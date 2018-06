Lähi-idän entinen vakauden linnake levottomuuksien kourissa – Tästä on kyse Jordanian mielenosoituksissa

Jordaniassa on nähty suurimpia mielenilmauksia vuosiin. Kävimme läpi poliittisen kuohunnan tärkeimmät syyt ja mahdolliset seuraukset.

Jordania on ollut Lähi-idän harvoja poliittisesti suhteellisen vakaita maita ja Yhdysvaltain perinteinen liittolainen alueella.

Nyt vakaus on kuitenkin koetuksella poliittisten levottomuuksien takia.

Viidettä päivää jatkuvissa mielenosoituksissa tuhannet ihmiset ovat vastustaneet hallituksen säästöpolitiikkaa.

Jordanialaisen 7iber-uutissivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan mielenosoituksia on ollut eri puolilla Jordaniaa ja niihin on osallistunut enimmillään yli 18 000 ihmistä päivässä.

1. Leivän hinta on kallistunut jopa sadalla prosentilla

Kansan keskuudessa paljon tyytymättömyyttä on herättänyt peruselintarvikkeiden hintojen raju nousu.

Jordanian hallitus piti aiemmin pitänyt köyhien suosiman leivän hinnan matalalla tukiaisten avulla. Tammikuussa hallitus päätti poistaa tukiaiset ja leivän hinta nousi 60–100 prosentilla.

– Jordania oli pysäyttävän kallis maa jo ennen leivän hinnan nostoa. Monille on haastavaa pärjätä paikallisella palkkatasolla, Ylen entinen Lähi-idän kirjeenvaihtaja Aishi Zidan toteaa.

Lisäksi hallitus asetti alkuvuodesta tärkeille elintarvikkeille 50–100 prosentin veron.

Myös sähkön ja polttoaineen hinnat ovat hiljattain nousseet ja tavaroille ja palveluille on asetettu 16 prosentin arvonlisävero, Al Jazeera (siirryt toiseen palveluun) kertoo.

"رفع الأسعار ما ينفع أردنية، بدنا كرامة وعدالة وحرية"



من هتافات #الدوار_الرابع pic.twitter.com/QPC9nvpvMT — 7iber | حبر (@7iber) 4. kesäkuuta 2018

7iber-uutissivuston Twitterissä jakamalla videolla mielenosoittajat huusivat nousevien hintojen vastaisia iskulauseita.

2. Kansa on tyytymätöntä talousuudistuksiin

Nyt hallitus on esittänyt uutta tuloverolakia, joka nostaisi verotettavien osuuden kymmeneen prosenttiin. Aiemmin vain 4,5 prosenttia jordanialaisista on maksanut veroja.

Hallitus on perustellut muutoksia Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n Jordanialle asettamilla vaatimuksilla maan raskaan velkataakan takia.

Jordania on luvannut pienentää velan osuutta bruttokansantuotteesta 95 prosentista 77 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä.

Kauppiaat istuivat suljetun puodin edustalla Ammanissa yleislakkopäivänä 30. toukokuuta. Amel Pain / EPA

Pienen ammanilaisen ruokakaupan pitäjä Eyad Mkheimar syyttää hallitusta siitä, että se haluaa vain pienentää velkaa ja saada budjetin tasapainoon. Mkheimarin kaupan hyllyt ovat vajentuneet merkittävästi talousahdingon takia.

– Kuinka kauan kansalaiset vielä sietävät tätä? Minulla on ollut tämä kauppa kymmenen vuoden ajan, mutta muutaman kuukauden päästä istun varmaan kotona hallituksen tukien varassa, Mkheimar sanoi uutistoimisto Reutersille.

Al Jazeeran mukaan (siirryt toiseen palveluun) hallinnon kriitikot syyttävät Jordanian hallitusta läpitunkevasta korruptiosta ja siitä, että se ei ole käyttänyt tarpeeksi rahaa koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

3. Jordania on ottanut vastaan paljon Syyrian pakolaisia

Jordania on yksi suurimmista Syyrian sodan pakolaisten vastaanottajamaista. YK:n tietojen mukaan Jordaniassa on tällä hetkellä noin 670 000 syyrialaispakolaista.

Pohjois-Jordaniassa Zaatarin pakolaisleirillä keväällä vieraillut Zidan arvioi, että pitkään jatkunut pakolaistilanne on tehnyt Jordanian taloustilanteesta entistä hankalamman.

– Kun syyrialaispakolaiset ovat tehneet pakon edessä esimerkiksi tarjoilijan töitä pienemmillä palkoilla, jordanialaiset ovat kokeneet joutuvansa kilpailemaan samoista töistä, Zidan toteaa.

Jordanian työttömyysaste on yli 18 prosenttia.

Toisaalta Jordaniassa on totuttu muualta tulleisiin, sillä huomattava osa väestöstä on eri aalloissa saapuneita palestiinalaisia. Palestiinalaistaustaiset asuvat etenkin kaupunkikeskuksissa, kertoo International Crisis Group raportissaan (siirryt toiseen palveluun).

Zaatarin pakolaisleiri Pohjois-Jordaniassa. Thomas Lecomte

3. Ilmastonmuutos on saanut luonnonvarat koetukselle

Kuivuus on Jordaniassa paheneva ongelma. Valtio kuuluu maailman neljän kuivimman joukkoon.

Vuosina 2000–2015 pohjaveden pinta laski jopa 60 metrillä.

Hallitus on säännöstellyt kansalaisten vedensaantia jo pitkään. Syyrialaispakolaisten saapuminen kaupunkeihin on kuormittanut ennestään tiukilla ollutta vedenjakelujärjestelmää.

– Vesitankkeihin jaetaan vettä koteihin joka viikko. Ihmiset joutuvat miettimään, milloin kannattaa pestä esimerkiksi pyykkiä, Zidan kertoo.

Yle Uutisgrafiikka

Jordanian aavikkoalueet näkyvät kartassa keltaisella.

Ilmastonmuutos on Jordaniassa nostanut lämpötiloja (siirryt toiseen palveluun) ja vähentänyt sateita. Aavikoituminen on edennyt, ja kolme neljäsosaa Jordaniasta on nykyisin ilmastoalueeltaan aavikkoa.

4. Jos kuninkaan arvostus alkaa horjua, voi edessä olla pahempaa

Mielenosoittajien viha on kohdistunut erityisesti Jordanian hallitukseen. Maanantaina ilmoitettiinkin, että Jordanian pääministeri Hani Mulki eroaa tehtävästään.

Jordanian monarkiassa kuningas on perinteisesti arvostettu johtaja, joskin kyseessä on itsevaltainen hallintojärjestelmä. Kuningas Abdullah II on nyt sovitellut itselleen kriisissä pelastajan viittaa.

Kuningas ilmoitti tiistaina, että uuden hallituksen on arvioitava Jordanian verotusjärjestelmä kokonaan uudelleen. Suunnitellusta verouudistuksesta aloitetaan dialogi kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen ja hallituksen välillä.

Jos kuningas ei onnistu tehtävässä ja vastustus alkaa kohdistua häneen, edessä voivat olla myrskyisät ajat Jordanialle.

