Puhvelit käyvät hieronnassa ja suihkussa, hoitajat tuodaan Intiasta – Näin syntyy maailmankuulu italialainen mozzarella

Italialaisten puhvelinkasvattajien mukaan puhvelinmaidossa on enemmän proteiinia ja vitamiineja kuin lehmämaidossa.

Mozzarellan tuotanto on ampaissut huippulukemiin. Yle vieraili kuuluisaa Campanian mozzarellaa tuottavalla tilalla Italiassa.

FONDI – Älä liiku äkkipikaisesti, sillä puhvelit ovat herkkiä eläimiä ja pelästyvät helposti, Lazion maakunnan eteläosassa sijaitsevan Casabiancan meijerin johtaja Luigi Pirozzi ohjeistaa.

Yritän ottaa kuvaa hierontalaitteessa seisovasta puhvelista. Se katselee minua hölmistyneenä. Kyseessä on selvästikin yksityinen hetki, eikä nyt ole aikaa poseerata toimittajalle.

Mutta siis hetkinen, hierontalaite puhveleille?

– No miksi ei, kyllähän ihmisetkin tykkäävät käydä hieronnassa, Pirozzi vastaa.

Hänen mukaansa puhvelit rakastavat hieronnassa käyntiä. Casabiancan meijerissä hierontalaite löytyykin jokaisesta aitauksesta.

Puhveli nauttii hieronnasta. Petri Burtsov / Yle

Ei niitä kuitenkaan ihan hyväntekeväisyyden takia ole asennettu.

– Hieronta parantaa puhveleiden hyvinvointia ja saa ne tuottamaan parempaa maitoa, mikä taas näkyy mozzarellan laadussa, tutkija Francesco d'Ausilio Italian puhvelinkasvattajien etujärjestöstä sanoo.

Suihkuja ja kymmeniätuhansia intialaisia hoitajia

Italialaiset ovat hyvin tarkkoja mozzarellan laadusta. Siksi puhvelinkasvattajat panostavat puhveleiden hyvinvointiin monella eri tapaa.

Hierontalaitteiden lisäksi kesälaitumille on asennettu viilentäviä suihkuja, koska lämpötila nousee Etelä-Italiassa usein yli 40 asteen.

Kenties kiinnostavinta on kuitenkin se, että puhveleita on tuotu hoitamaan suuri joukko intialaisia työntekijöitä. Heitä on kymmeniätuhansia mozzarellan tuotantoalueilla Campanian ja Lazion maakunnissa.

Meijerinjohtaja Luigi Pirozzin mukaan intialaiset kohtelevat puhveleita hyvin. Puhvelit puolestaan pitävät heistä.

– Intialaisilla työntekijöillä on jo uskontonsa takia kunnioitusta puhvelia kohtaan, Pirozzi sanoo.

Intialainen Sing Parminder on työskennellyt puhvelien parissa Italiassa jo vuosia. Petri Burtsov / Yle

Intialaiset tuovat myös helpotusta työvoimapulaan, sillä monet nuoret italialaiset eivät enää halua tehdä likaisia maataloustöitä.

Intialainen Sing Parminder tuli Italiaan vuosia sitten kuultuaan, että maassa voisi olla töitä puhvelien parissa. Nyt hän on aloittamassa lypsämisen Casabiancan meijerin navetassa.

– Älä ota kuvaa vielä, puhveleiden sorkat ovat likaiset ja olen juuri pesemässä ne, hän pyytää.

Parminderin alaisuudessa lypsyhetki alkaa puhvelien pesulla. Se on hänelle kunnia-asia.

Pirozzin mukaan Parminderin läsnäolo rauhoittaa puhveleita.

– Elämä on hyvää täällä. En aio palata Intiaan, Parminder nauraa.

Mozzarellan maine toipui myrkkyjäteskandaalista

Mozzarellan myynti laski maailmanlaajuisesti kolmanneksella vuonna 2008, kun kymmenien tuottajien juustoista löydettiin korkeita dioksiinipitoisuuksia.

Dioksiinit ovat myrkkyä, joita löytyy pieninä pitoisuuksina muun muassa monista Suomessa syötävistä kaloista.

Tuottajat toipuivat vähitellen skandaalista, kunnes vuonna 2013 paljastui, että mozzarellan päätuotantoalueella Campanian maakunnassa oli vuosien ajan haudattu myrkyllisiä teollisuusjätteitä.

Mozzarellan imago tahriintui takavuosien myrkkyskandaaleissa, mutta nyt sen myynti on jälleen huipussaan. Petri Burtsov / Yle

Mozzarellan maine tahriintui. Sen myynti väheni yli 50 miljoonalla eurolla vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Nyt tuotanto on kuitenkin huipussaan.

– Tuotimme viime vuonna 47 000 tonnia mozzarellaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys, sanoo Alessandro Garofolo mozzarellantuottajien etujärjestöstä (Il Consorzio Mozzarella di Bufala Dop).

Hänen mukaansa tuotannosta kolmasosa viedään ulkomaille. Osa siitä päätyy myös Suomeen.

Garofolo on työnsä takia tarkka mozzarellan maineesta. Hän varoittaa suomalaista kuluttajaa markkinoilla liikkuvasta "väärästä" mozzarellasta, jota tulee esimerkiksi Saksasta ja Kiinasta.

– Ainoa EU:n alkuperäsuojaama mozzarella on italialaista. Tunnistatte sen kaupoissa alkuperämerkinnöistä, joissa lukee Mozzarella di Bufala Campana ja Denominazione d'Origine Protetta, hän valistaa.

Mozzarellaa tehdään puhvelinmaidon lisäksi myös lehmänmaidosta. Itse asiassa monet suomalaisissa kaupoissa myytävistä mozzarelloista ovat juuri lehmänmaidosta tehtyjä.

– Puhvelinmaidossa on selvästi enemmän rasvaa, proteiinia, vitamiineja ja omega-3-rasvahappoja kuin lehmänmaidossa. Juustot ovat laadultaan hyvin erilaisia, Francesco d'Ausilio Italian puhvelinkasvattajien etujärjestöstä sanoo.

