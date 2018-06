Väestöliitto: Naisten oikeudet ovat ennennäkemättömän hyökkäyksen kohteena

Abortinvastainen liike nousi Suomessakin otsikoihin Irlannin kansanäänestyksen ja ulkoministeri Timo Soinin aborttia vastustavan mielenilmaisuun osallistumisen takia.

– Liikehdintä on laajaa ja kasvanut viime vuosina. Euroopassa voidaan nähdä Agenda Europe -verkosto, joka toimii lukuisissa maissa: heillä abortinvastaisuus on keskeinen pyrkitys. Yhdysvalloissa abortin vastustamisella on pitkät perinteet, tilannetta kuvaili Radio Suomen Päivässä keskiviikkona vieraillut Väestöliiton vaikuttamistyön koordinaattori Kamomilla Ilmonen.

Ilmosen mukaan naisten oikeudet ovat ennennäkemättömän hyökkäyksen kohteena.

– Abortin vastustaminen on jäävuoren huippu, myös avioero-oikeutta vastustetaan, Ilmonen sanoo.

Euroopassa liikehdinnän voimakkaimpia verkostoja on konservatiivinen, kristillinen Agenda Europe -liike, jonka tavoitteena on Ilmosen mukaan "palauttaa luonnollinen järjestys Eurooppaan".

– Tiedot, joita meillä on, kertovat siitä, että Agenda Europe esimerkiksi ajaa vain yhdenlaista perhemallia: perhettä, jossa on isä, äiti ja lapset, Ilmonen kuvaili luonnolllista järjestystä.

"Omista arvoista puhuttava entistä kovempaa"

Ilmosen mukaan Agenda Europella on tavoitteidensa saavuttamiseksi kehittynyt strategia ja rahoitus. Tähtäimessä on olemassa olevan lainsäädännön muuttaminen, kuten avioero-oikeuden, ehkäisyn saatavuuden ja aborttioikeuden muuttaminen. Agenda Europe toimii yli 30 Euroopan maassa ja se on yli 100 järjestön verkosto. Suomessa on verkostoja, joilla on yhteyksiä siihen, Ilmonen kertoi.

Radio Suomen Päivän haastattelussa Ilmonen arvioi, että konservatiivisten ääriliikkeiden uhka on todellinen.

Uhka on todellinen, eikä sitä pidä vähätellä. Kamomilla Ilmonen

– Uhka on todellinen, eikä sitä pidä vähätellä. On tärkeää puhua omista arvoista entistä kovempaan ääneen, jotta äärikonservatiiviset äänet eivät peitä meitä.

