"Italia ei voi olla Euroopan pakolaisleiri" – uusi sisäministeri vaatii EU:lta solidaarisuutta pakolaisten hoidossa

Maahanmuuttovastaisen Pohjoisen liiton puheenjohtaja ja Italian tuleva sisäministeri Matteo Salvini kävi sunnuntaina Pozzallon vastaanottokeskuksessa Sisiliassa. Salvinin viesti oli selvä: siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden tuloa rajoitetaan ja karkotuksia tehostetaan.

– Ei riitä, että vähennämme tulijoita, karkotuksia on lisättävä. Viime vuonna käännytimme vain 7 000 siirtolaista, sanoi Matteo Salvini.

Salvini haluaa muun muassa avata oman karkotuskeskuksen jokaiselle Italian kahdellekymmenelle hallintoalueelle, solmia karkotussopimuksia lähtömaiden kanssa ja neuvotella uudelleen yhteistyöstä EU:n kanssa.

Vielä ei tiedetä, miten tavoite saavutetaan. Esimerkiksi karkotuksia vaikeuttaa se, että tulijoista noin viidesosa on sellaisia (siirryt toiseen palveluun), joiden lähtömaa ei ole selvillä.

EU:ta puolestaan voi olla hyvin vaikea taivuttaa myötämieliseksi yhteistyölle, koska moni Itä-Euroopan maa ei ole halunnut ottaa osaa nykyisenkään taakanjakoon.

Kansalaisjärjestö pelasti Libyan rannikolta yli viisisataa ihmistä huhtikuun lopussa ja toi heidät Trapaniin, Sisiliaan. Viime viikonloppuna 46 Eurooppaan pyrkinyttä hukkui Tunisian edustalla veneen kaaduttua.

Pozzallossa oli ristiriitainen vastaanotto

Pozzallo on Pieksämäen kokoinen kaupunki Sisilian eteläkärjessä. Sen ja muiden Italian vastaanottokeskusten kautta on Italian sisäministeriön tilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) tullut Italiaan tänä vuonna 13 775 turvapaikanhakijaa. Viime vuonna samaan aikaan lukumäärä oli 60 482.

Pozzallon vastaanottokeskuksella on ollut omat ongelmansa: liikaa majoittujia, väkivaltaisuuksia, korruptiosta kiinni jääneitä virkailijoita.

Sunnuntaina uutta sisäministeriä Salvinia oli vastassa Pohjoisen liiton tukijoita, mutta myös pienempi joukko vastamielenosoittajia, jotka heiluttivat "Pakolaiset tervetuloa" -kylttiä ja huusivat "Salvini ulos!"

Uutistoimisto AFP:n paikalla olleen toimittajan mukaan Salvinin kannattajat ja vastustajat olivat ministeriä odotellessa olleet hilkulla ajautua nyrkkitappeluun.

Italia vaatii EU:lta enemmän

Salvini toisti maanantaina radiohaastattelussa, että Italia vaatii enemmän tukea Euroopan unionilta.

Italiaa "ei voi muuttaa pakolaisleiriksi".

– On selvää, että Italia on hylätty, meidän on nähtävä tosiasiat, sanoi Salvini, kun häneltä kysyttiin kommentteja Saksan liittokansleri Angela Merkelin näkemykseen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Eurooppa tarvitsee uuden, yhtenäisen lähestymistavan siirtolaisuuteen.

EU:n sisäministerit kokoontuvat huomenna tiistaina Luxemburgiin neuvottelemaan uudistuksista Dublin-sopimukseen. Sopimuksen mukaan turvapaikanhakijoiden on rekisteröidyttävä siinä unionin maassa, jonne he ensin saapuvat.

Salvini ei itse tosin osallistu kokoukseen, koska hänen on oltava paikalla Italian parlamentissa, kansanedustajien äänestäessä uuden hallituksen luottamuksesta.

Salvinin mielestä nykyinen järjestelmä rankaisee unionin reunavaltiota Italiaa, josta siirtolaiset ja turvapaikanhakijat eivät enää etene muualle Eurooppaan, Ranskan, Sveitsin ja Itävallan kiristettyä rajavalvontaa.

Uudelleensijoitus kangertelee

Syyskuussa 2015 EU hyväksyi sopimuksen, jolla Kreikasta ja Italiasta piti siirtää muihin EU-maihin 160 000 turvapaikanhakijaa. Määrä laskettiin myöhemmin 98 000:een, kun siirtoon oikeutettujen määrä osoittautui pienemmäksi kuin ensin oli arvioitu.

Siitä noin kolmasosa (siirryt toiseen palveluun) on todella uudelleensijoitettu muualle. Italiasta on toukokuun loppuun mennessä siirretty muualle 12 690 turvapaikanhakijaa.

Välimeren yli tulleiden määrä kuitenkin laski viime syksynä, kun Italia EU:n tuella solmi sopimuksen Libyan kanssa merivalvonnan tehostamisesta ja Eurooppaan yrittävien pysäyttämisestä.

YK on arvostellut sopimusta (siirryt toiseen palveluun), koska se pysäyttää Eurooppaan pyrkivät sisällisotaa käyvään Libyaan. Libyasta tuhansia siirtolaisia on palautettu lähtömaihinsa, ja muun muassa Amnesty Internationalin mukaan (siirryt toiseen palveluun) palautusten turvallisuutta ei valvota kunnolla.

Afrikkalaiset maatyöläiset osoittivat maanantaina mieltään eteläitalialaisessa San Ferdinandossa, lauantaina ammutun malilaismiehen puolesta. Marco Constantino / Epa

Kova maahanmuuttolinja myy

Salvini puolueineen kampanjoi maahanmuuttovastaisuudella maaliskuun parlamenttivaaleissa. Salvinin viikonloppuinen puhekierros Etelä-Italiassa johtuu kesäkuun 10. päivän kunnallisvaaleista. Kunnallisvaaleja järjestetään eri aikoihin, tällä kertaa mukana on noin kymmenesosa Italian kunnista.

Pohjoisen liitto katsoo, että valtaosa Italiaan tulleista ei ole oikeutettu turvapaikkaan ja töihin jääneet siirtolaiset laskevat italialaisten palkkatasoa vähän ammattitaitoa vaativilla aloilla.

Italiaan tulleista valtaosa on kotoisin Afrikan maista. Eniten tulijoita on tänä vuonna tullut Tunisiasta, 21 prosenttia. Valtaosa tulijoista tosiaan saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, esimerkiksi maalis-huhtikuussa liki kaksi kolmasosaa (siirryt toiseen palveluun).

Kovat puheet ovat lisänneet Pohjoisen liiton suosiota jo yli kymmenellä prosenttiyksiköllä. Corriere della Seran lauantaina julkaiseman (siirryt toiseen palveluun) Ipsosin tekemän mielipidetutkimuksen mukaan puoluetta kannattaa 28,5 prosenttia italialaisista. Vaaleissa puoluetta äänesti 17,4 prosenttia italialaisista.

Lähteet: AFP, Reuters