsomassa esimerkiksi urheiluviihdettä, kaikki selaavat muita laitteita, kuten kännykkää tai iPadia.

Perheen vanhemmat katsovat televisiosta suorana uutislähetyksiä tai televisiosarjoja Ruotsin television nettipalvelun SVT-playn kautta. SVT-play vastaa Yle Areenaa.

Perheen lapset 11-vuotias Elsa ja 12-vuotias Hannes eivät sen sijaan tunnu oikein tietävän, mitä yleisradioyhtiö voisi heille tarjota. Kuten kaveritkin, he katsovat Netflixiä ja Youtubea. Hannes seuraa erityisesti jalkapallosta tubettavia.

Selvitys rahoituksesta julkaistaan pian

Kun yleisö on siirtynyt yhä enemmän verkkoon, tarve uudistaa Ruotsin television ja radion rahoitusta on kasvanut. Tv-vastaanottimien aika on ohi, joten lupamaksujen kerääminen on hankalaa, mediatutkija Anu Koivunen sanoo.

Ruotsissa suunnitellaankin vuosittain maksettavan tv- ja radiomaksun muuttamista veroksi Suomen tavoin. Asiasta tehty parlamentaarinen selvitys julkaistaan ennen juhannusta.

Eduskunnan pitäisi äänestää asiasta loka-marraskuussa. Ruotsissa järjestetään tosin syyskuussa vaalit, mikä tuo asiaan epävarmuutta.

Suunniteltu vero perustuu tuloihin. Se olisi korkeimmillaan noin 130 euroa vuodessa 18 vuotta täyttäneelle. On arveltu, että noin seitsemän prosenttia ruotsalaisista vapautetaan siitä kokonaan.

Kun Nyströmien perhe harvoin katsoo yhdessä televisiota, kaikki selaavat älylaitteitaan. Riikka Uosukainen / Yle

Nyströmit maksaisivat uutta veroa noin 230 euroa vuodessa. Nykyinen tv- ja radiomaksu on heille samansuuruinen. Perheenisä Mårten Nyströmillä ei ole mitään veroa vastaan, kunhan julkisen median laatu voidaan taata. Fredrika on epäilevämpi.

– Riippumaton julkinen palvelu on tärkeä. On sanottu, että jos maksu muuttuu veroksi, julkisen palvelun toiminta ei voi olla valtiosta riippumatonta, Fredrika sanoo.

Ruotsissa on käyty keskustelua siitä, voisiko hallitus halutessaan kiristää rahanyörejä, jos julkisesti rahoitetun median sisältö ei miellytä. Samankaltaista keskustelua on käyty myös Suomessa.

Ruotsin radion strategiajohtaja Jan Pettersson pitää mahdollisena, että radio- ja televisioverosta voitaisiin nipistää, jos budjettia tasapainotetaan. Hän haluaisi, että ennen rahoitusratkaisuja julkisen palvelun sananvapaus suojattaisiin perustuslaissa paremmin muun muassa lähdesuojan osalta.

Ruotsin television strategi Jocke Norberg on optimistisempi. Hänen mielestään edessä oleva uudistus voi lopulta vahvistaa riippumattomuutta. Toimilupakausi pitenee kahdeksaan vuoteen, rahoitusratkaisu tehdään koko toimilupakaudelle ja rahat tulevat valtion budjetin ulkopuolella, Norberg luettelee.

Lisäksi muutosten takana on seitsemän kahdeksasta eduskuntapuolueesta. Vain ruotsidemokraatit ovat asettaneet varauksen tuelleen.

Ruotsin television SVT:n toimituksessa tehtiin tavalliseen tapaan töitä. Yleisradiotoiminnan rahoituksesta väännetään parhaillaan. Riikka Uosukainen / Yle

Ruotsissa on myös huhuttu, että yleisradiotoimintaa verkossa oltaisiin rajoittamassa. Sen puolesta ovat lobanneet yksityiset lehtitalot, joiden mielestä julkisen palvelun pitäisi keskittyä verkossa ääneen ja liikkuvaan kuvaan.

Ruotsin radio ja televisio tekevät jo nykyisellään hyvin vähän verkkosisältöjä verrattuna Suomen Yleen. Norbergin ja Petterssonin tietojen mukaan rajoituksia ei oltaisi tekemässä.

Luottamus Ruotsin televisioon on hapertunut

Nyströmien sohvalla tiedetään, että yhä harvempi ruotsalainen maksaa tv- ja radiomaksun. Maksajien määrä vähenee vuosittain runsaalla 20 000. Rahoituspohja hapertuu.

Samaan aikaan on heikentynyt myös yleisön luottamus julkisen palveluun, tosin ei dramaattisesti.

Perheenisä Mårten Nyström arvelee, että Ruotsin televisio SVT ei tee asioita aiempaa huonommin, mutta Ruotsin ilmapiiri alkaa muistuttaa muita maita.

– Ollaan epäluuloisempia valtion televisiota, kuten myös viranomaisia kohtaan. Se leviää myös meille, Mårten sanoo.

Fredrika Nyströmin mielestä ihmiset haluaisivat SVT:n olevan muiden medioiden tavoin viihdyttävä.

– Ajatellaan, että sen pitäisi olla kuin Netflix ja tarjota jännittäviä sarjoja, joita voi katsoa, kun haluaa.

Fredrikan mielestä se ei ole julkisen palvelun tehtävä.

Ruotsin televisiossa luottamuksen lasku huolestuttaa. Strategi Jocke Norberg uskoo, että taustalla on yhteiskunnan sirpaloituminen, erot vanhempien ja nuorten sekä kaupungin ja maaseudun välillä.

– Ihmisten täytyy tunnistaa itsensä Ruotsin televisiosta. Meidän pitää kertoa, mitä teemme ja miten sen teemme, Norberg sanoo.

12-vuotias Hannes: Tarvittaisiin jotain, mihin jäädä koukkuun

Luottamuksen palauttamiseen tähtäävä strategia voi riittää Vällinbyn rivitalossa vanhemmille. Teini-ikäisiä opettava Fredrika kuitenkin tietää, etteivät oppilaat katso Ruotsin televisiota.

Mikä Hanneksen ja Elsan saisi julkisen palvelun kuluttajiksi?

– Pitäisi tapahtua jotakin, mikä herättäisi huomiota televisiossa. Jotain mihin jäisi koukkuun, mutta minulla ei ole aavistustakaan, mitä se voisi olla, 12-vuotias Hannes sanoo.

Mårtenin mielestä aika hoitaa asian.

– Kun he kasvavat, he tulevat julkisen palvelun pariin. Mutta myös SVT:n pitää muuttua, Mårten sanoo.