Girls film! -elokuvatyöpajassa tytöt eivät jää statisteiksi – "Ehkä aiemmin on tyydytty siihen, että mä vain näyttelen tätä nättiä naista"

Helsinkiläiset Ruut Kuittinen (vas.) ja Telma Pietiäinen aloittivat kesäloimansa osallistumalla Girls Film! -elokuvatyöpajaan. "Parasta on oppia uutta ja vahvistaa sitä, mitä jo osaa", tytöt sanovat.

Jos tämä tilanne olisi sarjakuvaruutu, ilma olisi sakeana ajatus- ja puhekuplista. Vain hetki sitten toisiinsa tutustuneet tytöt ovat saaneet tehtäväksi kirjoittaa elokuvakäsikirjoituksen. Ensin pitää olla idea, josta aloittaa.

Telma Pietiäinen, 14, istuu kulttuurikeskus Oranssin upottavalla sohvalla käsikirjoittamisopas sylissään ja kysyy:

– Mikä on se the juttu? Siis se, asia jonka ympärille tarina rakennetaan?

– Voitaisiin myös miettiä, että halutaanko me ottaa kantaa tällä elokuvalla johonkin, Ruut Kuittinen, 13, lisää naapurisohvalta.

Se, että teini-ikäiset tytöt viettävät ensimmäisen kesälomaviikkonsa Girls Film! –elokuvatyöpajassa on jo itsessään kantaa ottavaa. Elokuvayhdistys Euphoria Borealis ry:n (siirryt toiseen palveluun) järjestämän työpajan myötä halutaan nimittäin kiinnittää huomiota elokuva-alalla vallitsevaan epätasa-arvoiseen sukupuolijakaumaan ja kannustaa tyttöjä elokuvallisen ilmaisun pariin.

– Mulla tulee mieleen kaikenlaisia juonenkäänteitä, mutta ne ovat olleet jo Skamissa, Pietiäinen ilmoittaa ja nauraa.

Koulun mediakursseilla tyttöjen ääni ei välttämättä kuulu

13–17 -vuotiaille tytöille suunnattu työpaja kerää tällä viikolla Helsingin Suvilahteen 35 nuorta. Suurin osa tulee Helsingistä, mutta on kurssille saapunut osallistujia myös esimerkiksi Kuopiosta ja Rovaniemeltä.

Viisipäiväisessä työpajassa opetellaan ammattilaisten ohjauksella elokuvanteon perusteita ja hyödynnetään oppeja tekemällä ryhmissä omat lyhytelokuvat.

Työpajan tuottaja Riitta Ryhtä kertoo saaneensa sellaista palautetta, että tyttöjen on välillä ollut vaikeaa saada oma äänensä kuuluviin koulujen mediakursseilla, joissa pojat saattavat olla aktiivisempia. Pojat sanoittavat elokuvien näkökulmat ja tytöt jäävät statisteiksi. Tästä syystä pelkästään tytöille suunnattuja kursseja tarvitaan.

Girls Film! -työpajan tuottaja Riitta Ryhtä on ylpeä kurssille osallistuvista tytöistä: "Täytyy sanoa, että odotan mielenkiinnolla, mitä näistä upeista tyypeistä tulee, kun ovat jo tässä vaiheessa niin fiksuja ja tiedostavia!" Elise Tykkyläinen / Yle

– Haluamme luoda ympäristön, jossa tytöt kokevat, että heillä on turvallista olla ja sanoa omia mielipiteitään. On tärkeää tehdä tällaista ruohonjuuritason tasa-arvotyötä, että myös tytöt pääsisivät nuorina tutustumaan elokuvantekoon. Varsinkin, jos ovat kokeneet, etteivät he ole saaneet samanlaista mahdollisuutta esimerkiksi koulujen työpajoissa, Ryhtä summaa.

Jos epätasa-arvo näkyy jo koulujen mediakursseilla, näkyy se todistettavasti myös elokuva-alalla. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen vuosi sitten julkistaman raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan naisten ohjaamille elokuville ja naispuolisille elokuvataiteilijoille ohjautui vain neljännes (24%) vuosina 2011–2015 elokuvatuotantoon suunnatusta julkisesta rahoituksesta.

Hyvästi jää vaientamisen kulttuuri ja sivustaseuraajat!

Audiovisuaalisen alan tasa-arvoa edistävän Women in Film & Televisionin (siirryt toiseen palveluun) varapuheenjohtaja Jenni Koski osallistui Girls Film! -elokuvatyöpajaan pitämällä luennon otsikolla Me Too! Kantaaottava oma ääni ja sen voimaannuttava vaikutus.

Alun perin Hollywoodista viime syksynä käynnistynyt ja Suomessakin valtarakenteita ravisuttanut Me too! -ilmiö oli tuttu kurssilaisille. Moni kertoi, että aiheesta oli keskusteltu koulussa ja kotonakin.

Olemme kaikki sivustakatsojia, jos emme seuraa omaa ääntämme. Jenni Koski, varapuheenjohtaja, Women in Film & Television in Finland

Koski pyysi kurssilaisia viittaamaan, jos he olivat kokeneet, että heidän mielipiteitään olisi pyritty vaientamaan tai tilaansa pienentämään. Jokaisen käsi nousi. Kosken mielestä se kertoo siitä, että meillä vallitsee edelleen vaientamisen kulttuuri, jossa tytön on parempi olla hiljaa ja taustalla.

– Mitä enemmän naisia on vallassa, sitä enemmän me annamme kummallekin sukupuolelle tilaa olla juuri sellaisia, millaisia ovat, Koski sanoo ja lisää, että vierailu vahvisti hänen uskoaan siihen, että muutos parempaan on mahdollinen.

– Täytyy sanoa, että tässä uudessa sukupolvessa on valtavasti energiaa. He ovat myös valveutuneita ja tiedostavia, hän kehuu.

Koski halusi luennollaan kannustaa tyttöjä seuraamaan omaa ääntään ja ottamaan oman, heille kuuluvan, tilansa niin aloittelevina elokuvantekijöinä kuin omassa arjenssaankin.

– Olemme kaikki sivustakatsojia, jos emme seuraa omaa ääntämme. Meidän kaikkien pitää tehdä enemmän töitä sen eteen, että tytöt ja naiset saavat äänensä kuuluviin, Koski sanoo.

Pääasia, että pääsee tekemään itse

Telma Pietiäinen ja Ruut Kuittinen sanovat, että he osallistuvat mielellään tälle ainoastaan tytöille suunnatulle elokuvakurssille, vaikka ei poikienkaan osallistumisesta olisi ollut haittaa. Pääasia on, että pääsee tekemään itse.

– Ymmärrän kyllä tämän idean, että kannustetaan tyttöjä elokuvan tekoon, Kuittinen sanoo.

– Ja että kannustetaan varsinkin muuhunkin kuin vain vaatteiden ja meikin suunnitteluun. Me itse editoidaankin, käsikirjoitetaan ja ohjataan! Pietiäinen komppaa.

He epäilevät, että elokuva-alan miesvaltaisuus johtuu vanhasta tottumuksesta, jota ei ole kyseenalaistettu ennen kuin ehkä vasta nyt.

– Ehkä aiemmin on tyydytty siihen, että mä vain näyttelen tätä nättiä naista, Pietiäinen tuumaa.

– Ja vanhaa on tietysti hankala muuttaa silleen, että naps vain! Kuittinen lisää.

Sitä, siintääkö tulevaisuuden unelmissa ura elokuvantekijänä, tytöt eivät vielä tiedä. Nyt oleellista on saada aikaan lyhytelokuvan käsikirjoitus.

Ensi-ilta on jo perjantaina ihan oikealla elokuvateatterin valkokankaalla.