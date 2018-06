Kodit tuottavat yhä enemmän jätevesien haitta-aineita – Viemäristä kaikki päätyy jätevesiin

Jätevesiin päätyvät kaikki ne lääkeaineet ja kosmetiikan ainesosat, jotka eivät täysin imeydy kehoihimme. Mutta miten nämä aineet vaikuttavat makeiden vesien ekosysteemeihin? Suuri osa poistuu jätevedenpuhdistamoissa ja osa hajoaa luonnossa. Eri aineiden yhdistelmien vaikutus luontoon on kuitenkin suuri tiedemiehiä kiehtova kysymys, sanoo mikrobiologi Marko Virta Helsingin yliopistosta.

Teollisuus puhdistaa jätevetensä hyvin, mutta kotitalouksien osuus jätevesien haitta-aineista on kasvanut.

Yli 200 vesialan kansainvälistä tutkijaa kokoontuu tänään keskiviikkona Suomen Akatemian järjestämään konferenssiin Helsingissä. Aamu-tv:n haastatteleman asiantuntijan mukaan ihmisten kannattaa miettiä kaikkia käyttämiään aineita, koska ne päätyvät jätevesiin.

– Jätevesiin päätyy kaikki, mitä ihmiset vetävät alas viemäristä. Se on hyvin erilainen sekoitus kaikenlaisia lääkeaineita, puhdistusaineita, kosmetiikan aineita ja kesällä erityisesti esimerkiksi aurinkosuoja-aineita ja hyttyskarkotteita, sanoo mikrobiologi Marko Virta Helsingin yliopistosta.

Esimerkiksi syksy tuo mukanaan flunssakauden, ja sen näkee myös jätevesistä. Kotitalouksista viemäreihin päätyvä vesi kulkee jätevedenpuhdistamoiden läpi, mutta kaikkia haitta-aineita ei saada talteen. Lopulta aineiden jäämiä päätyy myös ihmisten elimistöön.

Tutkiminen hankalaa

Mikrobiologi Virta sanoo, että osa haitta-aineista on hyvin pysyviä myös luonnossa ja sitä on tavallisen kansalaisen vaikea tietää, mikä aineista on pysyvä ja mikä hajoava.

Virta korostaa, että alan tämänhetkisen tieteellisen tutkimuksen tärkeimpiä kysymyksiä on se, miten haitta-aineiden koktaili oikein ympäristöön vaikuttaa.

– Tutkiminen on hirveän vaikeaa, jos on vaikka sata yhdistettä, niin millaisia yhdistelmiä tutkii. Yhden yhdisteen vaikutuksia on paljon helpompi tutkia kuin sadan tai tuhannen tai kymmenen tuhannen.

"Koti ei ole leikkaussali"

Virta muistuttaa, että kuluttajan kannattaa miettiä kaikkia käyttämiään aineita.

– Puhdistusaineista alkaen, että kuinka tehokasta ja vahvaa puhdistusainetta tarvitsee mihinkin. Kodinhan ei tarvitse olla mikään leikkaussali.

Helsingissä alkavan konferenssin teemana ovat haitta-aineet makean veden ekosysteemeissä. Kahden päivän aikana kuullaan puheenvuoroja muun muassa siitä, millaiset haitta-aineet uhkaavat juomavesiämme ja miten esimerkiksi kemikaalit, lääkkeet ja hyönteismyrkyt joutuvat veden kiertoon.

– Mitä paremmin jätevedenpuhdistamo toimii ravinteiden poistossa, mikä on päätarkoitus, sitä paremmin se poistaa myös lääkeaineita, kosmetiikka-aineita ja biosideiksi sanottuja puhdistusaineita, Virta summaa.