Vanhan linnoituksen päälle rakentui kokonainen kaupunki – nyt 200-vuotias muuri on kaivettu esiin

Vanhan linnoitusmuurin kunnostustyö on kuin suuren palapelin kokoamista.

Isommat muurikivet ovat suurinpiirtein alkuperäisillä paikoillaan, mutta pienemmät kiilakivet pitää asetella tueksi ja tilkkeeksi kivien koloihin.

Muurilla työskentelevä parinvaljakko kokeilee yhtä kiveä. Kääntää sen kertaalleen. Pistää tilkkeeksi laastia. Kääntää taas.

Viimein kivet löytävät oikean asennon toisiinsa nähden.

Kunnostustöihin on koottu neljän miehen joukko, joista osa on ollut mukana Ruotsinsalmen linnoitusten korjaustöissä jo vuodesta 2001. Miina Sillanpää / Yle

Sakarallisen linnoituksen 1790-luvulla rakennettu muuri on säilynyt melko hyvin maamassojen alla yli 200 vuotta. Kunnostusta varten muuri on kaivettu vallin alta esiin.

– Voi sanoa, että kivimuuri on aikalailla sataprosenttisesti jäljellä. Nämä ovat niitä kiviä, joista muuri on alunperin tehtykin, Fort Katariinan alalinnakkeen kunnostustöitä valvova Eija Naakka kertoo.

Katariinan linnoitus kuuluu Ruotsinsalmen linnoitusjäänteisiin. Ruotsinsalmen merilinnoitus koostui useasta erillisestä linnoituksesta, linnakkeista ja pattereista, joita venäläiset rakensivat Kotkansaarelle sekä sitä ympäröiville saarille. Silloinen raja Ruotsin ja Venäjän välillä kulki Kymijoessa.

Merilinnoitus rakennettiin sen jälkeen, kun Venäjä hävisi Ruotsinsalmen toisen suuren meritaistelun Ruotsille. Taistelu käytiin nykyisen Kotkan edustalla vuonna 1790. Se on yhä Pohjoismaiden historian suurin meritaistelu.

Linnoituskaupungista sai alkunsa Kotkan kaupunki, ja nykyisin Fort Katariina sijaitsee Katariinan meripuistossa Kotkansaarella. Puisto on palkittu. Se on saanut muun muassa Vuoden Ympristörakenne -palkinnon sekä Euroopan viherrakentajien järjestön Trend Award -palkinnon.

Katariinan meripuiston itäosassa olevan patteri Katariinan vallin päältä näkyy Mussalon satamanosturit. Miina Sillanpää / Yle

Museovirasto jätti kesken

Katariinan alalinnakkeen muuria korjataan tänä kesänä parin vuoden tauon jälkeen.

– Työ oli kaksi vuotta tauolla, kun Museovirasto yksipuolisesti ilmoitti, että tämä jää nyt heidän osaltaan tähän ja kaupungin pitää ottaa ohjakset jatkossa, Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen sanoo.

Keskeyttäminen liittyi valtion yleiseen säästökuuriin. Vuonna 2015 Museovirasto kävi läpi yt-neuvottelut ja vähensi työntekijöitä.

Lisäksi Museoviraston kohteet oli jo aiemmin siirretty Metsähallituksen ja Senaatti-Kiinteistöjen hallinoitavaksi. Rakennustöihin ja restaurointiin varatut rahat vähenivät 3 miljoonasta alle miljoonaan euroon.

– Lähdimme kategorisesti karsimaan tällaisia hankkeita, joissa omarahoitusosuutta oli mukana. Pienistäkin puroista yritettiin löytää mahdollisimaan paljon säästöä. Se oli resurssikysymys, Museoviraston yli-intendentti Ilari Kurri sanoo nyt.

Valtaosa nyt kunnostettavasta alalinnakkeesta oli valmiina jo vuonna 2015.

– Ei se paljoa jäänyt kesken. Se olisi ollut ehkä yhden vuoden työ. Todella loistavaa, että kunnostus järjestyi nyt näin, Kurri sanoo.

Alalinnakkeen länsipuolella voi nähdä kunnostamattoman ja kunnostetun muurin eron. Miina Sillanpää / Yle

Kotkan kaupungin budjetista löytyi kuluvalle vuodelle 150 000 euroa töiden saattamiseksi loppuun. Museovirastolle käänne oli iloinen yllätys.

Linnoituskokonaisuus on Kotkan kaupungille tärkeä.

– Tämä on osa meidän linnoitusrakennetta. Se on osa Katariinan meripuistoa, joka on yksi valtakunnan merkittävimpiä puistoja. Esimerkiksi Aulangolla tai muualla on rakennettu linnarakenteita romanttisista syistä. Täällä rakennettiin sotimista varten. Tämä on myös Suomen historiaa.

Ruotsinsalmen merilinnoitus on merkittävä kohde, jonka kunnostamisesta Museovirasto on pitkäjänteisesti huolehtinut. Se on myös ihmisten helposti saavutettavissa.

Historiapolku johdattaa ihmisiä tutustumaan Ruotsinsalmen merilinnoitukseen. Miina Sillanpää / Yle

Pieni pala tekemättä

Linnoitus jäi tarpeettomaksi pian Suomen sodan jälkeen 1809, kun Venäjän ja Ruotsin raja siirtyi Kymijoelta Pohjanlahdelle.

Linnoitusmuuri on ajan saatossa menettänyt ryhtinsä. Routa on osaltaan syönyt muuria, kun vesi on päässyt kivien saumoista sisään. Myös paikalla sijainnut öljysatama vaurioitti etenkin ylälinnaketta, koska öljysäiliöitä rakennettiin myös linnakkeen sisään.

Harmaakivimuurin päällä on lisäksi ollut tiilimuuri, josta ei ole paljoakaan enää jäljellä. Sitä ei korjata. Miina Sillanpää / Yle

Muurin luona ylhäällä Katariinan meripuiston yläpuolella lähtötilanne kunnostukselle on kuitenkin hyvä. Toukokuussa kallioinen rinne on ollut helteinen työmaa neljälle kotkalaiselle miehelle.

– He eivät tarvitse kovin tarkkoja ohjeita, koska he ovat rakentaneet muureja jo pitkään. Kaksi heistä olivat mukana jo Varissaaressa vuonna 2001. Yksi kesä menisi ihan opiskellessa, jos olisi uudet ihmiset töissä, Naakka kiittelee.

Kaupunkia kannusti kunnostustöihin se, ettei osaamisen haluttu häviävän.

Muotonsa menettänyt muuri ei sekään ole toivoton tapaus.

– Se on melko hyvässä kunnossa. Muutamia kohtia joudutaan latomaan alusta asti, mutta iso osa menee ihan vain täyttämisellä, Naakka sanoo.

Harmaakivimuuri on kaivettu esiin maavallin alta, jotta kunnostustyö voi alkaa. Miina Sillanpää / Yle

Harmaakivimuuri kaivettiin aluksi esiin maavallin alta. Siltä osin kun suuremmat kivet ovat paikoillaan, kunnostus edellyttää vain niiden välien puhdistamista. Käsityönä ja veden avulla irtonainen maa-aines ja murusina jäljellä oleva vanha laasti saadaan pois.

Sen jälkeen väleihin asetellaan kiila- tai täytekivet, jotka pitävät muurikivet paikoillaan. Kiilakivet tilkitään laastilla paikoilleen. Myös muurin päälle laitetaan laasti, joka kaataa muuria ulospäin, jolloin vesi pääsee valumaan pois. Lisäksi muurin päälle tulee savieristys.

Pienempiä kiilakiviä on tuotu muualta, sillä niitä ei tahdo löytyä muurin liepeiltä. Sen sijaan jos varsinaisista muurikivistä jokunen on päässytkin muurista karkaamaan, se löytyy yleensä läheltä.

Työmaalle tuodaan muualta myös eristysmatto ja hiekkaa. Muurin päälle tuleva maavalli tehdään Katariinanniemen maamassasta, jotta alueen luonto ja kasvisto pysyvät mahdollisimman muuttumattomana.

Töiden toivotaan etenevän mahdollisimman pitkälle tänä kesänä. Viimeistään pakkaset alkaavat haitata etenemistä. Toistaiseksi on myös vaikea sanoa, mihin asti rahoitus riittää.

– Vaikea sanoa vielä, miten pitkälle päästään. Toivottavasti tämä noin 50 metrinen pätkä saataisiin tehtyä. Lisäksi linnoituksen länsipuolella on vielä kymmenisen metriä pitkä osa. Jos se jää tänä vuonna kesken, niin toivottavasti sillekin rahoitus löytyy, Naakka sanoo.

Linnoitusmuurit ovat ihmisten ulkoilureitillä. Miina Sillanpää / Yle

Öljysatama lopetti, kunnostustyöt pääsivät alkuun

Ruotsinsalmen linnoitusjäänteitä on kunnostettu 80-luvulta saakka. Museoviraston tavoitteena on ollut säilyttää linnoitukset muistomerkkeinä, mutta lisäksi ihmisten on toivottu oppivan paremmin tuntemaan linnoituksen historiaa.

Uloimpana merellä sijaitsevalla Kukourin pienellä saarella on Fort Slavan rauniolinnake. Sen muurista osa rekonstruoitiin vuosina 1988-1993. Muurin suojaksi rakennettu katos kuvaa rakennuksen alkuperäistä pyöreää muotoa, mutta ei ole suora kopio.

Vuosituhannen alussa Museovirasto aloitti Fort Elisabethin linnakkeen kunnostustyöt Varissaaressa. Työhön oli ryhdyttävä pakon edessä.

– Sieltä alkoi tulla muurit alas sellaisesta paikasta, jossa ihmiset ottivat aurinkoa. Jotain oli tehtävä. Sitten saimme onneksi silloiselta TE-keskukselta rahoitusta korjaustöihin, Eija Naakka kertoo.

Harmaakivimuuria korjattiin noin 500 metrin verran. Varissaari on yhä edelleen yksi Kotkan matkailukohteista, jonne pääsee tuuriveneellä Sapokan vierasvenesatamasta.

Ylälinnake korjattiin vuosina 2007-2011. Miina Sillanpää / Yle

Kaksiosainen Fort Katariina on merilinnoituksen päälinnake. Sen kunnostaminen alkoi pian sen jälkeen, kun öljysatamatoiminta päättyi vuosituhannen vaihteen jälkeen. Kaupunki halusi palauttaa Katariinanniemen takaisin puistoksi ja ihmisten virkistyskäyttöön.

Museovirasto sopi öljy-yhtiö Shellin kanssa muinaisjäännöksille aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta. Shell oli saanut 50-luvulla luvan laajentaa säiliöitä myös Fort Katariinan linnoituksen alueelle. Osa linnoitusrakenteista jopa purettiin säiliöiden alta. Öljy-yhtiö osallistui ensimmäisenä korjatun ylälinnakkeen kunnostamiseen, joka kesti viisi vuotta.

Osana kokonaisuutta on kunnostettu myös Katariinan linnoitukseen kuuluva Patteri Katariina meripuiston itäosassa.

Alalinnaketta oli ehditty korjata kolmen vuoden ajan, kun Museovirasto päätti sen keskeyttämisestä.