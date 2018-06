Helsingissä vuokralla asuvat pelkäävät rajuja korotuksia – Espoossa kaupungin vuokrat on jo suhteutettu markkinahintoihin: Se on oikeudenmukaista

Yle Uutiset kertoi tänään Helsingin aikeista korottaa vuokra-asuntojensa hintoja. Aihe on herättänyt paljon mielipiteitä somessa ja Ylen verkkosivuilla.

Helsinki aikoo siirtyä yleisen markkinavuokratason sekä asunnon käyttöarvon mukaisesti määriteltyyn vuokrajärjestelmään. Espoon kaupungin vuokra-asuntoyhtiössä Espoon Asunnoissa tämä malli on jo käytössä.

Espoon Asuntojen isännöintijohtaja Aki Moilanen kertoo, että Espoossa yleisen markkinavuokratason määrittelyn jälkeen Espoon Asunnoille lasketaan keskimäärin 25 prosentin alennus. Moilasen mukaan hajontaa kuitenkin syntyy, sillä markkinahetken tilanne ei ole "absoluuttista dataa", sillä markkinatilanne elää ja siihen vaikuttaa moni tekijä.

– Tämän jälkeen katsotaan asunnon käyttöarvoa ja vuokra lasketaan vastaamaan sitä, Moilanen sanoo.

Käyttöarvon laskemisessa talon sisällä tehdään vuokrajyvitystä. Esimerkiksi niin, että yksiöiden neliövuokra jyvitetään isommaksi kuin suurten asuntojen. Moilasen mukaan tällä estetään muun muassa se, että suurten asuntojen vuokrat nousisivat kohtuuttoman kalliiksi ja toisaalta sillä huomioidaan myös pienten asuntojen korkeat rakennuskustannukset. Kylpyhuoneet ja keittiöt kun on oltava kaikissa asunnoissa.

– Jyvitykseen vaikuttaa myös kerrosijainti, eli esimerkiksi yläkerroksissa sijaitseva asunnon käyttöarvo lasketaan arvokkaammaksi kuin alakerran asunnon, Moilanen kertoo.

Espoo perustelee vuokramallia oikeudenmukaisuudella

Espoon Asunnot perustelee markkinavuokraan peilaamista oikeudenmukaisuutena kokonaisuuden kannalta.

– Asukas voi luottaa siihen, että saa keskimäärin yhtä suuren alennuksen suhteessa siihen miltä alueelta asunnon saa, Moilanen sanoo.

Moilanen pohtii asiaa uusien, tulevien asukkaiden näkökulmasta. Moilanen antaa esimerkin kantakaupungin vuokra-asunnoista. Alueella on avointen markkinoiden hinnat on korkeat ja on oikeudenmukaista, että kantakaupungin alueella vuokra-asunnon asukas maksaa korkeampaa vuokraa kuin alueella, jossa markkinahinnat ovat matalammat. Moilanen näkee ongelman tilanteessa, jos näin ei ole.

– Tämä voisi johtaa siihen, että he, joilla lottoarvonnassa on käynyt hyvä tuuri ja aikanaan päässeet näihin kantakaupungin asuntoihin, niin hehän nauttisivat todella paljon suurempaa hyötyä kuin kaikki muut vuokra-asuntojen asukkaat.

Moilasen mukaan tämä johtaisi siihen, että näissä kantakaupungin vuokra-asunnoissa asukkaiden vaihtuvuus olisi vähäistä ja se porukka pääsisi nauttimaan vuosikausia suurempaa etua suhteessa muihin kaupungin vuokra-asuntojen asukkaisiin.

