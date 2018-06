Analyysi: Jääkö kokoomus nuolemaan näppejään, jos valinnanvapaus venyy? – Sote-muutokset ovat vaikeampia kuin ministerien puheista luulisi

Yksi ilmaisu toistui viikonloppuna sote-uutisissa. “Eduskuntakäsittely” kajahteli etenkin hallituspuolueiden puheenvuoroissa.

“Uudistuksen etenemisen näkökulmasta on huojentavaa, että muutokset voidaan tehdä osana eduskuntakäsittelyä – toisin kuin vuosi sitten”, kirjoitti muun muassa keskustapomo Juha Sipilä. (siirryt toiseen palveluun)

Se kuulostaa rauhoittavalta, jos on huolissaan sote-uudistuksen aikataulusta tai kaatumisesta. Se kuulostaa hieman siltä, että lait puksuttavat virkamiesten ja sote-lautakunnassa istuvien kansanedustajien voimin jouhevasti eteen päin.

Se kuulostaa perushommalta.

On totta, että perustuslakivaliokunta arvioi eduskuntakäsittelyn riittävän.

Näin kuului kyseinen kohta lautakunnan lausunnon (siirryt toiseen palveluun)johtopäätöksissä: Vaikka perustuslakivaliokunta on edellä esittänyt useita säätämisjärjestykseen vaikuttavia merkittäviä huomautuksia, valiokunnan mielestä valinnanvapauslakiin tarvittavat muutokset eivät niiden merkittävyydestä huolimatta koske lain rakenteellisia ratkaisuja. Tämän vuoksi valiokunta arvioi, että esitys on mahdollista saattaa perustuslainmukaiseksi eduskuntakäsittelyssä, kunhan se toteutetaan huolellisesti ja sille varataan riittävä aika.

Totuus on kaukana jouhevasta perushommasta.

Eduskuntakäsittelyn riittäminen tarkoittaa vain sitä, että uutta hallituksen esitystä ei tarvita. Se ei tarkoita sitä, että kyse olisi epäpoliittisista muotoseikoista tai pikkufiksauksista, paikkamaalista pikkunaarmuja saaneeseen autoon. Perustuslakivaliokunta edellytti muutoksia lakipaketin ytimeen: vähän kuin uusia renkaita tai puskurin muotoilua.

Kerrataan vielä perustuslakivaliokunnan merkittävimmät huomiot:

1. Aikataulu. Valiokunta moitti sekä yleistä kiirettä että ennen kaikkea valinnanvapauslain siirtymäkautta. Valiokunta piti siirtymäkauden pidentämistä “välttämättömänä tapana vähentää uudistukseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä.”

2. Rahat: Yksi villakoiran ydin karvapalloa muistuttavassa lakipaketissa on maakunnille määrättävä tiukka menokehys. Perustuslakivaliokunnan mukaan lakipaketissa ehdotettua sääntelyä pitää muuttaa "siten, että se turvaa asianmukaisesti ja täsmällisin säännöksin riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen ja poikkeustilanteissa maakunnan edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen”.

Ennen kuin eduskuntakäsittelyssä voidaan käytännössä edetä, ministerien täytyy löytää sopu näihin ja muihin perustuslakivaliokunnan muutosehdotuksiin. Niistä erityismaininnan arvoinen on kysymys EU-notifikaatiosta: pitääkö lakipaketti lähettää Euroopan komission ruodittavaksi?

Kokoomusta satuttaa siirtymäaikataulun pidentäminen valinnanvapaudessa. Sekä kokoomukselle että keskustalle on hankalaa höllentää menokattoon säädettäviä poikkeuksia.

Asiasta vastaavat reformiministerit puivat sote-uudistusta tänään maanantaina koko päivän kokouksessa. Myös huomiselle ja keskiviikolle ministerit ovat raivanneet aikaa sote-puimiselle.

Asiat ovat sen verran isoja, että ne liikuttavat pääpuolueiden ytimiä.

Oman jännitteensä tilanteeseen tuo se, että kokoomus ja keskusta kokoontuvat tahoillaan puoluekokoukseen viikonloppuna. Uudistuksella on eduskunnassa nyt hyvin niukka enemmistö: 101 edustajaa 200:sta. Muutaman edustajan mielenmuutos voi romuttaa sen.

Mistähän kokouksissa puhutaan?

Pääministeri Sipilä myönsi lopulta viime viikolla, että maakuntavaalit lykkääntyvät aiotusta lokakuun lopusta. Muutama viikko tai kuukausi ei mullista maailmaa. Mitä lähemmäs eduskuntavaaleja uudistuslakien voimaantulo tai maakuntavaalit venyvät, sitä todennäköisempää koko uudistuksen kaatuminen silti on.

Suomen terveydenhoito tarvitsee uudistusta, ja ennen kaikkea hyvää uudistusta.

OECD:n mukaan järjestelmämme on eriarvoinen: köyhät miehet kuolevat keskimäärin 11 vuotta nuorempina kuin hyvätuloiset miehet. (siirryt toiseen palveluun) Väestön ikääntyessä koko hoivajärjestelmältämme vaaditaan enemmän tehoja kuin ennen.

Uudistuksen toteutumisen puolesta puhuu se, että isot hallituspuolueet kokoomus ja keskusta todella tahtovat, että sote-uudistus etenee tällä vaalikaudella.

Jos uudistusta tai valinnanvapautta ei tule nyt, kokoomus saattaa jäädä nuolemaan näppejään. Jos Sdp nousee oppositiosta hallitukseen, valinnanvapaus tuskin tulee hallitusohjelmaan.

Tästä syystä myös siirtymäajan pidentäminen on kokoomukselle kurjaa. Jos valinnanvapaudesta on päätetty, mutta toimeenpanon kanssa odotetaan, tulevan hallituksen on helpompi purkaa se.

Siksi nykyhallitukselle on äärimmäisen tärkeää viedä sote-uudistus maaliin kunnolla ennen vaaleja.

Toivottavasti päättäjät ovat kiireestä huolimatta lukeneet ajatuksella myös perustuslakivaliokunnan johtopäätösten evästykset: vaikka olisi kiire, ei pidä hosua.

Eduskuntakäsittely riittää lautakunnan mukaan, jos se toteutetaan huolellisesti ja sille varataan riittävä aika.

Lisää aiheesta:

Areena ja TV1: Pääministeri Juha Sipilä A-studion vieraana TV1 klo 21.00.

Areena: Sote-uudistus mullistaa toteutuessaan 220 000 suomalaisen työn

Analyysi: Neljättä kertaa risuja soten remontoijille – Olisiko viime kesän varoitukset pitänyt ottaa vakavammin?

Ymmärrätkö miten sote vaikuttaa sinuun? Kokeile Ylen pelillä

Tiina Merikannon analyysi: Hetemäen muistio sote-säästöistä taisi olla karhunpalvelus uudistukselle – nyt kustannusten hillinnän onnistumista todella pitää epäillä

Taloustieteilijät varoittavat sotesta: "On vaikea uskoa, että koko maassa markkinat saataisiin toimimaan"