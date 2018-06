Sloveniassa pelätään pitkiä hallitusneuvotteluita –Maahanmuuttovastainen pääministeriehdokas on suomalaisille tuttu Patria-lahjusvyyhdistä

Moni puolue on jo kieltäytynyt yhteistyöstä vaalien ennakkosuosikin Slovenian demokraattisen puolueen kanssa.

Slovenian demokraattisella puolueella (SDS) menee päällisin puolin hyvin.

Se on ennakkosuosikki Sloveniassa parhaillaan käynnissä olevissa parlamenttivaaleissa. Puolue sai viimeisimmässä mielipidemittauksessa 24,5 prosentin kannatuksen.

Sillä on kuitenkin edessään samat ongelmat kuin esimerkiksi Italian vaaleissa menestyneellä populistipuolueella Viiden tähden liikkeellä.

SDS:n on muun muassa tiukan maahanmuuttolinjansa vuoksi vaikeaa löytää hallitusyhteistyöstä kiinnostuneita kumppaneita.

Puolue tukee avoimesti Unkarin nationalistisen pääministerin Viktor Orbanin politiikkaa ja vastustaa mallia, jossa siirtolaiset jaettaisiin EU-maiden kesken nykyistä tasaisemmin.

Hallitusneuvotteluista odotetaan pitkiä. Sen tietää myös SDS:n johto.

– Meidän täytyy todennäköisesti odottaa pitkään vaalien jälkeen ennen kuin vakavat hallitusneuvottelut ovat mahdollisia, sanoi SDS:n johtaja Janez Jansa käytyään äänestämässä.

Kakkospaikkaa pitävä puolue jo kieltäytynyt yhteistyöstä

Slovenian mahdollinen uusi pääministeri Jansa, 59, on myös suomalaisille tuttu. Hän oli pääministeri Slovenian pääministeri, kun suomalainen aseyhtiö Patria ja Slovenia tekivät panssariajoneuvokauppaa.

Jansa joutui vuonna 2013 oikeuteen kauppaan liittyvän lahjusepäilyjen vuoksi. Hänet tuomittiin lahjusten ottamisesta kahden vuoden vankeuteen, mutta tuomio kumottiin puolen vuoden jälkeen. Asian käsittely palautetiin käräjäoikeuteen, mutta syytteet ehtivät vanhentua.

Ennakkokyselyissä toisella sijalla on uusi puolue, vasemmalle kallellaan oleva Marjan Sarecin lista. Sarec on ilmoittanut, että hallitusyhteistyö Jansan SDS:n kanssa ei tule kysymykseen.

Käytännössä SDS tarvitsisi vähintään kaksi kumppania, jotta voisi muodostaa enemmistön 90-paikkaiseen parlamenttiin.

Vaaleissa voidaan kuitenkin nähdä myös yllätyksiä. Sloveniassa äänistä kilpailee parikymmentä puoluetta.

Kun puolueita on niin paljon, myös äänestysvilkkaudella on suuri rooli. Se on Sloveniassa yleensä suhteellisen matala, mutta äänestysinnon ennustetaan nousevan edellisestä kerrasta. Silloin uurnilla kävi noin 52 prosenttia äänestäjistä.

Lähteet: Reuters