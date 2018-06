Analyysi: Aiemmin Ruotsin puoluejohtajat eivät edes vilkaisseet Jimmie Åkessonia – enää he eivät voi ohittaa ruotsidemokraattien kannattajia

Ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson tuuletti neljä vuotta sitten valtiopäivävaalien tulosta. Nyt puolueen kannatus on tuoreen mielipidemittauksen mukaan noussut liki kuusi prosenttiyksikköä, 18,5 prosenttiin.

Ruotsi elää nyt samanlaista murrosta kuin Suomi ennen perussuomalaisten jytkyä. Maahanmuuttovastaisen, populistisen puolueen Ruotsidemokaattien kannatus on noussut hätyyttämään suurten puolueiden sosiaalidemokraattien ja Ruotsin kokoomuksen kannatuslukuja.

Poliittinen ilmapiiri on hermostunut. Aiempien vaalien edellä järjestetyissä vaalitenteissä muiden puolueiden puheenjohtajat eivät suostuneet studiossa edes katsomaan Jimmie Åkessonia. Puoluetta kutsuttiin historiansa takia fasistien ja rasistien jälkeläiseksi, jonka kanssa ei haluttu olla missään tekemisissä. Åkenssonin puheet kuuluivat ikäänkuin äänettöminä muiden korvissa.

Nyt on toisin. Puolueella on lähes kahdenkymmnen prosentin kannatus mielipidemittauksissa. Muiden puolueiden on mahdotonta olla kuulematta sen takana olevien ruotsalaisten ääniä.

Arviot ruotsidemokraattien kannattajakunnasta vaihtelevat, mutta se tiedetään, että puolueen kannatuksen taustalla on tyytymättömyys maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan. Aihe on hallinnut ruotsalaista keskustelua koko kevään.

Osa demaritaustaisesta lehdistöstä on jo vaatinut, että puheenaihetta pitää vaihtaa ja alkaa keskustella terveydenhoidosta, koulusta ja muista perinteisistä aiheista. Täyskäännös on kuitenkin vaikeaa, koska eri medioiden kyselyissä kansalaiset ovat itse nimenneet juuri maahanmuuton ja sisäisen turvallisuuden vaaliaiheiden topkolmoseen.

Ihmisten tunteet voivat perustua useampaan muutokseen. Vaikka Ruotsilla menee taloudellisesti hyvin, väestö pakkautuu etelään ja monilla alueilla tunnetaan syrjäytyneisyyttä. Porvariblokin sisällä vain keskustapuolueen kannatus on noussut.

Yksi syy ovat maahanmuutosta säteilleet ongelmat. Maahanmuuttajien työllistyminen on vienyt keskimäärin seitsemän, kahdeksan vuotta. Ruotsalaisviranomaisten mukaan maahanmuuttajalähiöihin on syntynyt omia hallitsemisen kulttuureja – nuoret miehet hallitsevat pelolla ja vanhat miehet sukutraditioilla. Tilanne on vaikeutunut 2015 jälkeen kun Ruotsi vastaanotti pakolaisaallon yhteydessä 160 000 ihmistä.

Ruotsi teki Saksan kanssa muita Europan maita humaanimpaa politiikkaa, mutta maksaa siitä nyt sisäpoliittista hintaa.

Kannatustaan menettäneet sosiaalidemokraatit ovat yrittäneet kaapata tukijoitaan takaisin ruotsidemokraateilta lataamalla julkisuuteen tiukat maahanmuuttolinjaukset juuri ennen ensimmäisiä vaalitenttejä. Löfvenin mukaan Ruotsin ei kannata tuoda tiskaajia ja siivoojia toiselta puolen maapalloa.

Kannatus ei kohentunut, mutta demareissa syntyi sisäinen kalabaliikki. Osa johtavista sosiaalidemokraateista syyttää nyt puolueensa siirtyneen samoille linjoille kuin ruotsidemokraatit.

Politiikan tutkijoiden mukaan ruotsidemokraatit ovat saattaneet saada alleen bandwagon- eli voittajan vankkurit -ilmiön, jossa ihmiset haluavat olla menestyjältä vaikuttavan puolella. Ruotsidemokraattien kohdalla voi puhua myös kannatuksen legitimisoitumisesta eli Ruotsissa onkin hyväksyttävää protestoida ruotsidemokraatteja äänestämällä.

Tämänhetkisten mielipidemittausten valossa näyttää siltä, että Ruotsiin voi muodostua vaaleissa suurten puolueiden kolmikko, sosiaalidemokraatit, Ruotsin kokoomus ja ruotsidemokraatit.

Samalla syntyisi hallitsemisen vaikeus. Hallituksen muodostaminen on kivuliasta, jos perinteiset blokit ovat heikkoja ja ruotsidemokraateista tulee vaa`ankieli poliittiselle kentälle.

Suomessa ja Norjassa populistiset, maahanmuttovastaiset puolueet napattiin hallitusyhteistyöhön konservatiivien kanssa. Ruotsi on toistaiseksi ollut ideologisempi kuin pragmaattiset naapurinsa, mutta joutuu ehkä ensi syksynä arvioimaan asioita uudella tavalla.

