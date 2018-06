Aborttikiellon seuraus: Filippiineillä sadat tuhannet naiset tekevät itse abortin

Filippiineillä abortin laittomuus ajaa sadattuhannet naiset tekemään raskaudenkeskeytyksen salaa, vaarallisin keinoin. Ainakin tuhat naista vuodessa kuolee komplikaatioihin.

– Se tarkoittaa, että joka päivä ainakin kolme naista kuolee aborteissa, naisten oikeuksia ajavan EnGendeRights-järjestön johtaja, asianajaja Clara Rita Padilla.

Laittomuus ei ole pysäyttänyt raskauden keskeytyksiä. Kiellettyjä lääkkeitä saa helposti muun muassa Manilan tunnetulla markkina-alueella.

Manilan slummissa lapsia syntyy paljon, ehkäisyvälineitä on vaikea saada, vaikka kunnilla on lain mukaan velvollisuus toimittaa niitä ilmaiseksi. Kirsi Crowley / Yle

Abortti tehdään hieronnalla ja lääkkeillä

– Naiset juovat karvasta yrttijuomaa. He hakeutuvat “hilot”-hierontaan, joka keskeyttää raskauden. He ottavat misoprostol-läkkettä. Se on kielletty täällä, mutta sitä on helppo saada salaa. Sen turvallisuudesta ja laadusta ei voi olla varma, kertoo Naisten globaalin perhesuunnitteluoikeuksien verkoston (WGNRR) ohjelmakoordinaattori Marevic Parcon.

Naiset vaarantavat henkensä annostelemalla lääkkeitä itse ilman valvontaa. Moni yrittää yksin aborttia myös imuroimalla sikiön katetrin avulla.

Abortin yleisyys Filippiineillä on julkinen salaisuus. YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osaston UN DESA:n mukaan 610 000 naista teki abortin Filippiineillä vuonna 2012. Satatuhatta joutui sairaalaan komplikaatioiden takia. Tuhat naista kuoli.

Clara Rita Padilla muistuttaa, että väestö on kasvanut jo yli sataan miljoonaan ja tilanne ei ole parantunut. Padilla arvioi, että naiset tekevät nyt jopa miljoona vaarallista aborttia vuodessa.

15-vuotiaat tulevat klinikalle verta vuotaen

Abortin tekijöille ei löydy apua helposti. Pääkaupungissa Manilassa aborttikomplikaatioita hoidetaan vain yhdessä valtion sairaalassa.

Kätilö Gemma Ador näkee Caloocanin köyhälistöalueen klinikallaan säännöllisesti raskauden keskeyttämistä haluavia naisia.

– He ovat 15–16 -vuotiaita. Jotkut ovat vanhempia, 22–23 vuotiaita. Heillä on usein jo viisi, kuusi lasta, Gemma Ador kertoo.

Äiti ja lapsi majailivat kadulla Manilassa, Filippiineillä joulukuussa 2017. Francis R. Malasig / EPA

Ador vetoaa naisiin, että nämä eivät riskeeraisi henkeään tekemällä aborttia itse. Silti osa naisista palaa takaisin verta vuotaen. He eivät ole uskaltaneet kertoa tilanteesta perheelleen.

– Viime tammikuussa tein raskaustestin nuorelle naiselle. Kuukauden kuluttua hän palasi vuotaen ja kovissa kivuissa. Sanoin hänelle, että minähän pyysin sinua olemaan tekemättä näin. Hän sanoi, että hän ei voi jatkaa kouluaan, jos hän saa lapsen, Ador muistelee.

Joka yhdeksäs tekee abortin raiskauksen takia

Clara Rita Padilla sanoo, että vauraat naiset matkustavat keskeyttämään raskautensa naapurimaihin. Köyhät päätyvät ottamaan riskin yksin. Monella ei ole varaa sairaalaan. Naiset pelkäävät myös hoitohenkilökunnan ilmiantavan heidät.

Kaksi kolmesta abortin tekijästä on köyhiä, joilla ei ole varaa ehkäisyyn. Suurin osa on katolisia nuoria naisia, joilla on jo ainakin kolme lasta.

Kaksi kolmesta laittoman abortin tekijästä on köyhiä, ja suurimmalla osalla on jo entuudestaan lapsia. Kirsi Crowley / Yle

Joka yhdeksäs abortin tekijöistä on joutunut raiskauksen uhriksi.

– Me tarvitsemme kansallista keskustelua raiskauksista. Nainen joutuu raiskauksen uhriksi joka 58. minuutti Filippiineillä, Clara Rita Padilla sanoo.

Kirkko vastustaa ehkäisyä

Ei-toivottujen raskauksien määrä johtuu muun muassa ehkäisyvälineiden puutteesta. Filippiineillä vaikutusvaltainen katolinen kirkko vastustaa aborttia ja ehkäisyä.

Maassa säädettiin liberaali perhesuunnittelulaki vuonna 2012, mutta katoliset vaikuttajat jarruttivat ehkäisyvälineiden jakelua oikeudessa viime vuoden loppuun saakka. Ehkäisypillerit ja -kapselit ehtivät lähes loppua maasta, ennen kuin tuomioistuin päätti sallia niiden uudet lisenssit.

Vapaaehtoinen lääkäri valmistautui asentamaan ehkäisykapselin köyhällä alueella järjestetyssä perhesuunnittelutapahtumassa Manilassa. Francis R. Malasig / EPA

Perhesuunnittelulaki velvoittaa valtion ja kunnat tarjoamaan ehkäisyvälineitä ja neuvontaa ilmaiseksi köyhälistölle, mutta niillä ei ole vieläkään resursseja tarjota apua kaikille sitä tarvitseville.

– Emme ole vielä lähellä tavoitettamme. Kuusi miljoonaa naista tarvitsee apua, mutta tavoitamme heistä kaksi miljoonaa, laskee Filippiinien perhesuunnittelulakia toimeenpanevaa ryhmää johtava entinen terveysministeri Esperanza Cabral.

Kaksi kolmasosaa ei käytä ehkäisyvälineitä

Lähes kaksi kolmasosaa 15–49 -vuotiaista filippiiniläisnaisista ei käytä ehkäisyvälineitä.

Filippiinien kansallisen väestötutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 40 prosenttia naisista käyttää moderneja ehkäisyvälineitä. Katolista kirkkoa lähellä olevat perhesuunnittelulain vastustajat väittivät moderneja ehkäisyvälineitä abortoiviksi.

Hartaan uskovaisessa maassa niin sanotut perinteiset metodit ovatkin suosittuja. Jopa 17 prosenttia naisista sanoo käyttävänsä ehkäisynä muun muassa yhdynnän keskeyttämistä ja rytmimetodia. Suomessa (siirryt toiseen palveluun) modernien ehkäisyvälineiden käytön määrä on 81 prosenttia.

Filippiineillä katolinen kirkko jarrutti tuomioistuimessa myös ehkäisyvälineiden jakelua. Rolex Dela Pena / EPA

Perhesuunnittelu ja abortti ovat yhä tabu Filippiineillä. Vain harva poliitikko ja lääketieteen ammattilainen puhuu avoimesti abortin puolesta. Amerikkalaisen Pew-tutkimuskeskuksen mukaan vain kaksi prosenttia filippiiniläisistä piti aborttia moraalisesti oikeana. Alle kaksi kolmannesta vastaajista piti ehkäisyä moraalisesti oikeutettuna vuonna 2013.

Kirkossa kytee kapinaliike

Raskauden keskeytys ja ehkäisy ovat kuohuttaneet kuitenkin myös katolisen kirkon sisällä.

Katoliset perhesuunnittelun puolesta -järjestö valistaa naisia heidän oikeuksistaan. Järjestöä edustava Bicbic Chua kertoo, että katolisen kirkon johto julisti hänet ja muut katoliset aktivistit valekatolisiksi virallisella kirjeellä, kun he puolustivat naisten oikeutta päättää itse raskaudestaan.

– Olin vihainen ja pettynyt. He mustamaalasivat meidät. Emme tehneet syntiä.

– Jos heidän mielestään on syntiä auttaa naisia käyttämään ääntään ja oikeuksiaan, heidän pitää lukea uudestaan kirkon opit. Niissä sanotaan, että kirkon täytyy kuunnella köyhien, syrjäytyneiden ja alistettujen ääntä. Eivätkö naiset kuulu haavoittuvien ryhmiin, joita kirkon pitäisi auttaa, Chua kysyy.

Chua ei kuitenkaan eronnut kirkosta. Perhesuunnittelulain kiistojen aikaan järjestö sai tukijoita ympäri maata. Chua uskoo, että suurin osa katolisista kannattaa perhesuunnittelua.

– Kirkon oppien pitäisi soveltua elävään elämään. Suurin osa Filippiinien naisista haluaa valistusta ja tietoa. Onko tämä liikaa pyydetty? Jopa jumala olisi varmasti puolellamme koska emme pyydä turhamaisuuksia vaan hyvinvointia, Chua sanoo.

Monet filippiiniläiset naiset eivät edes tiedä oikeudestaan saada perhesuunnittelupalveluita. Huonoin tilanne on slummien köyhillä. Francis R. Malasig / EPA

Chua sanoo, että järjestö ei ole yksimielinen abortista, mutta heitä yhdistää ymmärrys siitä, että naisen täytyy saada päättää itse. Monet filippiiniläiset eivät edes tiedä, että heillä on perhesuunnittelulain mukaisesti oikeus ehkäisypalveluihin.

– Oikaisemme väärinkäsityksiä niin palveluista kuin leimautumisesta. Meidän täytyy ymmärtää, mitä nainen käy läpi ja meidän täytyy tukea häntä tekemään tietoon perustuva päätös. Emme saa tuomita heidän päätöstään vaan tukea heitä, Chua sanoo.

Irlanti herättää toiveita muutoksesta

Turvallisen abortin kannattajat Filippiineillä seurasivat toiveikkaina irlantilaisten kansanäänestystä abortin sallimisesta.

– Irlannin tapaus on hyväksi meille. Irlantilaiset ovat meidän tavoin enimmäkseen katolisia. Myös Argentina ja aiemmin Chile näyttävät meille filippiiniläisille, että tämä on niin ihmisoikeus- kuin elämän ja kuoleman kysymys, sanoo Clara Rita Padilla.