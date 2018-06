Tampereella paloi Tammerkosken rautatiesillalla – junaliikenne on saatu osin käynnistymään uudestaan

Tammerkosken ratasillalla syttyi iltapäivällä uhkaava tulipalo. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen Tampellan alueella sijaitsevalle palopaikalle hiukan ennen kello kahta iltapäivällä.

Palo on saatu sammutettua, mutta junaliikenne on edelleen poikki Porin ja Parkanon suuntaan, mikä tarkoittaa sitä, että liikenne Ouluun ja Oulusta on myös keskeytyksissä. Myös muu Tampereen kautta kulkeva junaliikenne on ollut poikki palon takia, sillä ajolangasta jouduttiin palon takia katkaisemaan sähköt.

Sillan toinen raide on siinä kunnossa, että siinä on kulkenut jo juna. Rataisännöitsijä Timo Tullilan arvion mukaan suljetun raiteen ratapölkyistä 10-20 on hiiltynyt ainakin osittain.

Todennäköisesti joitain ratapölkkyjä tarvitsee vaihtaa. Tilanne selviää vasta, kun on saatu selville ovatko pölkyt hiiltyneet vain pinnalta.

Turvalaitekaapelit sen sijaan ovat palaneet niin huonoon kuntoon, että ne on pakko vaihtaa. Vielä ei osata arvioida kuinka kauan raide on pois käytöstä.

Kipinät aiheutti todennäköisesti ohi ajanut juna

Päivystävän palomestarin, Juuso Nummelan mukaan palon ovat todennäköisesti sytyttäneet ohi ajavasta junasta singonneet kipinät. Nummelan mukaan pieniä palonalkuja oli jo ennen siltaa Särkänniemen suunnalta tultaessa. Sillalla liekit kohosivat pahimmillaan parin metrin korkeuteen.

Marko Melto / Yle

Aamulehden (siirryt toiseen palveluun) julkaisemassa kuvassa sillalla liekit lyövät korkealle. Silminnäkijän lähettämän kuvan mukaan palosta levisi myös savua.

Tammerkosken rannalla sijaitsevan talon parvekkeilta oli hyvät näkymät palopaikalle. Leena Mikkonen

Osa junista korvataan busseilla

Junaliikenne Jyväskylään ja Helsingin suuntaan saatiin käyntiin noin kello 15.45. Junat Tampereelta sekä Porin että Parkanon suuntiin ovat sen sijaan edelleen pysähdyksissä, sillä näihin suuntiin junat kulkevat palossa vaurioituneen sillan kautta.

Junia korvataan busseilla. VR:n mukaan matkustajien on syytä varautua vähintään 1-2 tunnin viivästymisiin.

Yle / Google

Tampereella oli tulipalo rautatiesillalla myös toukokuun lopussa. Päivystävän palomestarin mukaan palot ovat pitkällä aikavälillä tarkastellen harvinaisia, vaikka niitä onkin nyt sattunut kaksi lyhyelle ajanjaksolle samaan kaupunkiin.

– Kyllä tämä pitkään jatkunut kuivuus aiheuttaa monenlaista ongelmaa tällä hetkellä, Juuso Nummela sanoo.

