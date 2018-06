Uusi älyteknologia hioo suosittujen kaupunkipyörien käytön huipputehokkaaksi – Vilkkaimmat pyöräasemat ammottavat tyhjyyttään

Kaupunkipyörien suosio jatkaa kasvuaan. Aamujen työmatkaliikenteen aikana jotkut kaupunkipyöräasemat tyhjenevät kokonaan. Erityisen haluttuja kaupunkipyörät ovat esimerkiksi Töölössä ja Pasilan aseman viereisessä pyöräparkissa.

Pyöräasemien kokoa on kasvatettu suosituimmilla paikoilla tänä vuonna, mutta sekään ei ole riittänyt vastaamaan pyörien kysyntää.

Samaan aikaan joillakin asemilla on kuitenkin ylimääräisiä pyöriä. Ongelmaan on saatu helpotusta uudella älyteknologialla, joka tasaa pyörien määriä oikeisiin paikkoihin. Uusi järjestelmä on ollut käytössä pari viikkoa.

– Viime kesänä osattiin jo ennakoida kokemuksen perusteella, kuinka pyörät liikkuvat, mutta lisäksi tuli järjestelmä, joka oppii siitä, miten pyörät ovat liikuneet niiden historiassa, kertoo HKL:n projektipäällikkö Samuli Mäkinen.

Järjestelmä auttaa ennakoimaan, miten paljon pyöriä tarvitaan eri asemilla. Näin pyörien määrää pystytään tasaamaan asemien välillä entistä paremmin.

– Kun huomataan, että jotkut asemat tyhjenevät kohta, sinne viedään valmiiksi pyöriä mahdollisimman paljon, Mäkinen sanoo.

HKL:n projekti-insinööri Samuli Mäkinen. Mårten Lampén / Yle

Pyörien käyttöaste on kasvanut merkittävästi

Viime viikon vilkkaimpana päivänä yhdellä kaupunkipyörällä ajettiin keskimäärin 16 matkaa ja rauhallisina päivänä 12 matkaa.

Vielä viime vuonna 12 matkaa tehtiin vilkkaimpina päivinä.

Koko pyöräilykaudelle on nyt rekisteröitynyt noin 40 000 ihmistä.

Se on 6 000 enemmän kuin viime kaudella.

Pyöräverkoston laajentamista Itä-Helsinkiin harkitaan

Käyttömäärät näyttävät siltä, että suuremmalle pyörämäärälle olisi kysyntää. Järjestelmän ja alueen laajentamista selvitetään parhaillaan.

Jos kaupunkipyöräverkostoa laajennetaan Itä-Helsinkiin, pyöriä tarvitaan merkittävästi enemmän. Silloin uusia kaupunkipyöräasemia tulee lisää myös kantakaupunkiin, jonne matkat idästä usein tehdään.

Toukokussa Helsingin ja Espoon kaupunkipyörät palkittiin Finnish Service Alliancen (FSA) Vuoden 2018 palveluteko -palkinnolla.

Perusteena oli muun muassa se, että yhteiskuntaa ja ympäristöä hyödyntävää palvelua on onnistuttu laajentamaan. Myös muut kaupungit ovat ottaneet kaupunkipyöriä käyttöön.

Täältä (siirryt toiseen palveluun) näet kaupunkipyörien saatavuuden Helsingin ja Espoon asemilla.

