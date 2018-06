Israelilaisministeri protesteista: Kuolonuhrien määrästä ei voi tehdä johtopäätöksiä kuka on oikeassa

Israelilainen ministeri Yoav Gallant sanoo, että kuolonuhrien määrästä ei voi laskea, kuka on oikeassa ja kuka väärässä Gazan protesteihin liittyvissä asioissa. Siirtokuntien rakentamisesta vastaava ministeri puhui ulkomaalaisille toimittajille asiasta maanantaina syyttäen Hamasin johtajia protestien lietsomisesta.

- Toisen maailmansodan aikana kuoli 7,5 miljoona saksalaista kuoli ja vain puolimiljoonaa brittiä. Kumpi puoli aloitti sodan? Kysymys ei ole numeroista, vaan siitä, kuka tekee ja mitä, Gallant sanoi.

Terroristijärjestö Hamas on järjestänyt mielenosoituksia Israelin ja Palestiinan raja-alueella maaliskuun lopusta lähtien. Mielenosoittajista suurin osa on ollut aseettomia.

Voimankäyttöä arvostelu

Israel on joutunut voimakkaan kansainvälisen kritiikin kohteeksi, koska se on käyttänyt aseellista voimaa palestiinalaisia mielenosoittajia vastaan Gazan rajalla. Maaliskuun lopun jälkeen 115 palestiinalaista on saanut surmansa.

Israel on vedonnut oikeuteensa puolustaa omia rajojaan. Israelilaisasutus toisella puolella rajaa on paikoin näköyhteyden päässä.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on (siirryt toiseen palveluun)arvostellut Israelin voimankäyttöä kovin sanoin. Se on todennut, että kuolettavan voimankäytön pitäisi olla viimeinen keino, jota käytetään vasta vakavassa vaarassa.

Protesteja on ruokkinut 11 vuotta kestänyt Egyptin ja Israelin muodostama Gazan alueen saarto. Se on tuhonnut alueen talouden, jossa työttömyys on lähes 50 prosenttia. Gazan alueelta on mahdotonta matkustaa ulkomaille.

Lähteet: AP