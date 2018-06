Polkuautoilua valvoessa kärsivällisyys kehittyy ja kasvatustaidot karttuvat – kesätyö kartuttaa kokemusta ja matkakassaa

Kesätöitä on monenlaisia - Tutustuimme liikennepuiston valvojan arkeen

KangasalaLängelmävesi liplattaa jylhän järvimaiseman avautuessa kilometrien päähän horisonttiin. Lippispäinen nuorukainen seuraa tarkkaavaisesti rannan kupeessa sijaitsevaa pientä ajorataa, jolla pinkkiin pukeutunut pikkutyttö vääntää autonsa polkimia naama virneessä.

Martti Grönholm, 19, väittelee useammin valvomiensa lasten vanhempien kuin itse polkuautoilevien lasten kanssa.

– Meillä on tiukat säännöt, alle neljävuotiaita ei päästetä rattiin. Usein vanhemmat kyselevät, että miksi tämä meidän kolmevuotias ei voisi käydä kerran käydä ajelemassa. On se kolmivuotias kuitenkin aika nuori tieliikenteeseen, Grönholm naurahtaa.

Kangasalta kotoisin oleva Grönholm näki viime vuonna Kangasalan tieliikennemuseo Mobilian työilmoituksen netissä, laittoi hakemuksen vetämään ja sai paikan. Nyt toista kesää liikennepuiston polkuautoradan valvojana ja museon asiakaspalvelijana toimiva Grönholm on tykännyt työstään.

– Lasten parissa on mukava tehdä hommia, vaikka välillä porukka voi olla aika villiäkin.

Ikä näkyy ajotyylissä niin lapsilla kuin aikuisilla

Liikennepuiston valvojan työ on sekoitus opettamista ja tarkkailua. Polkuautoilijoille on rakennettu eräänlainen pienoismalli kaupunkimaisesta ajoympäristöstä: löytyy pikkuruisia stop-merkkejä, kolmioita, liikenneympyröitä ja kaistoja.

Ensin lapsille esitellään autot, rata ja liikennesäännöt, sitten polkijat lyövät lystikkäiden polkuautojensa turvavyöt kiinni ja rullaavat baanalle, valvojien huolehtiessa ajelun turvallisuudesta. Autoilijoitten ikähaitari 4 – 12 vuotta näkyy vaihtelevana liikennekäyttäytymisenä.

– Kyllä liikennerikkomuksia tulee, nuorimmat eivät välttämättä muista tai osaa sääntöjä. On siellä sellaisia konkareitakin vanhemmissa kuskeissa, jotka osaavat hyvin kolmioilla väistää ja pysähtyvät stop-merkkeihin.

Kaikkein nuorimmilla on selvästi haasteita saada polkemiseen tarvittava voima tuotettua. Tällöin vanhemmat hieman helpottavat matkustamista työntöavulla. Vartin ajelun jälkeen lapset joko ostavat jatkolipun tai parkkeeravat polkuautot viistoparkkiin. Ajelusta palkitaan ajokortilla ja heijastimella.

Töitä ja kesäkivaa sopivassa suhteessa

Kangasalan Sahalahdelta kotoisin oleva Milla Siira, toinen liikennepuiston kesätyöntekijöistä, tietää että kaikille kesäiset palkkapäivät eivät ole itsestäänselvyys.

– Pari kaveriani ei saanut Kangasalta lainkaan kesätöitä. Itse pääsin Mobilialle 4H -toiminnan kautta. Olen todella tyytyväinen, että saan jo toista kesää tehdä töitä täällä liikennepuistossa, Siira kertoo.

Siiran ystävillä on varmaankin ollut epäonnea matkassa, sillä kesätyötilanne on tänä vuonna ollut paras kuluvan vuosikymmenen aikana. Suomen talouskasvun ansiosta yritykset palkkaavat vuosi vuodelta enemmän kesätyöntekijöitä ja myös kiinnittävät näihin enemmän huomiota kuin ennen. Kaupan ala on suurin kesätyöllistäjä; yksinään S-ryhmälle asiakkaita palvelee tänä kesänä jopa 13 000 "kesuria".

Jos viikonloppuna on töitä, niin sitten tehdään arkiviikon vapaina niitä kivoja juttuja. Milla Siira

Parikymppinen Siira on saanut kesätyöstään motivaatiota ja oppeja tulevia haasteita varten.

– Haen opiskelemaan sosiaalialaa. Olen täällä oppinut lapsista paljon uutta, varsinkin erilaisten tyyppien ohjaamisesta.

Liikennepuisto on auki seitsemänä päivänä viikosta, aurinkoisten tapahtumapäivien ahtaessa paikat täyteen ja sadepäivien pitäessä ajelijat loitolla. Viikonlopputöitä ja niitten aiheuttamia uhrauksia kesän hauskanpidolle ei Siira vieroksu.

– Jos viikonloppuna on töitä, niin sitten tehdään arkiviikon vapaina niitä kivoja juttuja. Palkan säästän reissuihin ja festareille, jotka teen sitten vapaina viikonloppuina, Siira hymyilee.