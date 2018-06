Ristipellosta väriloistoksi — Hiljainen kansa riisuuntui

Upouutta kansaa on tullut ihastelemaan porukkaa muualtakin kuin Kainuusta. Oman kädenjälkensä ovat halunneet jättää myös siskokset Paula Mäntynen ja Pirjo Sinkkonen. Mäntyharjulla asuva Mäntynen ja Jyväskylässä asuva Sinkkonen olivat kesälomareissulla. He poikkesivat sattumalta tiistaina katsomassa Hiljaista kansaa. Mäntynen pitää talkoita mahtavana ideana ja innostui asiasta niin paljon, että siskokset päättivät vielä keskiviikkonakin saapua pellolle.

Hiljaisen kansan vieressä on Niittykahvila. Kahvilan pitäjä Ritva Huttunen on seurannut kansaa sivusta koko sen elinkaaren ajan. Hän juttelee kävijöille iloisesti ja huikkaa tervehdyksen hollanniksi. Paikalle on saapunut kävijöitä myös ulkomailta. Osasyynä siihen voi olla brittimedia The Sunin viime vuoden lokakuussa julkaistu uutinen.