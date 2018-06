"Parkkipaikoista on tullut asesäilöjä" – Teksasissa opiskelija saa viedä käsiaseen luentosaliin, mutta ei urheilukentälle

Mistä on kyse? Teksasin osavaltiossa Yhdysvalloissa tuli vuonna 2016 voimaan Campus Carry -aselait.

Lain mukaan julkisesti rahoitetuissa yliopistoissa on oikeus kantaa piilotettua käsiasetta.

Käsiaseen saa tuoda luentosaliin, mutta ei esimerkiksi urheilukentälle.

Keltään ei saa kysyä, kantaako henkilö asetta.

Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen vetää projektia, jossa selvitetään lain puolustajien ja vastustajien ajatuksia.

Teksasin osavaltiossa Yhdysvalloissa tuli vuonna 2016 voimaan Campus Carry -aselait, joiden mukaan julkisesti rahoitetuissa yliopistoissa on oikeus kantaa piilotettua käsiasetta.

– Se, että aseidenkantajat Teksasissa saavat tulla piilotetun aseen kanssa kampukselle liittyy oikeistorepublikaaniseen ajatteluun. Kansallisella aseyhdistyksellä NRA:lla on vaikutusvaltaa monissa osavaltioissa, ja tätä oikeutta on aiemminkin yritetty saada. Nyt on tällainen 2000-luvun buumi: tällä hetkellä 12 osavaltiota sallii nämä lait, kertoi Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen Yle Radio 1:n Ykkösaamussa tiistaina.

Heiskanen vetää Suomen Akatemian tutkimusprojektia, jossa selvitetään, miten lain puolustajat ja vastustajat kokevat lain. Heiskanen palasi ensimmäiseltä aineistokeruumatkalta Austinista Teksasista toukokuussa.

Benita Heiskanen Benita Heiskanen

Käsiaseille ei haluttu virallisia säilytyslokeroita

Teksasin osavaltion laki salli yliopistolle oikeuden määritellä, miten laki pannaan täytäntöön. Tätä varten perustettiin työryhmä. Työryhmä laati ohjeistuksen, jonka mukaan kampus on jaettu aseet salliviin ja aseet kieltäviin alueisiin. Suurimpaan osaa kampuksesta, mukaan lukien luentosalit, aseet saa tuoda.

– Mutta sitten tehtiin päätöksiä paikoista, jonne aseita ei saa viedä. Esimerkiksi laboratorioihin ei saa viedä, koska niissä on herkästi räjähtäviä aineita. Myös urheilukeskuksiin, terveysasemalle ja ravintoloihin, joiden myynnistä yli 50 prosenttia tulee alkoholin myynnistä, aseita ei saa viedä, Heiskanen listaa.

Laboratorioihin käsiaseita ei saa viedä, koska niissä on herkästi räjähtäviä aineita. Benita Heiskanen

– Iso käytännön kysymys tässä oli se, mihin aseet voi jättää silloin kun niitä ei voi ottaa mukaan johonkin tiettyyn paikkaan. Ratkaisu oli se, että aseet jätetään auton hansikaslokeroon. Yliopistojen parkkipaikoista on tullut asesäilöjä, jatkaa Heiskanen.

Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastatteleman Heiskasen mukaan virallisia lokeroita aseiden säilyttämiseen ei haluttu, jotta voidaan välttää aseiden turhaa liikuttelua paikasta toiseen.

Professori saa päättää työhuoneensa asepolitiikasta

Yksi kiistakapula aseet salliviin ja kieltäviin alueisiin jaottelussa olivat professorien työhuoneet. Nyt tilanne on se, että jos henkilöllä on oma työhuone, hän saa itse päättää, salliiko aseet sinne. Jos hän ei salli, silloin pitää löytää jokin toinen paikka ottaa henkilöitä vastaan.

Keneltäkään ei saa kuitenkaan kysyä, kantaako henkilö asetta. Kukin professori joutuu suullisesti kertomaan kaikille työhuoneeseen pyrkiville, mikä hänen asepolitiikkansa on.

Kampuksella käsiaseen pitää olla joko aseenkantajan päällä tai välittömässä läheisyydessä. Vaatimus perustuu siihen, ettei ase joudu vääriin käsiin.

Käsiasekeskustelun ytimessä yksilön oikeudet

Piilotetun käsiaseen kantamista koskevan keskustelun ytimessä on se, miten yksilön oikeudet käsitetään suhteessa osavaltion ja liittovaltion lakeihin. Heiskanen kertoo, että sekä lain puolustajat että vastustajat vetoavat perustuslakiin.

– Lain puolustajat ovat sitä mieltä, että heillä on perustuslain toisen lisäyksen suoma oikeus puolustaa itseään asein ja että tätä oikeutta ei voi rajoittaa. Aseiden vastustajat kokevat, että heillä on perustuslain ensimmäisen lisäyksen suoma oikeus harjoittaa vapautta ilman mitään ulkoista uhkaa, joksi he aseet kokevat.

Suurin osa yliopiston henkilökunnasta kokee, että aseet eivät kuulu yliopistoympäristöön. Yliopistolla ollaan huolissan siitä, miten aseiden läsnäolo vaikuttaa vapaaseen ja avoimeen keskusteluun sekä väittelyihin – eli asioihin, jotka yliopistoon olennaisesti kuuluvat.

– On myös käytännön asioita: yliopisto-opiskelu on stressaavaa, kun on huolta opinnoista suoriutumisesta ja tulevasta urasta. Kun ollaan valmiiksi tällaisen painekattilan alla ja sitten kun aseita opiskelutilassa, henkilöt voivat käyttäytyä arvaamattomasti., Heiskanen pohtii.

Lue lisää:

Texas sallii opiskelijoille aseet yliopistoissa