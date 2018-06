Tutkimus: Teinit katosivat Facebookista

Vain 10 prosenttia yhdysvaltalaisnuorista pitää Facebookia tärkeimpänä some-kanavanaan. Snapchat on nykyään suosituin teinien keskuudessa.

Yhä useampi teini-ikäinen on hylännyt Facebookin ja siirtynyt käyttämään muita sosiaalisen median palveluita, kuten Instagramia, Snapchatia ja YouTubea. Tiedot käyvät ilmi Pew Research Center (siirryt toiseen palveluun) –tutkimuslaitoksen selvityksestä.

Pudotus on dramaattinen. Kun vielä vuonna 2015 reilu 70 prosenttia 12-17-vuotiaista yhdysvaltalaisnuorista käytti Facebookia, on vastaava luku nyt hieman yli 50 prosenttia, kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Kun nuorilta tiedusteltiin heidän mieluisinta somepalvelua, ainostaan 10 prosenttia nimesi Facebookin ensisijaiseksi. 35 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti ykkösvaihtoehdokseen Snapchatin, 32 prosenttia YouTuben ja 15 prosenttia Instagramin, joka on niin ikään Facebookin omistama.

Kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen tutkimus, joka kertoo nuorten kaikkoavan Facebookista. Emarketer-yritys arvioi tämän vuoden helmikuussa, että lähes 10 prosenttia 12-17-vuotiaista yhdysvaltalaisnuorista jätti Facebookin vuonna 2017. Pudotus on peräti kolminkertainen verrattuna ennusteeseen, jonka yritys antoi viime vuoden elokuussa.

Vaikka teini-ikäiset ovatkin jättäneet suurin joukoin Facebookin, on yhteisöpalvelu yhä maailman suosituin sosiaalisen median alusta. Facebookissa vierailee kuukausittain noin 2,2 miljardia käyttäjää.