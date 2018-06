Koulunsa päättäneiden juhlinta ollut toistaiseksi rauhallista

Poliisin mukaan Uudenmaalla nuoria on kerääntynyt kaupunkien rannoille ja puistoihin.

Peruskoulut ja lukiot päättivät lukuvuotensa lauantaina. Juhlailtaa lähdetään viettämään usein perinteisesti kaveriporukan tai luokkatovereiden kesken.

Eri puolilla Suomea on varauduttu koulunsa päättävien juhlintaan auttamisoperaatioilla, jotka partioivat kaduilla läpi yön.

Helsingissä nuorten auttamisoperaatioprojektin toiminnanjohtaja Mirja Silajärvi kertoi lauantaina kello 21 maissa käyneensä juuri läpi karttaa, jossa autot ja jalkapartiot ovat liikkuneet ja todenneensa, että kattavasti eri puolilla kaupunkia on ehditty käydä.

– Äärettömän rauhallista on ollut, ei oikein muuta voi todeta, sanoi Silajärvi kertoi lauantaina kello 21 aikaan.

Myös Espoossa juhlinta on toistaiseksi sujunut rauhallisesti Espoon nuorisopalveluiden esimies Riikka Mykrä sanoi samoihin aikoihin.

– Hyvältä näyttää, meillä on seitsemän autoa on liikenteessä. Haukilahden rannassa nuoria on eniten, useampi sata. Yhtäkään nuorta ei kuitenkaan tähän mennessä ole tarvinnut kyytiin poimia, Mykrä kertoi.

Myös poliisin mukaan Uudenmaalla juhlinta on ollut rauhallista, vaikka kaupunkien rannoille, uimapaikoille ja puistoihin on kerääntynyt runsaasti kesälomaansa aloittavia juhlijoita.

