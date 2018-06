Ruotsin suurin puoluemittaus: Ruotsidemokraattien kannatus noussut reilusti, sosiaalidemokraatit luisussa

Ruotsidemokraatteja äänestäisi 18,5 prosenttia äänestäjistä. Puolueen kannatus on noussut peräti 5,6 prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista.

Sosiaalidemokraattien (S) kannatus on laskussa, ruotsidemokraatit (SD) ovat vahvassa nousussa, osoittaa juuri julkaistu Ruotsin tilastokeskuksen (SCB) (siirryt toiseen palveluun)puoluekannatusmittaus. Se kuuluu Ruotsin suurimpiin ja luotettavimpiin. Se julkaistaan kaksi kertaa vuodessa.

Ruotsissa hallitukset muodostetaan yleensä vasemmisto-oikeisto -akselilla. Nykyinen hallitus, johon kuuluvat sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue (MP) ,saa SCB:n mittauksessa yhteensä 32,6 prosenttia äänistä. Vasemmistopuolueen tuella hallitus saisi 40 prosentin kannatuksen.

Porvarioppositio saa 38,6 prosenttia, mutta kristillisdemokraatit (KD) ovat jäämässä valtiopäiville vaaditun neljän prosentin äänikynnyksen alle. Kristillisdemokraatteja äänestäisi vain 2,9 prosenttia ruotsalaisista.

Ruotsidemokraatteja äänestäisi 18,5 prosenttia äänestäjistä. Puolueen kannatus on noussut peräti 5,6 prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista. Marraskuussa puoluetta olisi äänestänyt 14,8 prosenttia.

Isoja muutoksia

Sosiaalidemokraattien kannatus on laskenut 2,7 prosenttiyksikköä edellisiin valtiopäivävaaleihin verrattuna, se saa 28,3 prosentin kannatuksen.

Marraskuussa julkaistuun mielipidemittaukseen verrattuna puolueen tuki on laskenut vielä enemmän, 4,3 prosenttiyksikköä. Useat mielipidemittaukset ovat osoittaneet sosiaalidemokraattien kannatuslukujen laskua.

Valtiotieteilijä Henrik Oscarsson toteaa, että sosiaalidemokraattien kannatus valuu epätietoisten ryhmään, niiden jotka eivät vielä ole päättäneet, miten äänestää. Opposition suurin puolue, maltillinen kokoomus, menettää kannatustaan puolestaan ruotsidemokraateille.

Ympäristöpuolueen kannatus on 4,3 prosenttiyksikkö, eli se on laskenut 2,6 prosenttiyksikköä vuoden 2014 valtiopäivävaaleista. Vasemmistopuolueen kannatus on puolestaan nousussa, 1,7 prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista.

Porvaripuolueet, keskustaa (C) lukuun ottamatta, ovat menettäneet kannatustaan. Keskustaa äänestäisi nyt 8,7 prosenttia ruotsalaisista, missä on nousua 2,6 prosenttiyksikköä. Maltillinen kokoomus (M) saisi 22,6 prosenttia ja liberaalit 4,4 prosenttia.

Keskustan kannatus on korkeimmillaan 27 vuoteen, kertoo puolueen viestintäpäällikkö.

Tutkimukseen on haastateltu 8 951 ihmistä.

