Guatemalassa maata, tuhkaa ja kaasua syössyt tulivuori aiheutti mittavat tuhot – Tutkija: Samankaltainen purkaus kuin aikoinaan Pompeijin tuhossa

Viranomaisten mukaan kuolleita on ainakin 62 ja loukkaantuneita ainakin 300.

Guatemalassa pelastustyöntekijät ovat jatkaneet ihmisten etsintää tuhkan alta maanantaina Fuego-tulivuoren purkautumisen jälkeen.

Viranomaiset kertoivta maanantaina uusista uhreista. Kuolleita on ainakin 62 ja loukkaantuneita yli 300.

Kuolonuhreista 13 on pystytty tunnistamaan. Uhrien määrän pelätään vielä nousevan, sillä kadonneiksi ilmoitettuja on useita.

Ainakin tulivuoden eteläpuolella tulinen ja tuhkainen virta tappoi useita lapsia.

Tulivuoren tuhkapilvi oli kilometrejä korkea ja laskeutuessaan se peitti alleen, kasvit, puut, autot ja ihmiset.

Viranomaisten arvioiden mukaan sunnuntainen purkaus oli suurin useisiin vuosikymmeniin. Yli 3 000 ihmistä evakuoitiin. Purkauksen vaikutuksen alaisena oli jopa 1,7 miljoonaa ihmistä.

Myös Guatemalan lentokenttä oli suljettuna maanantaihin. Guatemala Cityn lentokentän mukaan lentoyhtiöt tekevät päätökset siitä, lähtevätkö heidän koneensa liikkeelle. Tuhkapöly saattaa vahingoittaa lentokoneiden moottoreita.

Äiti ja sisko katosivat

Tulivuoren rinteellä sijaitsevassa San Miguel Los Lotesin kylässä oli käynnissä vastasyntyneen juhlat, kun naapurit alkoivat huutaa vaarasta. Kun kuuma virta syöksyi katua pitkin, oli liian myöhäistä.

– Äitini jäi sen saartamaksi, hän ei päässyt pois sieltä, kertoo itkevä Hilda Lopez. Myös Lopezin sisko ja appi ovat kateissa.

Tulivuoren syöksemä virta oli lämpötilaltaan 700 astetta.

Nukkumassa ollut Manuel Lopez puolestaan pelastui El Rodeon kylästä vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Lopezit ehtivät napata kaksikuukautisen ja 4-vuotiaan lapsensa mukaan pelastautuessaan kiehuvan tuhkavirran seasta.

– Se tuli ovien ja ikkunoiden läpi. Oli kuuma, emme pystyneet hengittämään ja kaikki kiehui, kuvailee Lopez.

Perhe pelastui rikkomalla talosta seiniä, kiipeämällä esteiden yli palomiesten ja sotilaiden luo.

Vain 4-vuotias tytär sai palovammoja, joiden takia häntä hoidettiin sairaalassa.

Presidentti: Hätätilan julistamista harkitaan

Guatemalan presidentti Jimmy Morales on määrännyt korkeimman hälytysvalmiuden tulivuoren kolmelle lähialueelle Escuintlaan, Chimaltenangon sekä Sacatepequeziin ja toiseksi korkeimman hälytysvalmiuden muualle maahan.

Presidentti ilmoitti, että maan hallitus harkitsee, onko syytä pyytää kongressia julistamaan hätätila pahimmin kärsineille seuduille.

Moralesin mukaan pelastustoimia avustamaan määrättiin satoja poliisin, Punaisen Ristin ja armeijan edustajia.

Muistuttaa Vesuviuksen tuhoisaa pilveä

Brittien The Open University -yliopiston tulivuoritutkija David Rotheryn mukaan Fuegon purkaus oli osittain pyroklastinen tuhkapilvi, joka on ollut samankaltainen kuin Pompeijin tuhon aiheuttaneessa Vesuviuksen purkauksessa aikoinaan.

Tutkijan mukaan videoilla ja kuvissa näkyy enemmän pyroklastisuuteen viittaavia virtoja kuin laavavirtoja. Pyroklastinen tuhkapilvi on nopeampi leviämään ympäristöönsä kuin laavavirtaus.

– Se voi liikkua yli sadan kilometrin tuntivauhdilla, ja on tulikuumaa ja hehkuu niin, että se muistuttaa laavaa.

Tulivuori ei enää ole aktiivinen, mutta Rothery arvioi, että jos alueella sataa, tuhka saattaa muodostaa "vetistä velliä", joka puolestaan saattaa rikkoa teitä ja siltarakenteita.

Fuego on yksi Keski-Amerikan alueen aktiivisista tulivuorista. Fuego sijaitsee lähellä Antiguan Unescon maailmanperintökohdetta. Tiettävästi maailmanperintökohde on säästynyt Fuegon aiheuttamalta tuholta, mutta sen Antiguan kaduille on satanut tuhkaa.

Tulivuoritutkimusta tekevän instituutin mukaan purkaus kesti 16 tuntia. Instituutin mukaan uusi tulivuorenpurkaus on vielä mahdollinen.

Liki 3 800 metrin korkuinen Fuego-tulivuori purkautui mittavasti jo kerran aiemmin tänä vuonna. Guatemalassa sijaitsee kaikkiaan kolme aktiivista tulivuorta.

Päivitetty 22:24 : Korkeimman hälytysvalmiuden alueita on kolme Escuintla, Chimaltenango ja Sacatepequez.

