Video: Ranskalaismies lähti uimaan Tyynenmeren yli – Tavoitteena uida 8 tuntia päivässä puolen vuoden ajan

Ranskalainen Ben Lecomte on aloittanut hurjan yrityksen Japanin rannikolta. Tavoitteena on ylittää Tyynimeri uimalla.

Lecomte pyrkii uimaan päivittäin kahdeksan tunnin ajan. Näin toimimalla hän saavuttaisi Yhdysvaltain länsirannikon San Franciscon joskus reilun puolen vuoden päästä.

Kahdeksan tunnin uinnin jälkeen mies kapuaa huoltoalukseen ruokailemaan ja lepäämään. Veneessä on paikannin ja kiinnostuneet voivat seurata matkan etenemistä Lecomten nettisivujen kautta (siirryt toiseen palveluun). Tiimissä on yhdeksän ihmistä.

Matkaa kertyy 9 100 kilometriä. Jos yritys onnistuu, tulee 51-vuotiaasta ranskalaisesta ensimmäinen Tyynenmeren uimalla ylittänyt ihminen.

Tempauksella kiinnitetään huomiota ilmastonmuutokseen ja kerätään tietoa

Lecomte kertoo haluavansa tempauksellaan kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen. Suuren osan kuluista maksaa tiedejulkaisu seeker.com. Lähes 30 tiedejärjestöä hyödyntää uintimatkan aikana kerättävää dataa.

Tutkijat selvittävät muovijätteen määrää meressä, Fukushiman katastrofin vaikutuksia valtamereen ja sitä, miten äärimmäinen ponnistus vaikuttaa elimistöön.

Uimarin tarkoituksena on kuluttaa 8 000 kaloria päivässä.

Lecomte on valmistautunut urakkaansa uimalla päivittäin avovedessä tuntien ajan ja visualisoimalla uintimatkaa mielessään. Valmistautuminen on kestänyt kuusi vuotta.

Lecomte on jo uinut Atlantin yli

20 vuotta sitten Lecomte ylitti Atlantin uimalla 73 päivässä. Matkaa kertyi 6 400 kilometriä ja Ranskan kamaralle päästyään hänen ensimmäiset sanansa olivat ”ei enää koskaan”.

Nytkin edessä on valtava fyysinen ja henkinen taistelu. Lecomten mukaan henkinen puoli on kovemmalla koetuksella kuin fyysinen.

– Mieli voittaa kehon, hän sanoi Reutersille.

– Tottakai tämä on fyysisesti vaikeaa, mutta vielä vaikeampaa on olla siinä ympäristössä päivästä toiseen. Henkisen kantin on oltava todella vahva, kun liikutaan äärirajoilla.

Lecomten on kestettävä myös rajuja sääolosuhteita, kylmää vettä ja varottava haita ja meduusoja.

