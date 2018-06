Puu nielaisi hautakiven Porissa: ”Ilmeisesti sitä ei ole kukaan osannut kaivata”

Hautakivestä pilkottaa enää pieni kulma jykevän poppelin sisuksista Porin Käppärän hautausmaalla. Puu on saanut valloittaa jonkun viimeisen leposijan huomaamatta.

Hautausmaalla retkeillyt päiväkotiryhmä sai yllättävän luonnonläheisen oppitunnin Porissa, kun hoitaja kertoi kuulleensa puusta, joka oli nielaissut hautakiven sisäänsä. Todisteet siitä olivat enää vaivoin nähtävissä, mutta lapset jaksoivat sinnikkäästi etsiä. Se oli ehdottomasti vierailun kohokohta, josta puhuttiin jälkeenpäin kotona ja kaveripiirissä.

Legenda oli syntynyt.

Käppärän hautausmaan työntekijöiltäkin kesti hetken löytää syyllinen puu alueelta. Moni ei ollut siitä ennen kuullutkaan.

– Tämä on ruhtinaan poppeli, joka on kuulemma istutettu hautakiven viereen joskus 1970-luvulla. Puu on nielaissut kiven niin hyvin, ettei sitä meinaa huomata, Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän ylipuutarhuri Sari Salow kertoo selvitettyään asiaa.

Puun sisälle jäänyt hautakivi näkyy kuvan keskellä. Katja Halinen / Yle

Salow pitää tilannetta hyvin ainutlaatuisena. Ihmiset ovat kyllä hautausmaan alkuvuosina ja sitä seuranneina vuosikymmeninä istuttaneet puita omaistensa haudoille, mutta kyseinen poppeli on saanut kasvaa rauhassa seurakunnan hoitamalla alueella näinkin pitkään.

– Ilmeisesti kukaan ei ole osannut kaivata tätä hautaa ja tilanne on päässyt muotoutumaan tällaiseksi.

Puut elävät hautausmaalla omaa elämäänsä

Vaikka puut uhkaisivat hautakiviä, eivät ne automaattisesti saa kaatotuomiota. Sari Salow uskoo, että hautakiveä syleilevä poppelikin saa jatkaa kasvuaan.

– Se ei ole ainakaan vielä kaatolistalla, koska puu on tukeva ja sehän saa kivestä itselleen lisää maadoitustukea.

Se ei ole ainakaan vielä kaatolistalla. Sari Salow

Puut elävät Salowin mukaan hautausmaalla omaa elämäänsä. Ne antavat voimansa näkyä ja nostelevat hautakiviä paikoiltaan. Jos puut alkavat kallistaa kiviä liikaa, voidaan niitä karsia, mutta ei kovin herkästi kaataa. Joskus niiden kasvuympäristökin silti häiritään.

– Puiden juuret joutuvat koville silloin, kun hautoja kaivetaan. Tämähän on hautausmaa, joten jos joku kuolee, hänet haudataan. Emme voi rajata niin, että tämän puun ympäriltä emme kaiva.

Poppelit nielevät kaiken sisäänsä

Kasvitieteilijä, puutarhaneuvos Arno Kasvi nimittää Porin Käppärän hautausmaalla kiven nielaissutta poppelia puutarhabastardiksi. Se leviää helposti, koska se sietää huonoa maata ja ojitusta. Tiukassa maassa sen juuret hakeutuvat lika- ja hulevesiviemäreihin putkien saumoista ja tukkivat viemäreitä.

– Olen ollut antamassa poppelien kaatotuomioita näistä syistä asuinalueilla.

Poppelit ovat niin lujaa tekoa, että ne nielaisevat helposti sisäänsä mitä vain, joka osuu tielle. Esimerkiksi hautakivi puun tyvessä ei suuremmin Kasvia hämmästytä. Sillä ei ole luultavasti ollut juuri mitään vaikutusta puun kasvuun.

Kivellä ei ole vaikutusta puun kasvuun. Arno Kasvi

– Poppelien juuret ja paksuuskasvu ovat tyvellä niin voimakasta, että kivellä ei ole vaikutusta. Poppeli kasvaa usein myös luonnonkivien väleissä ja juuristo nielaisee ne puun lihoessa.

Kasvin kotia ympäröivässä, Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa poppelit eivät ole saaneet kiviä syödäkseen, mutta puiden ympärille sidottuja metallietikettejä on kadonnut niiden sisuksiin useampia.

Kasvitieteilijä kaataisi aluevaltaajat

Puutarhaneuvos käsittelisi suomalaisten hautausmaiden kasvustoa rajummalla kädellä. Hän toivoo haudoille lisää suunnitelmallisuutta, hoitoa ja kauneutta.

Alaa valtaavat puut pitäisi Arno Kasvin mukaan kaataa. Tilalle voisi istuttaa esimerkiksi pihlajia.

– On olemassa helppohoitoisia lajikkeita, jotka ovat kauniita sekä kukinnaltaan että syysväreiltään. Niitä voisi istuttaa kivirivien väliin harvakseltaan antamaan hyönteisille ja linnuille ruokaa muistolehdoissa.

Hän näkisi hautausmailla mielellään myös angervoa verhoamassa kivirivejä, joita routa siirtelee.

– Pensas verhoaisi epäsymmetrisyyden ja kaunistaisi vainajien viimeistä leposijaa.