Sää suosi juhlijoita – päihtyneitä nuoria kärrättiin kotiin ja selviämisasemille

Kesälomien alkamista juhlistaneet nuoret ovat olleet runsain joukoin liikkeellä puistoissa, rannoilla ja toreilla eri puolilla Suomea. Hyvä sää on siivittänyt juhlintaa, kerrotaan poliisilaitoksilta.

Turussa nuorisoa juhli muun muassa Uittamon rantakallioilla, missä meno äityi paikoin villiksikin. Poliisi olikin vahvasti läsnä alueella koko illan ja yön.

Päivystävä komisario Joonas Tikka kertoi Yle Uutisille, että rantakallioilla oli illan mittaan useita tappeluita, joihin poliisi joutui puuttumaan.

– Juopuneita nuoria on toimitettu selviämisasemalle ja kaikista huonokuntoisimpia on nosteltu rannalta pelastuslaitoksen ambulanssiin. Lisäksi alkoholia on otettu useilta alaikäisiltä haltuun tai kaadettu pois, kertoo Tikka.

Sisä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan, että ilta ja yö ovat olleet erityisen vilkkaita Tampereella ja Jyväskylässä.

– Häiriökäyttäytymistä, pahoinpitelyjä ja juopuneita alaikäisiä, joita on kuljetettu kotiin tai selviämiasemalle. Lisäksi alkoholia on takavarikoitu alaikäisiltä ja sakkojakin on jaeltu, kertoo ylikonstaapeli, viestintäpäällikkö Nina Juurakko-Vesikko.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että juhlinta sujui aikaisempien vuosien tapaan. Rannoille kokoontui runsaasti väkeä, mutta suuremmilta ongelmilta vältyttiin.

Helsingissä nuoria kokoontui perinteisille päättäjäisten juhlintapaikoille, kuten Hietaniemen rannalle sekä Pikkukoskelle Oulunkylässä, missä poliisi on ollut valvomassa juhlintaa. Myös Vuosaaressa on ollut vilkasta.

Komisario Juha Haapanen kertoo, että päättäjäisillan juhlinta on sujunut aiempien vuosien tavoin.

– Toki nuoria on paljon enemmän liikenteessä kuin tavallisina viikonloppuina, mutta kaikki on sujunut melko mallikkaasti, sanoo Haapanen.