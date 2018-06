Tutkimus: Tuhansia rintasyöpää sairastavia naisia olisi mahdollista hoitaa ilman kivuliasta kemoterapiaa

Jopa 70 prosenttia rintasyövän varhaisvaihetta sairastavista olisi mahdollista hoitaa ilman kemoterapiaa, kertoo tuore yhdysvaltalaistutkimus.

Tutkimustuloksista kirjoittavat muun muassa yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) ja sanomalehti the Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimus perustuu syöpäkasvainten vaarallisuuden analysointiin. Siinä oli mukana yli 10 000 18-75-vuotiasta naista.

Tulosten mukaan suuri osa niistä rintasyöpäpotilaista, jotka nykyään saavat kemoterapiaa, voitaisiin hoitaa myös muilla tavoin. Tavallisimman rintasyöpätyypin varhaisvaiheen hoitoon riittäisi rintaleikkaus ja hormoniterapia.

Nykyään potilaille annetaan leikkauksen jälkeen kemoterapiaa, jonka tarkoituksena on estää syövän leviäminen tai uusiminen.

Lääkäri tutkivat rintakudosten röntgenkuvia. AOP

"Tämä tarkoittaa mullistavaa muutosta"

Kemoterapia on tehokasta, mutta sillä on useita sivuvaikutuksia kuten oksentelua, väsymystä ja jopa pysyvää hermokipua. Harvinaisissa tapauksissa se on johtanut myös leukemiaan.

Tutkimusta johti Albert Einsteinin syöpäkeskus New Yorkissa. BBC:n haastatteleman syöpälääkärin Alistar Ringin mukaan tulokset ovat erittäin lupaavia.

– Tämä tarkoittaa mullistavaa muutosta siihen, miten me hoidamme naisten varhaisvaiheen rintasyöpää, hän sanoi.

Tutkimus on julkaistu New England Journal of Medicine –lehdessä.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpätyyppi. Suomessa siihen sairastuu vuosittain noin 5 000 naista.

Yhdysvalloissa rintasyövän tavallisin muoto diagnosoidaan vuosittain 123 000 naisella.