Reuters: USA painostaa Nato-liittolaisia lisäämään taisteluvalmiita joukkoja Euroopassa

Yhdysvallat haluaisi, että taisteluvalmiita Nato-joukkoja Euroopan liittolaismaissa lisättäisiin, kertovat Reutersin lähteet.

Lähteiden mukaan Naton maajoukkoja, laivoja ja lentokoneita tulisi Yhdysvaltojen mielestä lisätä mahdollisen Venäjän hyökkäyksen varalta.

Yhdysvallat esittää uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan, että Euroopan Nato-maiden tulisi saada liikkeelle 30 pataljoonaa eli ainakin 20 000 sotilasta sekä 30 hävittäjälentolaivuetta ja 30 taistelualusta kuukauden kuluessa hälytyksestä.

Suunnitelmassa ei ole joukkojen tarkkaa määrää tai tietoa siitä, mikä on suunnitelman aikataulu. Yhden pataljoonan koko on noin 600–1 000 sotilasta.

Reutersin mukaan Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattis yrittää saada ehdotukselle tukea Naton puolustusministerien kokouksessa torstaina Brysselissä.

Vastaus Venäjälle

Yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan ehdotus on vastaus Venäjälle ja osa Pentagonin tämän vuoden kansallisen puolustuksen strategiaa, jossa arvoidaan Venäjän yrittävän rikkoa sotilasliitto Natoa.

Reutersin haastatteleman Nato-diplomaatin mukaan Natolla ei ole kuukausia aikaa pohtia vastausta, jos vihollinen hyökkäisi Baltiaan ja Puolaan.

Lännen mukaan Venäjä harjoitteli viime vuonna 100 000 sotilaan joukolla.

Nykyään Nato on sijoittanut Baltiaan ja Puolaan yhteensä neljä pataljoonaa, joita amerikkalaisjoukot tukevat.

On epäselvää, kuinka nopeasti suurempia joukkoja saataisiin siirrettyä itäiseen Eurooppaan. Esimerkiksi Ranskalla on joukkoja Afrikassa asti ja Britannia on vähentänyt sotilamenojaan.

Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö matkustaa Brysseliin kolmeksi päiväksi. Puolustusministeriön mukaan ministeri Niinistö osallistuu muun muassa perjantaina Naton puolustusministerien työkokoukseen, jossa käsitellään yleistä turvallisuustilannetta sekä Naton ja EU:n välistä yhteistyötä.

