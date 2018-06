Nuorisosäätiö menetti yleishyödyllisyysasemansa – Ara uhkaa myös lainojen irtisanomisella

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on peruuttanut Nuorisosäätiön aseman yleishyödyllisenä yhteisönä.

Peruutuksen syynä on se, ettei Nuorisosäätiö ole useista viranomaisen kehotuksista huolimatta korjannut toimintaansa lainmukaiseksi.

– Nuorisosäätiöllä on muun muassa laajamittaisesti sellaista toimintaa, joka on aravalain ja korkotukilain vastaista. Lisäksi tähän toimintaan on kohdistunut korkea taloudellinen riski, ja yleishyödyllisten osien ulkopuolelle on annettu merkittäviä lainoja ja vakuuksia, vaikka se ei ole aravalain ja korkotukilain mukaan sallittua, Ara toteaa tiedottessaan.

Yleishyödyllinen yhteisö on oikeutettu Aran myöntämiin lainatakauksiin ja korkotukiin. Nuorisosäätiö on rakentanut satojen miljoonien eurojen omaisuutensa pääosin juuri julkisten tukien avulla.

Viime vuosina Nuorisosäätiö on keskittynyt kuitenkin kovan rahan kohteiden hankintaan, jossa rahoitus on hankittu ilman Aran lainatakauksia.

Ara käynnisti Nuorisosäätiötä käsittelevät selvityksensä vuonna 2016 Ylen uutisten jälleen. Tällä hetkellä Helsingin poliisi tutkii lahjus- ja talousrikosvyyhtiä. Epäiltynä tapauksessa ovat Nuorisosäätiön entiset johtajat Aki Haaro ja Perttu Nousiainen.

Uhkaus lainojen irtisanomisesta

Yleishyödyllisyyden peruuttamisella ei ole suoraa vaikutusta Nuorisosäätiön toimintaan tai sen asukkaisiin. Tiedotteessaan Ara uhkaa kuitenkin irtisanovansa Nuorisosäätiön aravalainat ja lopettavansa korkotukien maksun, mikäli säätiö ei tee korjaavia toimenpiteitä.

Ara on antanut Nuorisosäätiölle puoli vuotta aikaa muuttaa toimintaansa niin, että se on Ara-lainsäädännön mukaista.

Nuorisosäätiöllä on keskustalainen tausta Nuorisosäätiön perusti vuonna 1961 keskustanuorten edeltäjä eli Maaseudun Nuorten Liitto.

Yleishyödyllisen säätiön tehtävänä on ennen kaikkea tarjota kohtuuhintaista asumista nuorille. Säätiö omistaa tuhasia asuntoja eri puolilla Suomea.

Säätiön johtotehtävissä on toiminut useita keskustavaikuttajia, kuten entinen pääministeri Matti Vanhanen.

– Nimeämisen peruuttamisella ei ole välitöntä vaikutusta Nuorisosäätiön asukkaiden asemaan tai ARAn rahoittamien asuntojen vuokriin. Tilanne on kuitenkin vakava ja poikkeuksellinen, sanoo Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti tiedotteessa.

Nuorisosäätiössä on käynnissä laaja selvitys edellisen johtajakaksikon Aki Haaron ja Perttu Nousiaisen aikaisista tapahtumista.

– Nuorisosäätiössä valmistellaan parhaillaan kokonaisuutta, johon liittyy merkittäviä, lyhyen aikavälin toimenpiteitä, kuten hallituksen kokoonpanon uudistaminen, uuden toimitusjohtajan palkkaaminen sekä säätiön tarkoituksen toteuttamisen pelastamiseen liittyvän suunnitelman laatiminen, Nuorisosäätiö totesi viime viikolla julkaisemassaan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).