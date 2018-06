Sähköautoyhtiön kriisi kärjistyy – Jo neljännes uuden Teslan varanneista on perunut tilauksensa

Peruutuksien vyöry on seurausta sähköautoja valmistavan yhtiön pitkään jatkuneista tuotanto-ongelmista.

Useat Tesla-sähköautoja himoinneista ostajista ovat kyllästyneet odotteluun. Noin neljännes kaikista Teslan Model 3 -auton varanneista on peruuttanut tilauksensa ja saanut tuhannen dollarin käsirahansa takaisin, kertoo luottokorttiostoksia tutkivan Second Measuren selvitys (siirryt toiseen palveluun).

Todellinen varausten peruuttaneiden määrä saattaa olla vielä suurempi, sillä Tesla ei ole kertonut, kuinka moni varauksensa peruneista odottaa vielä käsirahansa palautusta.

Model 3 -autoa on voinut ostaa Teslalta noin kaksi vuotta, huhtikuusta 2016 lähtien. Tilausten määrä on kasvanut tasaisesti. Käsirahan maksaneita varaajia on tiettävästi noin 450 000.

Nyt ostajat näyttävät kyllästyneen odotteluun ja tuotannon viivytyksiin, sillä varausmaksujen palautuksien määrä on kasvanut vuoden alusta tuntuvasti.

35 000 dollaria maksavasta Model 3 -autosta on maksettu palautuksia tämän vuoden puolella kaksi kertaa enemmän kuin uusia varauksia on tehty. Autojen toimitusten on arvioitu viivästyvän jopa 6–9 kuukautta.

Vaikka käsirahan palautukset ovat kasvussa, uusien tilausten määrä ei ole romahtanut, ainakaan vielä. Tilausten määrä on pysynyt alkuvuonna tasaisena, vaikkakin niitä on viime vuoteen verrattuna selvästi vähemmän.

Model 3 on Teslan niin sanottu karvalakkimalli, eli se on yhtiön neljästä sähköautomallista halvin. Siitä on povattu yhtiön ensimmäistä halpaa kansanautoa, kun aiemmat mallit ovat olleet elitistisiä luksusautoja.

Yhtiön varat saattavat loppua vuoden loppuun mennessä

Model 3 tunnetaan siitä, että yhtiöllä on ollut vaikeuksia saavuttaa sille asetettuja tuotantotavoitteita. Teslan johtaja Elon Musk arvioi tiistaina (siirryt toiseen palveluun) yhtiön vuosikokouksessa Kaliforniassa, että Model 3 -auton 5 000 auton viikkotavoite saavutetaan "melko todennäköisesti" kesäkuun loppuun mennessä. Nyt tuotantolinjalla valmistuu vain 3 500 ajoneuvoa viikossa.

Ennakkovarausten peruminen on vakava asia koko yhtiön kannalta, sillä Second Measuren datan mukaan ennakkovaraukset muodostivat alkuvuodesta kolmasosan Teslan käteisvaroista.

Yhdysvaltalainen mediayhtiö Bloomberg ennusti keväällä (siirryt toiseen palveluun), että Teslan rahat loppuvat vuoden loppuun mennessä. Uutissivustolla on artikkelissaan laskuri, joka näyttää reaaliaikaisesti yhtiön kuluttaman rahan määrän. Bloomberg seuraa viikottain myös Teslan Model 3 -autojen tuotannon määriä (siirryt toiseen palveluun).

Teslan osakkeiden arvo Nasdaq-pörssissä kasvoi vuoden 2017 aikana voimakkaasti. Kuluvan vuoden ajan kurssin trendi on ollut laskeva.

Sähköautoyhtiön uusin kriisi on osa pitkää ongelmien jatkumoa (siirryt toiseen palveluun). Reutersin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Teslan autoissa on havaittu hyvin paljon vikoja (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi työntekijät ovat lakkoilleet (siirryt toiseen palveluun) ja kaksi avainjohtajaa irtisanoutui vastikään yhtiöstä (siirryt toiseen palveluun).

Kaiken kukkuraksi yhtiön toimitusjohtaja, miljardööri Elon Musk, ilmoitti hiljattain perustavansa oman mediayhtiön.

Teko oli seurausta Muskin pitkään jatkuneista ongelmista median kanssa. Hän kertoi kyllästyneensä siihen, millä tavalla tiedotusvälineet ovat uutisoineet yhtiöstä ja erityisesti Model 3 -auton tuotantoon liittyvistä ongelmista.