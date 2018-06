Jan Vapaavuori sote-lausunnosta: "Huono uudistus ei parane aikataulua rukkaamalla"

Perustuslakivaliokunta on antanut perjantaina lausuntonsa sote-uudistuksen valinnanvapauslakiehdotuksesta. Valiokunta löysi ehdotuksesta runsaasti korjattavaa.

Uudistusta kritisoiva Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kommentoi Yle Uutisille perustuslakivaliokunnan esiin nostamia ongelmakohtia.

Perustuslakivaliokunnan mukaan lain voimaantuloa on vaiheistettava.

"Minusta on olennaista mieltää, että huonoa uudistusta ei saa paremmaksi aikataulua rukkaamalla. Kun puhutaan teknisistä kysymyksistä, kuten aikatauluista, niin fokus on väärissä asioissa. Huonosta uudistuksesta ei saa hyvää antamalla sille lisäaikaa. Tämä on surullista, kun tehdään kuitenkin maan historian suurinta hallintouudistusta. Yhdessä vaiheessa ei puhuttu muusta kuin valinnanvapaudesta ja nyt ei tunnuta enää puhuvan mistään muusta kuin aikatauluista. Tämä kaikki peittää alleen sen, että uudistuksessa on valtava määrä erilaisia valuvikoja eikä tämä hienosäädöllä kelvolliseksi minun mielestäni tule."

Lisäksi siirtymäaikaa on pidennettävä.

"Hallituksen alkuperäisessä aikataulussa uudistus olisi ollut täysin mahdotonta saattaa järkevästi voimaan ja panna toimeen Helsingissä ja Uudellamaalla. Siitäkin on puhuttu jo kauan. Sen lisäksi on selvää, että ennen kaikkea Kokoomuksen kannalta poliittiset riskit valinnanvapauden suhteen vain jatkuvat ja pitkittyvät. Viimeistään nyt on kysymys siitä, että mihin kaikkeen puolue on valmis tämän harjoituksen aikana taipumaan, kun tuntuu, että jokainen vaihe vähentää sitä ideologista saantoa, mitä Kokoomuksella tuntuu tässä olevan."

Perustuslakivaliokunta pitää lakiehdotusta ainakin osin ristiriitaisena EU:n valtiontuki- ja tietosuojasääntelyn kanssa.

"Tähänkin on kiinnitetty huomiota jo pitkään ja on toki lohdullista ja hyvä huomata, että myös perustuslakivaliokunta kiinnittää siihen huomiota. Tässä on nyt syntynyt sellainen vaikutelma, että Keskusta haluaa maakuntamallinsa ja Kokoomus haluaa vähän valinnanvapautta ja mistään muusta ei kovin paljon välitetä. Onneksi meillä on edes perustuslakivaliokunta, joka kiinnittää kaikkein räikeimpiin kysymyksiin huomiota."

Pormestari Jan Vapaavuori, mikä on sote-uudistuksen suurin ongelma?

"Suurin kysymys on se, että maahan ollaan rakentamassa kokonaan uutta, kolmatta hallinnon porrasta. Kuljetaan kaikkia kansainvälisiä megatrendejä vastaan. Asiantuntijat ovat olleet jo pitkään sitä mieltä, että tähän liittyvät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet saati säästötavoitteet eivät toteudu. Tässä valossa on hassua, että edelleen puhutaan lähinnä ideologisesta valinnanvapaudesta ja aikataulu- ja vaiheistuskysymyksistä, jotka ovat kuitenkin viimekädessä teknisiä kysymyksiä. Perustuslakivaliokunta on nyt tehnyt oman työnsä ja se arvioi ainoastaan reformin perustuslainmukaisuutta, ei sitä, onko uudistus hyvä vai huono."