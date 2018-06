Analyysi: Kim ja Trump pelaavat eri peliä – Yhdysvaltojen keskittyessä ydinaseisiin Pohjois-Korea valmistautuu Kiinan johtamaan tulevaisuuteen Itä-Aasiassa

Pohjois-Korean johtajasta Kim Jong-unista tiedetään varmuudella yksi asia.

Hän haluaa elää.

Trumpin ja Kimin tapaaminen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin on määrä tavata toisensa tiistaina 12. kesäkuuta .

Tapaaminen pidetään Singaporessa Sentosan saarella.

Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä ei ole koskaan järjestetty näin korkean tason neuvotteluja.

Mailla ei tällä hetkellä ole diplomaattisia tai kauppasuhteita.

Tapaamisessa on tarkoitus neuvotella muun muassa ydinaseista ja kauppasaarron höllentämisestä.

Sekä Trump että Kim ovat jo saapuneet Singaporeen.

Ydinaseen laukaiseminen kohti Yhdysvaltoja ei palvele tätä päämäärää. Se olisi käytännössä välitön kuolemantuomio Kimille ja hänen lähipiirilleen.

Itsemurhan sijaan Pohjois-Korean johtajan uskotaan suunnittelevan pitkää valtakautta maansa johdossa. Tästä kertovat muun muassa Kimin lähipiiriinsä kohdistamat stalinistiset puhdistukset.

Myös ydinaseet todistavat nuoren johtajan elämänhalusta. Kim uskoo niiden olevan ainoa toimiva pelote Yhdysvaltoja vastaan.

Hän saattaa olla oikeassa.

Jos ydinaseilla uhittelu sitten on pelkkää puhetta, miksi Yhdysvallat on varpaillaan? Miksi presidentti Donald Trump ylipäätään saapuu Singaporeen?

Yksi syy on huoli ydinaseiden päätymisestä Pohjois-Koreasta ei-valtiollisille toimijoille. Fundamentalistit eivät Kimin tavoin välitä omasta hengestään. Tämän huolet jakavat myös Kiina ja Venäjä, joilta Washington odottaa nyt yhteistyötä.

Toinen syy on Pohjois-Korean esimerkki. Yhdysvallat uskoo, että uuden jäsenen hyväksyminen ydinasemaiden joukkoon lähettää väärän viestin kaikille ydinaseita havitteleville valtioille.

Kummatkin huolet ovat hyvin perusteltuja. Mutta niiden ratkaisut ovat täysin vastakkaiset.

Asiantuntijoiden mukaan yksi tehokkaimmista tavoista vähentää ydinaseiden leviämisen riskiä on poistaa rutiköyhältä Pohjois-Korealta tarve myydä sen ydinosaamista. Tämä tarkoittaisi käytännössä talouspakotteiden keventämistä.

Tällaisen kauniin järkeilyn voi unohtaa. Yhdysvallat ei tule palkitsemaan Pohjois-Koreaa ydinaseiden hankkimisesta.

Sopeutumisen sijaan Trump hakee Kimistä selkävoittoa.

Washington on toistuvasti ilmoittanut, että sen päämäärä on Pohjois-Korean täydellinen, peruuttamaton ja varmistettu ydinaseista luopuminen.

Tämä vaihtoehto tuskin on Singaporessa edes pöydällä. Yksikään maa ei ole koskaan luopunut toimivasta ydinaseesta.

Luvassa on kuitenkin lupauksia.

Presidentti George W. Bushin entisen turvallisuusneuvonantajan, professori Michael J. Greenin mukaan Kimin päämäärä Singaporen neuvotteluissa on yksinkertainen: hän haluaa kaikki aseistariisunnan edut ilman todellista aseistariisuntaa.

Jos selkävoitto on lähtökohtaisesti mahdoton, miksi Yhdysvallat edelleen vaatii sitä?

Yksi selitys on neuvottelutaktiikka. Tämän teorian mukaan Washington on asettanut vaatimukset korkealle vain tullakseen niistä alas. Ilmeinen ongelma on tämän pudotuksen selittäminen äänestäjille, joiden odotukset on nostettu pilviin.

Toinen – ja paljon synkempi – selitys on, että pitkään terrorismin vastaisessa sodassa marinoitunut kansakunta on alkanut sekoittaa mahdollisen ja todennäköisen uhan.

Pohjois-Korean ydinase on ehdottomasti riski Yhdysvalloille. Mutta se on myös riski, jonka kanssa Yhdysvallat voisi hyvin elää.

Juuri nyt todellinen uhka on Kiina.

Yhdysvallat ja Kiina kamppailevat vallasta Itä-Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Kummatkin suurvallat haluavat varmistaa oman taloudellisen ja sotilaallisen asemansa maailman vilkkaimmilla kauppareiteillä.

Pohjois-Korean ratkaisu on tärkeä siirto tässä suurvaltojen välisessä pitkässä pelissä.

Ottelun ollessa alkamaisillaan Pjongjang pelaa varman päälle. Kimin ei uskota pitävän kiinni ydinaseistaan pelkästään Yhdysvaltojen vuoksi.

Myös Kiina on riski.

Juuri nyt valttikortit Korean ydinasekriisissä ovat Pekingillä.

Kiina on Pohjois-Korean tärkein kauppakumppani, joka pystyy halutessaan vahvistamaan tai vesittämään rajanaapurilleen asetettuja kansainvälisiä talouspakotteita.

Kiina on tähän asti kannatellut Pohjois-Koreaa. Peking ei halua maan hallinnon romahtavan, sillä se voisi tuoda miljoonia pakolaisia Kiinaan.

Taustalla on myös syvempi pelko.

Pekingin painajaisskenaariossa Pohjois-Korea hallinto romahtaa, ja Yhdysvaltain sotajoukot etenevät Etelä-Koreasta pohjoiseen, suoraan Kiinan rajalle.

Tämä olisi myrkkyä Kiinalle, joka on aina pelännyt joutuvansa vihamielisten valtioiden piirittämäksi. Noustakseen presidentti Xi Jinpingin visioimaksi johtavaksi maailmanvallaksi Kiina tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän uskollisia liittolaisia.

Niiden puuttuessa Peking on nyt tyytyväinen kaikkiin ratkaisuihin, jotka lyövät kiilaa Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten väliin.

Tämä on haave, joka voi hyvin toteutua Singaporessa.

Neuvotteluiden todennäköisin lopputulos on haalea kompromissi, joka parantaa lyhyellä aikavälillä Yhdysvaltojen turvallisuutta.

Sopimus Pohjois-Korean ohjusten kantomatkanrajoittamisesta voisi toteutuessaan suojata Yhdysvaltoja.

Rajattu sopimus ei kuitenkaan olisi Yhdysvaltain liittolaisten Etelä-Korean ja Japanin mieleen, sillä se jättäisi ne edelleen alttiiksi Pohjois-Korean uhalle.

Washingtonille näiden huolien sivuttaminen olisi riskialtista Kiinan vaikutusvallan kasvaessa.

Georgetownin yliopiston professorin Victor Chan mukaan ratkaisu voisi olla Yhdysvaltojen liittolaisten saaminen entistä tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön. Chan mielestä Washingtonin poliittinen päämäärä tulisikin olla julkinen vakuutus yhdessä Japanin ja Etelä-Korean kanssa siitä, että hyökkäys yhtä vastaan tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia vastaan.

Tällaisella sitoumuksella ei ole japanilaisten tai eteläkorealaisten äänestäjien tukea.

Helppoa puolustussopimusten terävöittäminen ei ole Yhdysvalloissakaan. Tokion turvallisuuden rinnastaminen Los Angelsiin tarkoittaisi täyskäännöstä Trumpin viljelemässä Amerikka ensin -retoriikassa.

Näitä ongelmia Singaporen kokous ei ratkaise.

