Nokian sote-kimppa Mänttä-Vilppulan kanssa on karahtamassa kiville – "Odotettuakin monimutkaisempi kokonaisuus"

Nokian nykyinen terveyskeskus kärsii vakavista sisäilmaongelmista ja on purkukunnossa.

Nokia on talven aikana selvittänyt, voisiko se liittyä sote-asioissa kimppaan Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa. Eilen maanantaina Nokian kaupunginhallituksen piti kuitata selvityksen tilannekatsaus ja antaa lupa valmistelun jatkamiselle.

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Hannu Harju (vihr.) teki kuitenkin ehdotuksen selvityksen keskeyttämisestä. Harju perusteli ehdotustaan suunnitelman konstikkuudella.

Harjun mukaan liittyminen yhteistoiminta-alueeseen ja muut siihen liittyvät järjestelyt muodostavat odotettuakin laajemman ja monimutkaisemman sopimuskokonaisuuden.

– Selvitystä on nyt tehty kevät. Osa ilmi tulleista asioista on sellaisia, että ne eivät puolla jatkamista, Harju sanoo.

– Yhdistymisellä on haettu taloudellisesti ja laadullisesti parempaa tapaa tuottaa palvelu, mutta uskoni tähän on horjunut.

Äänestyksessä kunnanjohtajan alkuperäinen esitys selvityksen jatkamisesta hävisi täpärästi äänin 4–5. Hannu Harjun Harjun ehdotusta kannattivat Tuomo Isokangas (ps.), Anneli Lehtonen (vas.), Anne Nyman (vas.) ja Johanna Peurala (vihr.).

Selvityksen jatkamista kannattivat puolestaan Esa Alanne (sd.), Jari Haapaniemi (kok.), Nea Lehmussaari (kok.) ja Janne Siuvo (kesk.).

Liittyminen Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueeseen tekisi terveyskonserni Pihlajalinnasta Nokian terveyspalvelujen tuottajan. Käytännössä Pihlajalinna olisi rakentamassa Nokialle uutta terveyskeskusta ja tuottaisi sen palvelut.

Valtuustokäsittelystä tulossa tiukka

Kaupunginvaltuusto saa asian pohdittavakseen parin viikon kuluttua. Kaupunginjohtaja Eero Väätäisen mukaan kaupunginhallituksen päätös oli iso kolaus yhteishankkeelle.

– Valtuusto päättää, mutta on kohtuullisen vaikeaa edetä tämän tyyppisessä asiassa jos ei ole selvää tahtotilaa, jonka takana on vankka enemmistö. Lähtökohtana on ollut, että selvitykselle täytyy olla laaja tuki, joka sillä vielä maaliskuussa olikin, Väätäinen sanoo.

Nokialla on sote-yhteistyön selvittelyn rinnalla jatkettu oman hyvinvointikeskushankkeen valmistelua. Omaan, isoon investointiin sisältyy kuitenkin sote-uudistuksen yhteydessä riski.

– Rakennamme tilat palvelulle, jota kaupunki ei kahden vuoden kuluttua tuota. Poikkeuslupamme hyvinvointikeskukselle on pitkälti toistakymmentätuhatta neliötä, Väätäinen sanoo.

Jos eduskunta hyväksyy hallituksen sote-esityksen ja asukkaat saavat vapaasti valita terveyspalveluidensa tuottajan, saattaa käydä niin, että iso osa kuntalaisista valitsee yksityisesti tuotetun palvelun. Tällöin kaupungin investointi voi osoittautua ylimitoitetuksi ja maakunnalla on yksipuolinen oikeus sanoa irti vuokrasopimus tilasta, jota se ei tarvitse.

Asia tulee käsittelyyn Nokian kaupunginvaltuustossa 18. kesäkuuta. Asian käsittelystä voi veikata tiukkaa, ainakin jos kh:n äänestystuloksen puoluekannat kertovat myös kaupunginhallituksen jäsenten puoluetoverien mielipiteistä.

