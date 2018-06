Viisi huippujuttua lauantai-iltaan: Tutustu huulihalkiolapsen elämään ja suomalaiseen nettikasinotyöntekijään Maltalla

"Onko meidän lapsi nyt jonkinnäköinen hirviö?" – Miia Vieltojärvi sai rakenneultrassa uutisen, josta moni perhe vaikenee

Suomessa syntyy vuosittain jopa 120 huuli- ja suulakihalkiolasta. Miia Vieltojärvi käsitteli Oliverin rakennepoikkeavuutta mielessään synnytykseen asti ja päätti, ettei hän piilottele poikaansa.

Anna Berkut / Alamy / AOP

"Tunnen olevani liian saastunut normaaliin seksiin", kirjoittaa seksitautiaan häpeävä Marjukka – katso kartalta kotiseutusi tartuntatilanne

Seksuaaliterapeutin mielestä seksitautitartuntoihin liittyvä häpeä saa alkunsa suomalaisesta seksivalistuksesta, joka on pitkään perustunut siihen, että lapsia ja nuoria pelotellaan taudeilla.

Teemu Maarela, 27, muutti Maltalle viime kesänä. Jari Kovalainen / Yle

"Jengi vetää laput silmillä pitkin Mannerheimintietä" – Teemu kyllästyi, myi kaiken ja päätyi Maltalle, jonka nettikasinot himoitsevat suomalaista työvoimaa

Piskuinen Maltan saari myöntää toimilupia rahapelifirmoille, joiden toiminta on Suomessa kiellettyä. Työsuhde-etuina niillä on tarjota aurinko ja pulahduslämpöinen Välimeri.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Rikkaat rikastuvat – Katso, oletko ikätovereitasi köyhempi

Kuva suomalaisten omaisuudesta ja omistamisesta on Tilastokeskuksen tuoreiden varallisuuslukujen perusteella jotakuinkin tämä: Kun kotitaloudet jaetaan kymmenyksiin varallisuuden mukaan, oma asunto on tärkein varallisuuslaji niistä yhdeksässä. Vain rikkaimmassa kymmenesosassa sijoitusten osuus varoista on suurin. Katso artikkelimme lopussa olevasta koneesta, onko kotitaloutesi varallisuus tyypillinen ikäryhmääsi nähden.

Yliharjun perheen tulevassa kodissa on satavuotiaat hirret, perinneuuni, aurinkopaneelit ja oma tuulivoimala. Maija-Liisa Juntti / Yle

Japanilais-suomalainen perhe rakentaa unelmien ekoelämää lappilaiselle pikkukylälle – tuulivoimala ja villiruoka takaavat omavaraisuuden

Katsumi ja Antti-Jussi Yliharju eivät tienneet talon rakentamisesta mitään, ennen kuin päättivät pystyttää ekotalon keskelle kairaa. Nyt unelma terveellisestä ja rauhallisesta elämästä on toteutumassa. Yliharjun perheen tulevassa kodissa on satavuotiaat hirret, perinneuuni, aurinkopaneelit ja oma tuulivoimala.