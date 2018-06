Taas paloi silta Tampereella – Rataekspertti vastaa suorilta: Rutikuiva pelkka roihahtaa yhdestä kipinästä

Tampereen Tammerkosken ratasillan tulipalon syttymissyy on mitä todennäköisimmin tavarajunan jarrusta lentänyt kipinä.

Kerta on kahteen viikkoon toinen, kun Tampereella syttyy palamaan rautatiesillan pelkka, eli ratakiskojen tukena oleva puupölkky.

Liikenneviraston tekninen johtaja Markku Nummelin ei vielä ole päässyt tutustumaan siltapalon syihin tai kulkuun, mutta hän sanoo Ylelle epäröimättä todennäköisimmäksi syyksi kuivuuden herkistämän pelkan ja tavarajunan kipinän.

– Nyt on ollut tämä useamman viikon kuivuus. Pelkat ovat kyllästettyjä ja vanhoja puupölkkyjä. Yksi kipinä voi sellaisen sytyttää, Nummelin arvioi.

Tampereella on käytössä kaksi terässiltaa, joiden kiskojen tukipohja on puuta. Pelkat eivät ole itse siltaa tukevia rakenteita.

Molemmat silloista on syttynyt palamaan edellisten kahden viikon aikana.

– Kyse on sattumasta. Pohjoinen silta on ollut paikoillaan 100 vuotta ja tämä on ensimmäinen kerta, kun tiedän sen syttyvän palamaan, Nummelin sanoo.

Kymmeniä epäiltyjä

Nummelinin mukaan mahdollista ei ole sanoa, minkä junan jarrut ovat kohtalokkaan kipinän aiheuttaneet.

Yle etsi Liikenneviraston avoimesta datasta Tampereen aseman ja Lielahden välisen rataosuuden kulkeneet junat.

Onnettomuutta edeltäneen vuorokauden aikana sillan yli on kulkenut kolmattakymmenettä tavarajunaa, kymmeniä henkilöjunia ja museoitu höyryjuna Ukko-Pekka.

– Ukko-Pekkaa ei voi missään tapauksessa liittää tähän (tulipaloon), mutta tiedän pelastusviranomaisten harkinneen, annetaanko Ukko-Pekalle kulkulupa, Nummelin sanoo.

– Myös muualla Suomessa joudutaan miettimään, päästetäänkö museojunia liikenteeseen kuivuuden vuoksi.

Tammerkosken ylittävä silta syttyi tänään palamaan hieman ennen kahta. Palo vaurioitti Ylen tietojen mukaan noin kymmentä pelkkaa ja kulunvalvontaan liittyviä kaapeleita.

Palon vuoksi liikenne Tampereelta oli hetken kokonaan seis, mutta junien kulku palautunee normaaliksi alkuillan aikana.

Edellinen puupohjaisen sillan tulipalo Tampereella tapahtui kaksi viikkoa sitten.

Lue myös: Dramaattinen heti: tulipalo roihusi junan alla ja liikennevalo näytti punaista

Lue myös: Tampereella paloi Tammerkosken rautatiesillalla – junaliikenne on saatu osin käynnistymään uudestaan