Nakupellenä muiden edessä — alastomuus painajaisessa voi hävettää, mutta siitä voi olla hyötyäkin

Yleinen häpeäuni on nähdä itsensä julkisella paikalla vähissä vaatteissa.

Yleinen painajainen on nähdä unta, jossa huomaa olevansa julkisella paikalla alasti. Psykoanalyytikolla ja psykologian professorilla on selitys, miksi aivomme näyttävät meille tällaisia unia.

Mistä on kyse? Noin puolet aikuisista näkee painajaisia, jotka herättävät kesken unien.

Psykoanalyytikon mukaan unessa ihminen käsittelee kätkettyjä tunteita.

Painajaisunet voivat olla myös valmistautumista valvetta varten.

Toistuvista painajaisista voi yrittää päästä eroon itseensä tutustumisen tai mielikuvaharjoittelun avulla.

"Opettaja sanoo, että on sinun vuorosi pitää esitelmä luokan edessä. Kävelet käytävää pitkin muiden katsoessa. Joku luokasta tirskuu, toiset supattavat jotakin. Olet aikeissa aloittaa, mutta huomaat olevasi ilman rihman kiertämää. Kaikki räjähtävät nauruun, myös opettaja. Heräät sängyssäsi. Onneksi kaikki olikin vain unta."

Yleinen painajainen on uni, jossa tajuaa olevansa alasti julkisella paikalla. Painajaisuni (siirryt toiseen palveluun)eroaa pahasta unesta sillä, että se herättää unen näkijän kesken unen (Duodecim). Painajaisia näkee ajoittain noin puolet aikuisista. Usein painajaisissa juostaan jotakin karkuun, pudotaan tai epäonnistutaan. Uni voi kuitenkin olla painajainen myös silloin, jos se uneksijasta tuntuu siltä.

Kätkettyjä merkityksiä vai tilanteisiin valmistautumista?

Alastomuus unessa saattaa ahdistaa tai hämmentää. Miksi näen tällaisia unia? Psykoanalyytikko ja kirjailija Elina Reenkolan mukaan alastonunet ovat tyypillisiä häpeäunia. Häpeäunessa ihminen toistaa koettua häpeäänsä eli ihmisen mieli käsittelee koettua tunnetta tai ennakoi tulevaa tapahtumaa, jossa joutuu paljastamaan jotakin itsestään. Häpeässä ihminen kokee olevansa henkisesti alasti tai ettei kelpaa omana itsenään.

– Alastomuus unessa kertoo ristiriidasta. Sitä haluaisi olla hyvä ja siksi esittää jotakin, mutta toinen puoli on kauhea pelko tämän paljastumisesta, Reenkola selittää.

Vaattettomuus unessa voi johtua häpeästä tai valmistautumisesta valvemaailmaan. Lucas Holm / Yle

Turun yliopiston psykologian professori Antti Revonsuo on tutkinut unia ja antaa alastomuudelle painajaisissa toisenlaisen selityksen. Revonsuon mukaan painajaiset ovat uhkaunia, eräänlaisia simulaatioita uhkaavista tilanteista. Hänen mukaansa unille yleisiä ovat negatiiviset, pelottavat ja epämiellyttävät teemat miellyttävien sijaan.

Revonsuo uskoo, että painajaisunet valmistavat meitä kaikkia vaarallisia tai epämiellyttäviä tilanteita varten. Harjoittelemme niissä reagoimaan ja toimimaan. Alasti näyttäytyminen on sosiaalinen uhkatilanne, jossa maine tai sosiaalinen status on uhattuna. Unen näkeminen valmistaa meitä huomaamaan ennakolta sellaiset asiat, jotka voivat uhata meitä ja huonontaa muiden käsitystä meistä.

Revonsuo spekuloi, että unet myös simuloivat esihistoriallisista ajoista peräisin olevia aiheita kuten pakoon juoksemista ja piiloutumista. Varsinkin lasten unet sisältävät paljon tällaisia aiheita.

– Unennäkö on vanha ohjelma, joka meidän aivoissa öisin pyörii. Unennäkö on universaalia, kaikki ihmiset näkevät unia. Myös nisäkkäät näkevät unia eli se ei ole kulttuuriin vaan evoluutioon liittyvä asia.

Revonsuo sanoo, että aikuisten unissa on enemmän moderneja uhkia, jotka pohjautuvat todellisuuteen: unessa voi myöhästyä lentokoneesta tai epäonnistua kirjoituksissa. Usein moderni tekniikka ei toimi unissa, sillä sitä ei ollut olemassa, kun unennäkö on kehittynyt evoluutiossa. Siksi kännykkä saattaa sammua, hissi jäädä jumiin tai auto ei jarruta. Vaatteet ovat myös evoluution mittakaavassa nuori keksintö ja siksi vaatteiden simulointi unessa ei aina toimi.

Painajaiset pois mielikuvaharjoittelulla

Mitä tehdä jos vaatteettomat esitelmät tai muut toistuvat painajaiset vaivaavat? Epämiellyttävistä unista voi yrittää päästä eroon muutamalla keinolla.

Reenkola kannustaa painajaisunia näkevää pohtimaan, mistä unet syntyvät. Millaisista peloista uni yrittää kertoa? Itsensä tunteminen voi auttaa ymmärtämään unia ja käsittelemään painajaisten syitä. Toisaalta jännittäminen esimerkiksi ennen esiintymistä on normaalia ja jännitys saattaa aiheuttaa painajaisia.

Toistuvista painajaisista voi koittaa päästä eroon harjoittelulla. Lucas Holm / Yle

Revonsuo neuvoo kirjoittamaan painajaisen muistiin. Mitä siinä tapahtuu ja miten tapahtumat kääntyvät painajaiseksi? Unta kannattaa käydä läpi rentoutuneena ilman negatiivisia tunteita, jolloin harjoittelu neutralisoi painajaisia aiheuttavia tunteita.

– Unelle voi myös kuvitella toisen suunnan. Esimerkiksi ennen esitelmän pitoa unessa voi käydä tarkastamassa peilin edessä, että kaikki näyttää hyvältä. Vaihtoehtoista ratkaisua täytyy käydä läpi systemaattisesti päivittäin useamman viikon ajan ja siten muuttaa toistuvaa painajaista, Revonsuo vinkkaa.

Treeniä valvemaailmaan

Revonsuo uskoo, että yöllisistä uhkaharjoituksista on hyötyä hereillä ollessa ja kertoo tutkimuksesta, jossa kerättiin uniraportteja opiskelijoilta ennen pääsykokeita. He, jotka näkivät painajaisia kokeesta, menestyivät keskimäärin paremmin kuin he, jotka eivät nähneet. Uni ikään kuin kartoitti, mikä kaikki voi mennä pieleen. Kun olemme nähneet tällaista painajaista, olemme enemmän varuillamme valvemaailmassa.

– Tämä perustuu samaan kuin hereillä ollessa: mitä enemmän harjoittelemme ja valmistaudumme, sitä parempia olemme varsinaisessa suorituksessa. Se ei ole yliluonnollista, sillä niin tapahtuu valveellakin.

Myös Reenkola sanoo painajaisten olevan hyödyllisiä huolien ja ahdistuksen käsittelyyn. Hänen mukaansa unet kätkevät sisälleen kipeitä teemoja, jotta meidän olisi helpompi käydä niitä läpi.