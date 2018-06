Ruotsidemokraattien puheenjohtaja pitää naisten, muttei Trumpin puolta: Pystymme haastamaan muut puolueet, hallitsemme keskustelua

Hän on sitä mieltä, että #metoo-kampanja oli pohjimmiltaan hyvä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyyliä hän karsastaa.

Jimmie Åkesson liittyi ruotsidemokraatteihin 16-vuotiaana vuonna 1995, valittiin puheenjohtajaksi vuonna 2005, ja hän nosti maahanmuuttokriittisen puolueen valtiopäiville vuonna 2010.

Åkessonin puheenjohtajakautta ovat varjostaneet epäilyt peliriippuvuudesta ja loppuunpalamisen vuoksi pidetty muutaman kuukauden sairausloma.

Puolueen kannatus on kuitenkin ollut Åkessonin kaudella jatkuvassa kasvussa, ja nyt se on Ruotsin kolmanneksi suurin puolue.

Åkesson on 39-vuotias ja kotoisin Sölvesborgista Skånesta Etelä-Ruotsista. Hän esiintyy julkisuudessa maltillisesti, ja rasistisia kommentteja laukoneet tai katutappeluihin joutuneet puolueen jäsenet ovat saaneet Åkessonin kaudella lähteä.

"Me määräämme keskustelunaiheet"

Ruotsidemokraatit sai Ruotsin tilastokeskuksen tiistaina julkaisemassa suuressa puoluekannatustutkimuksessa 18,5 prosentin kannatuksen. Kannatus on noussut 5,6 prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista.

Mittaus julkaistaan kahdesti vuodessa, ja se kuuluu Ruotsin suurimpiin ja luotetuimpiin mielipidemittauksiin.

– Me olemme se puolue, jonka kannatus on noussut eniten edellisistä vaaleista. Olemme se puolue, joka hallitsee keskustelua. Me nostamme esille ne aiheet, joista keskustellaan, Åkesson sanoi Ruotsin mediassa tänään.

AOP

Hän tarkoittaa maahanmuuttoa, joka on puolueen sydänkysymys. Ruotsin muut puolueet kieltäytyivät pitkään keskustelemasta ruotsidemokraattien kanssa ja pyrkivät pitämään sen paitsiossa.

Vuoden 2015 jälkeen maahanmuutosta ei enää ole voinut olla keskustelematta. Ruotsi otti tuolloin vastaan 160 000 turvapaikanhakijaa.

"Kokoomus kopioi meitä"

Ruotsidemokraattien riveihin on valunut etenkin maltillisen kokoomuksen entisiä kannattajia.

Åkessonin mielestä syynä on kokoomuksen horjuminen. Fredrik Reinfeldt luopui puheenjohtajan tehtävästä edellisten vaalien jälkeen, ja hänen tilalleen nousi Anna Kinberg Batra.

Kinberg Batra tunnusti epäonnistumisensa tehtävässään ja ilmoitti erostaan syksyllä. Puoluetta on lokakuusta lähtien luotsannut Ulf Kristersson, joka Åkessonin mielestä käyttää ruotsidemokraattien konseptia.

– Maltilliset ovat saaneet uuden puheenjohtajan ja uuden alun. He ovat ainakin retorisesti terävöittäneet linjaansa. He ovat kopioineet suoraan meidän ehdotuksiamme aihepiiri aihepiiriltä, Åkesson arvioi Ruotsin kaupallisen TV4:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) syksyllä..

Maahanmuutto on noussut ruotsalaisen politiikan keskiöön, ja Åkesson uskoo, että se on ruotsidemokraattien ansiota.

Niin suurin oppositiopuolue maltillinen kokoomus kuin hallitusvaltaa pitävä sosiaalidemokraatitkin haluavat kiristää Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa.

"Ruotsi ei ole enää mallimaa"

Åkessonin ruotsidemokraatit maalaa vaalien alla kuvaa Ruotsista, joka on mennyt rikki, jossa naisten joukkoraiskaukset ja kansalaisten murhat ovat arkipäivää.

– Meidän pitää uskaltaa puuttua siihen, mikä on huonoa. Hallitus nostaa esille vain hyviä asioita tai puhuu haasteista. Yhä useampi ruotsalainen tuntee turvattomuutta ja pelkää joutuvansa rikoksen uhriksi, Åkesson sanoi Ruotsin radion haastattelussa huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun).

– Tukholman keskustaan on tehty kaksi terrori-iskua, jotka ovat olleet islamistien tekemiä. Kehitys kulkee väärään suuntaan.

Hänen mielestään ruotsalaisten hellimä kuva Ruotsista mallimaana on virheellinen, ja Ruotsista on tulossa maahanmuuton ja rikollisuuden kauhuesimerkki.

– Meidän pitää miettiä sitä. Mistä se johtuu? Olemmeko tehneet jotakin väärää, joka on muuttanut kuvaa Ruotsista ulkomailla?

"Trump ei kuulu esikuviini"

Ruotsidemokraatit tunnetaan ennen kaikkea maahanmuuton vastustamisesta, mutta Åkesson on myös kertonut tukevansa seksuaalista häirintää vastustavaa #metoo-kampanjaa.

Patrik Österberg / AOP

– #Metoo-kampanja on pohjimmiltaan erittäin hyvä. Mutta koska se sai alkunsa sosiaalisessa mediassa, se tuntui välillä kansan tuomioistuimelta. Vaarana on, että mennään liian pitkälle.

– On hyvä, että naiset uskaltavat kertoa kokemuksistaan, että asioista keskustellaan ja ne otetaan vakavasti, Åkesson sanoi Ruotsin radiossa.

Ruotsidemokraattien retoriikan rinnastamisesta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin retoriikkaan hän ei pidä. Hän tekee selvän eron Trumpin populismin ja ruotsidemokraattien populismin välillä.

– Ruotsin poliittinen kulttuuri eroaa Yhdysvalloista. Donald Trump ei olisi tullut valituksi Ruotsissa. Siitä voimme varmasti olla yhtä mieltä. Se että hänet valittiin Yhdysvalloissa, kertoo eri kulttuureistamme, Åkesson toteaa.

Hän uskoo, että Trump on vastaliike vasemmistoliberaalille hallintokoneistolle, joka on ollut vallassa vuosikymmeniä.

"Puolue päässyt kasvukivuistaan"

Åkesson on erityisen tyytyväinen tuoreisiin mielipidelukuihin, sillä puolueen kannatusluvut ovat yleensä olleet SCB:n mittauksissa alakantissa. Hänen mielestään puolueella on hyvät asemat syksyn vaaleihin.

Ruotsidemokraatit on kasvanut puolueena hyvin nopeasti. Viime vaaleissa se sai 12,9 prosentin kannatuksen, ja sen oli vaikea löytää tarpeeksi edustajia kaikkiin luottamustehtäviin kunta- ja maakäräjätasolla.

– Olemme kaksinkertaistaneet kannatuksemme jokaisessa vaalissa. Se ei ole mikään luonnonlaki, mutta voimme ehkä onnistua siinä näissäkin vaaleissa, Åkesson sanoi Ruotsin kaupallisen TV4:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) syksyllä.

Åkesson uskoo, että kenttäväki on ehtinyt kartuttaa kokemustaan edellisistä vaaleista, ja luottamustehtävät voidaan täyttää.

